¼ç±é¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ ¿¥»³¾°Âç¼ç±é¡Ø¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡ÙTELASA¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Ô¶¯²Ð¡¦Í¥²æ¡ÊÂç¶¶¡Ë¿ä¤·¡Õ¤Î¿¿Ç·²ð¡Ê¿¥»³¡Ë¤¬¡ÔÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¡Õ¤ËÄ©¤à¡ª

(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥¹¥Èー¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º
◼️¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø!!ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¡ÈÍÇ½¤Ê±¦ÏÓ¡É¤Ã¤×¤ê¤ËÇ®Îõ¥Õ¥¡¥óÂ¿¿ô¡ª¼ç¿Í¸ø¤ÏÍ¥²æ¡ÊÂç¶¶ÏÂÌé¡Ë¤ÎÍê¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤Ãç´Ö¡¦¿¿Ç·²ð¡Ê¿¥»³¾°Âç¡Ë¡ª¡Ô¶¯²Ð¡¦Í¥²æ¿ä¤·¡Õ¤Î°¦¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë!!
ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤È¡¢±Æ¤Î¤¢¤ë¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´é¡Ä¡Ô¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¡Õ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ô¥«¥ï¥¤¥¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«´í¸±¡Õ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¤¬ÌöÆ°¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¡Ô¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥é¥Ö¥³¥á¡Õ¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Ç¤¹¡ª
²¿¼Ô¤«¤ÎºöÎ¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿·»¤ÎÉü½²¤Î¤¿¤á¡¢¡ÔÉ½¡Õ¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¿ÍÌ®¤ò¼¡¡¹¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë±é¤¸¤ë¿û¸¶Í¥²æ¡Ê¤¹¤¬¤ï¤é¡¦¤æ¤¦¤¬¡Ë¡£°ìÊý¡ÔÎ¢¡Õ¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤·»¤Î¤â¤È¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÃ¥¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤òÁÜ¤¹¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤·¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿½ÂÃ«Æäºé±é¤¸¤ë¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦éÂÌ¶ÅÄ²Ö¡Ê¤¤¤à¤¿¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÎø¤Ë¤âÆ°¤¤¬――!?¡¡¡¡
¡ÖÁ´Éô²¶¤À¤±¤É¡¢²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤――¡×¡£Â¿ºÌ¤Ê´é¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¹Ô¤¯Àè¤È¤Ï――¡©¡¡
Í¥²æ¤ÎË´¤·»¡¦¾°Ç·¡Ê¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡Ë¤¬À¸Á°¤Ë¡¢Èà¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅðÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¡ÖéÂÌ¶ÅÄ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Çー¥¿¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç²Ö¤ÎÉã¿Æ¡¦éÂÌ¶ÅÄÎ´°ì¡Ê¹âÅèÀ¯¿¡Ë¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢¾°Ç·¤Î¡Ô»à¤Î¿¿Áê¡Õ¤Ë½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ¥²æ¡Ä¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¿¿¼Â¤òË½¤¯¤³¤È¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë²Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ――¡£Í¥²æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ú¡Ô¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¼«Ê¬¡Û¤È¡¢¡Ú²Ö¤ò°¦¤¹¤ë¼«Ê¬¡Û¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¾Â¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½ÐÃæ¤Î¡È¡Ô¥¹¥Ñ¥¤¡ß¥¿ー¥²¥Ã¥È¡Õ¤Î¶»¥¥å¥ó¶ØÃÇ¥é¥Ö¥³¥á¡É¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤«¤é¡¢¿¥»³¾°Âç¡Ê¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡Ë±é¤¸¤ë¡¢²¬»³¿¿Ç·²ð¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬¤Ä¤¤¤ËÇúÃÂ!!¡¡¤½¤ì¤¬£¸·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤«¤é¥Æ¥é¥µ¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡Ø¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Ç¤¹¡ª
