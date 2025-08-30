「かみねレジャーランド」で夏の思い出を！大人気『BanG Dream!』とコラボ、イベント限定の描き下ろしグッズも登場。9月28日(日)まで開催

公益財団法人日立市公園協会

「かみねレジャーランド」は、大人気ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」とのコラボレーションイベント『BanG Dream! Dream Vacation』を、2025年8月28日(木)から9月28日(日)までの期間限定で開催いたします。本イベントは、全国10カ所のレジャー施設で開催される大型企画の一環です。期間中は、本イベントのために描き下ろされたイラストを使用したオリジナルグッズの販売や、ご来場いただいた方への入場特典配布、キャラクターの等身大パネル展示など、ファン必見の企画を多数ご用意しております 。夏の思い出作りに、ぜひ「かみねレジャーランド」へお越しください。

開催にあたって

かみねレジャーランド×BanG Dream!（バンドリ！）コラボイベント開催！この夏、全国10カ所のレジャー施設・温浴施設で開催されるコラボイベント『BanG Dream! Dream Vacation』に、かみねレジャーランドも参加します！

8月28日（木）から9月28日（日）までの一ヶ月間、特別なイベントをお届けします。イベント期間中は、オリジナルグッズの販売や、ご来場いただいた方への特典配布、対象の飲食購入で限定特典がもらえるキャンペーンなどを実施予定です。さらに、キャラクターの集合等身パネルの展示も行いますので、ぜひ記念撮影をお楽しみください！この夏は、かみねレジャーランドで「バンドリ！」の世界を存分にお楽しみください！

ここでしか手に入らない特別な体験やグッズ

本イベントでは、ここでしか手に入らない特別な体験やグッズをご用意しています。

■入場特典

※入場特典のお受取りには、入場する際にお客様によるご申告が必要です。

※入場後の特典の配布はいたしかねます。

※1回の入場につき1枚の配付となります。

※有料入園者以外の方は、特典の配布はいたしかねます。

※配布期間中であっても、各施設の在庫が無くなり次第終了になります。

■コラボグッズ販売

描き下ろしイラストを使った、本イベントオリジナルのグッズを販売いたします。

アクリルスタンド 全10種 1,650円トレーディングミニキャラアクリルスタンド【A・B・C・D・E（全10種）】単品880円（ランダム） 各ＢＯＸ8,800円1会計につき各種10点（1ＢＯＸ）までトレーディング缶バッジ 全10種 単品550円（ランダム） ＢＯＸ5,500円クリアファイル2枚セット 880円 1会計につき1点までクリアうちわ 990円 1会計につき各種1点までフェイスタオル 2,420円 1会計につき各種1点まで

※個数制限は予告なく変更になる場合がございます。

※ご来園時に品切れ、完売している場合がございますので予めご了承ください。販売状況はイベント公式Xでご確認ください。

※グッズ入荷予定数のお問い合わせはお答えできません。

※転売目的でのご購入はお断りいたします

■グッズ購入特典

コラボグッズのお会計2,000円（税込）毎に、「チケット風カード全20種）」をランダムで1枚差し上げます。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※配布期間中であっても各施設の在庫が無くなり次第終了になります。

※コラボグッズ以外でのお会計はグッズ購入特典の対象外となります。またレシートの合算はいたしかねますので、予めご了承ください。

■フード購入特典

コラボ対象メニューを1品ご注文毎に、「コースター(全１０種)」をランダムで1枚差し上げます。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※特典は数は限りがございます。配布状況はイベント公式Xをご確認ください。

※配布期間中であっても在庫が無くなり次第終了になります。