NGOピースボートが、地球一周の船旅にボランティア参加する通訳者を募集（未経験可、証明書発行）

ピースボート船内でキャプテンの通訳を行っている様子

ピースボートの船旅は2023年に40周年を迎えました。「顔の見える国際交流」を実践しながら、累計9万人を超える乗客と共に、これまでに1000名を超える『通訳ボランティア』が乗船してきました。通訳の経験がある方も、通訳訓練中の方も、通訳経験はなくても2つの言語を使いこなせる方も、通訳ボランティアとして、3か月半の船旅の中で、留学や海外でのインターンシップ、通訳の集中実践訓練に代わる体験と成果を得ています。

ピースボートでは、約100日間の地球一周の船旅を年に3回行っています。それぞれの船旅は世界中の寄港地を訪れ、各地で現地のNGOとの交流や観光などのプログラムを行います。 また、洋上（船内）では、世界中の多様なゲストを招き、文化交流や国際理解、社会問題の検証などをテーマとした、講座やワークショップ、セミナーを実施しています。



寄港地で、船内で、語学力を活かし、ピースボート参加者と現地の人々、各地からのゲストをつなぐ『通訳ボランティア』を募集しています。実際に乗船したボランティアには、ボランティア（またはインターン）証明書を発行します。

対象クルーズ：2026年4月出航 Voyage123（2026.4.7横浜発～2026.7.20横浜着）

応募締め切り：2025年9月21日 (日） 必着

応募方法：募集要項に記載の通り、期日までに、ウェブフォームの入力と書類一式の提出をしてください。

詳しくは：

https://peaceboat.org/getinvolved/interpreter.html(https://peaceboat.org/getinvolved/interpreter.html) （日本語）

https://peaceboat.org/english/volunteer/interpreter(https://peaceboat.org/english/volunteer/interpreter) （英語）



なお、2025年9月8日に通訳ボランティア、クルーズスタッフ（言語）募集説明会をオンラインで開催します。（登録制/アーカイブ配信有）関心のある方の参加登録、お待ちしております。

https://peaceboat.org/51700.html

https://peaceboat.org/51701.html

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2nG86T4ZPg4 ]

＜応募資格：抜粋＞

●募集言語の高い言語能力（下記程度のレベルが最低限の目安です）。尚、テストスコアは参考にしますが、必須ではありません

・日本語：日本語能力試験1級レベル

・英語：TOEFL (PBT/ITP) 600、(CBT)250、(iBT)100以上、TOEIC900以上

・スペイン語：スペイン語検定2級以上、DELE B2以上

・中文（中国語）：HSK6

・韓国語：TOPIK6以上

●クルーズの全行程および、出港1週間ほど前から行われるオリエンテーションに参加できる方

●満18歳以上であること。ただし高校生は不可

●NGOピースボートの活動や理念に賛同し、ボランティア精神をもって活動に参加する意欲のある方

お問い合わせ：

メール tsuyaku@peaceboat.gr.jp

担当者 ピースボート国際部 通訳ボランティア募集係