¥É¥é¥Þ³«»ÏÅö½é¤«¤é¡Ö±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÄ¶Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿¿Ç·²ð¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿¥»³¾°Âç¤¬±é¤¸¤ë²¬»³¿¿Ç·²ð¡£Âè£±ÏÃ¤Î¡¢Í¥²æ¤¬¡ÖéÂÌ¶ÅÄ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Çー¥¿¡×¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï±ó³Ö¤ÇÍ¥²æ¤ËÅª³Î¤Ê»Ø¼¨¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢Âè£³ÏÃ¤Ç²Ö¤¬Í¥²æ¤È¤Î½é¥Çー¥È¤Ë°¦¸¤¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¸¤¤È¤ª¾îÍÍ¤È¹Ô¤¯½îÌ±Åª¤Ê¥Çー¥È¥³ー¥¹¡Õ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥Õ¥©¥íー¤òÈäÏª¡ª¡¡Í¥²æ¤Î¡ÔÍê¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤Ãç´Ö¡Õ¤È¤·¤Æ¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¿¿Ç·²ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥²æ¤È²Ö¤¬µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ì¤Ð½Ì¤á¤ë¤Û¤É¼»ÅÊ¤Î±ê¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤Î¡Ô¶¯²Ð¡¦Í¥²æ¿ä¤·¡Õ¤Î¿¿Ç·²ð¤Î»ÑÀª¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¡¡¡Ø¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥²æ¤Ø¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë°¦¤ò¤µ¤é¤ËÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
◼️Í¥²æ¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë¾ÆÆùÅ¹¤ÇÁêÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿Ç·²ð¤È¡¢Í¥²æ¤Î²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¡¦¹âÅã¡ÊÂçÃÏ¿±Ê¡Ë¡ª¿¿Ç·²ð¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Í¥²æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¿ô¡¹¤ò¸ì¤ëÈà¤Ë¾¡¼ê¤ËÂÐ¹³¿´¤ò¥á¥é¥á¥éÇ³¤ä¤·¤Æ――!?¡¡¤µ¤é¤ËÍ¥²æ¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¿¿Ç·²ð¤È¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤Ö¤ê¤ÏÉ¬¸«¡ª
Í¥²æ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¢¤ë±ÑÆó¡ÊÀ¶¿å¿¡Ë¤ÈÀã»Ò¡ÊÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡Ë¤¬±Ä¤à¾ÆÆùÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¿¿Ç·²ð¡£¤·¤«¤·¥ªー¥Àー¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬¤Á¤ç¤¦¤É´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¥ªー¥Àー¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖéÂÌ¶ÅÄ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Çー¥¿¡×¤ÇÆ¯¤¯Í¥²æ¤Î¸åÇÚ¡¦¹âÅãÀ»¿Í¡ÊÂçÃÏ¿±Ê¡Ë¤Ç!?¡¡ÁêÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åー¤Î¾ù¤ê¹ç¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¹âÅã¤¬¿¿Ç·²ð¤ÎÆù¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤ÎÆù¤ò¾ù¤Ã¤¿¤ê¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¸òÎ®¡Ê!?¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¿¥»³¤¬¡Ô¾®°Ëâ¡Õ¡¢¡Ô»ÆÇ¡Õ¡¢¡Ô¥Ô¥å¥¢¡Õ¡¢¡Ô¿¿Ùõ¡Õ¤È¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¥À¥ÀÏ³¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿Ç·²ð¤Î¿´¤ÎÀ¼¡ª¡¡¹âÅã¤¬Æù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÝ¤â¡Ô¤½¤ó¤Ê°ìµ¤¤Ë¾Æ¤¯¤«¤¡¡Ä¡©¡Õ¡¢¡Ô¤¢¡ª¡¡²¶¤Î¤È¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡ª¡Õ¤È¡È¿´¤ÎÃæ¡É¤ÇÁê¼ê¤ò¤±¤óÀ©¡£¤·¤«¤·¡ª¡¡¿¿Ç·²ð¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë±Ä¶È¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÍ¥²æ¤È¹âÅã¤È¤Î¡ÔÌ©¡Õ¤Ê´Ø·¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¡¼ê¤ËÂÐ¹³¿´¤ò¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤ä¤·¤Æ――!?¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿¿Ç·²ð¤Ï¡Ô¶¯²Ð¡¦Í¥²æ¿ä¤·¡Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤·¡Ä¡©¡¡Èà¤é¤Î²ñÏÃ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÔÍ¥²æ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¡Õ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿¿Ç·²ð¤¬¥×¥í¤Î¥²ー¥Þー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Ï¡ÔRPGÉ÷¡Õ¤Ë¿Ê¹Ô¡£¿¿Ç·²ð¤¬¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ¾å¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÔHP¡Õ¤Î¥á¥â¥ê¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¡¤Î¹ÔÆ°¤ò¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÁªÂò¤·¤¿¤ê¤È¡¢³Ú¤·¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê±é½Ð¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¿¿Ç·²ð¤È¹âÅã¤È¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ëÀÜÅÀ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä!?¡¡¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢¿¿Ç·²ð¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤È¤Ï――¡©¡¡¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!
