SOYMILブレンダーPLUSシリーズを公式にAmazonで取り扱い開始

株式会社SOYMIL

「SOYMIL（ソイミル）」を展開する株式会社SOYMIL（本社：東京都墨田区、代表取締役：佐藤航平）では、「SOYMILブレンダーPLUSシリーズ」を8月29日からAmazonで公式ショップとして取り扱い開始したことをお知らせいたします。

SOYMILブレンダーPLUS（ソイミルブレンダープラス）単品

SOYMILブレンダーPLUSはこちら :https://amzn.asia/d/8ianvWw

SOYMIL（ソイミル）があれば、こだわりのできたて豆乳も、本格スープも楽々調理！

Amazon公式ページはこちらから :https://amzn.asia/d/8ianvWw

代表のコメント

皆さま、こんにちは。株式会社SOYMIL（ソイミル）代表の佐藤航平です。

この度、AmazonにてSOYMILブレンダーPLUSを弊社公式ページとして取り扱うこととなりましたことを報告させていただきます。

SOYMILが誕生したのは、2021年3月。かつて住んでいた中国本土や台湾で親しんでいたできたて豆乳や豆乳メーカーをもっと広げていきたいとの想いで多くの方々の力添えを頂き始まりました。特に、大手電機メーカー出身の技術士C.I.さん、H.F.さん、M.D.さんのサポートには感謝しています。

SOYMILを進めている中で、日本各地の大豆生産者さんとの取引が広がったことから、「国産豆乳飲み比べキット」が2022年6月に誕生し、2024年3月に現在の主力製品となるSOYMILブレンダーPLUSを世に出しました。

私は、農業従事者でもなく、食品流通に携わったことがありません。素人で始めましたが、SOYMILを世に送り出している中で徐々に、日本各地の食文化と大豆が密接に繋がっていることを理解しました。SOYMIL（ソイミル）は、食を通して新しい地域、文化や人との繋がりを届けていく存在になってほしいと切に願っています。

創業以来、Amazonを直営でやることを躊躇していました。それは、競合が日に日に増えているだけでなく、安価であることが良しとされるような市場環境があるからです。私はSOYMILを信じ切れていなかったため、販路ごとの特徴の違いを言い訳に、Amazonには別会社に任せ、SOYMILは公式サイトへ注力してきました。

ただ、2025年春頃から「SOYMILの価値を信じ、価値の純度を高めていけば、売り方や売る場所などの小手先のテクニックにこだわらなくても広く普及していく」と確信を持つ機会が重なりました。

SOYMILへの想いと愛で新しいお客さまと繋がっていくためには直営ですべきだと判断したことから、今回の公式取扱いに繋がりました。

私たちは、食を通じた出会いを届けるプロであり、豆乳メーカー分野におけるリーティングカンパニーです。私たち以上に、想いと愛をできたて豆乳に込めてお届けしている事業者は存在しないと自信をもって断言できます。製品を作る私たち株式会社SOYMIL、豆乳キットの大豆を育てる全国各地の生産者さん、そして手に取ってくださる一人ひとりのお客さまの想いを乗せてAmazonを運営して参ります。

また、近々Amazon限定プランも公開していく予定ですので、お楽しみに！

株式会社SOYMIL

代表取締役社長 佐藤航平

会社概要

当社は、「『食』を軸に、人や自然や文化が結びつく社会の創造」を理念に設立されました。SOYMIL事業とROOF事業の２つのブランドを通して、人が繋がりを実感することで人生を豊かさと幸福を届けていくことを目指してブランド創造及び事業展開を進めています。

社名 ：株式会社SOYMIL

所在地 ：東京都墨田区錦糸一丁目15番15号

代表者 ：代表取締役社長 佐藤航平

事業内容：豆乳ブレンダー及び豆乳キットの企画・販売・運営、コンポストの企画・販売・運営

SOYMIL公式サイト：https://soymil.shop/

公式Instagram：https://www.instagram.com/soymil_official/

公式LINE：https://lin.ee/87qvcj9

公式YouTube：https://youtu.be/zQUeU3h7s30?si=w7rEYsxC4tjfTUTB

Amazon公式ページはこちらから！ :https://amzn.asia/d/8ianvWw