¤Þ¤¿¡¢º£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè£¸ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Í¥²æ¤ÎË´¤·»¡¦¾°Ç·¤¬³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢¡ÖéÂÌ¶ÅÄ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Çー¥¿¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦éÂÌ¶ÅÄÎ´°ì¤¬ÅðÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ì¼¤Î²Ö¡£¤Ê¤ó¤ÈÈà½÷¤Ï¡¢¾°Ç·¤Î»à¤ËÉã¿Æ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Í¥²æ¤Î¡Ô¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Õ¤ÎÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¾×·âÅ¸³«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä£¸ÏÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òËÜÊÔ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ç¤ÏÍ¥²æ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¿¿Ç·²ð¤È¡ÔËÜÊÔ°Ê¾å¡Õ¤Î¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡©¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¡¢Í¥²æ¤¬¿¿Ç·²ð¤Ë¡ÔÇ®Îõ¥¥¹¡Õ¤ò¡Ä!?¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤Æó¿Í¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò!!
¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡¡¿¥»³¤¬¹¥±é¤¹¤ë¡¢¡Ô¶¯²Ð¡¦Í¥²æ¿ä¤·¡Õ¡¦¿¿Ç·²ð¤Î¥¥åー¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù
¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤ÎÂè£±ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡Ù¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.telasa.jp/series/15761
¡ã¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¡ä¡¡³µÍ×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§ 2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ30Ê¬¡Ê¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡ÙÂè£¸ÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡Ë～ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
ÇÛ¿®URL¡§https://www.telasa.jp/series/15842
½Ð±é¡§¿¥»³¾°Âç¡¡ÂçÃÏ¿±Ê¡¡ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡¡À¶¿å ¿¡¡ÄÍÃÏÉð²í¡¡Âç¶¶ÏÂÌé
µÓËÜ¡§¾¾ÅÄÍµ»Ò
²»³Ú¡§fox capture plan
¼çÂê²Î¡§¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¡×¡Ê¥¹¥Èー¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¿ÀÅÄ¥¨¥ß¥¤°¡´õ»Ò¡¡¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ËÅçËÜ¹ÖÂÀ¡¡¡Ê¥¹¥Èー¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º¡Ë
ÀÐÄÍÀ¶ÏÂ¡¡¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ËËÎÉô¡¡Î¶¡¡¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë
´ÆÆÄ¡§´äËÜ¿Î»Ö
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
À©ºîÃøºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¡¥¹¥Èー¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º
¡ãTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¤È¤Ï¡ä
2020Ç¯£´·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£5G»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î
¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢ÆÃ»£¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤É¡¢¿·ºî¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò´Þ¤à¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÁ¤âµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
·î³ÛÎÁ¶â¤Ï990 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡£
¤Þ¤¿¡¢Apple ID¤ª¤è¤ÓGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëºîÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://navi.telasa.jp
¡ÚÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Ò²ð¡Û
https://www.telasa.jp/unlimited
¡ÚX¡Û¡¡@telasa_jp
¡ÚInstagram¡Û¡¡@telasa_jp
¡ÚTikTok¡Û¡¡@telasa_jp
¢£¥Æ¥é¥µ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥³¥Þ¥ó¥É¥¹¥Ñ¥¤
¢£ËÜÊÔ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¹¥Ñ¥¤¡¡#¥ê¥Ù¥¹¥Ñ
¤Ê¤ª¡¢²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡Ú(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥¹¥Èー¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£