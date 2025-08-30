楽天ROOMインフルエンサーmanaさん×Ops.の初コラボ。上品に映えるボリューム感、大人のためのドーム型ピアスが登場

株式会社HAYNI

バッグ・ジュエリーブランドを展開する株式会社HAYNI（本社：大阪市淀川区、以下HAYNI、代表取締役：上間亜希子）のアクセサリー＆ジュエリーブランド「Ops.（オプス）」から、大人の耳元に上質なボリューム感を添える新作・ドーム型ピアスを、2025年9月4日20時よりOps.楽天市場店にて販売開始いたします。



今回は楽天ROOMインフルエンサー mana さんとOps.の初コラボ・楽天市場店限定での取り扱いとなり、特別な発売記念キャンペーンも開催されます。

商品ページを見る :https://item.rakuten.co.jp/opale/domar/

◆ コラボ商品情報

◆ ピアスの魅力

丸みのある立体フォルムが美しい、シンプルかつ印象的なドーム型ピアス。

高級感を損なわず軽さも叶える絶妙な厚み0.7mmで、顔まわりにさりげないインパクトと洗練をプラスします。

◆ 商品情報

・商品名：DOMAR（ドマール）

・販売価格：5,980円（税込）

・素材：

シルバー：地金SILVER925

ライトゴールド：地金SILVER925 K18GP ゴールドコーティング

・サイズ：

直径 約17mm

厚み 約8mm

ポスト太さ：約0.74mm

ポスト長さ：約10mm

・重さ：約6.4g （両耳）

・販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/opale/domar/

・販売開始：2025年9月4日（水）20:00～【Ops.楽天市場店 限定販売】

◆ 期間限定クーポン＆ハートピアスキャッチ先着100名様にプレゼント

▶ 発売から2時間限定 800円OFFクーポン配布【期間：2025/09/04 20:00 ～ 21:59】

▶ 3時間目以降も、500円OFFクーポンでお得に購入可能【期間：2025/09/04 22:00 ～ 終了期間未定】

▶ さらに先着100名様限定で「ハート型ピアスキャッチ」をプレゼント【期間：2025/09/04 20:00 ～ 在庫がなくなり次第終了予定】

※「ハート型ピアスキャッチ」は先着順でのお渡しとなり、なくなり次第終了いたします。あらかじめご了承ください。

※「500円OFFクーポン」は予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆ 楽天ROOMインフルエンサー manaさん

30代から50代までの大人女性に向けて、日常に取り入れやすいプチプラファッションを提案するAmeba公式トップブロガー。シンプルな中にも上品さを感じさせる着こなしや、小物使いの工夫に定評があり、等身大のスタイルを発信。日々のコーディネートからライフスタイルまで、多くの読者の共感と支持を集めています。

◆ manaさんからのコメント

大人のクールさと洗練されたシンプルさを意識したピアス。

存在感ありつつどんな服にも自然と溶け込むデザインに仕上げました。

楽天ROOM(https://room.rakuten.co.jp/room_6dc3dd89f7/items)

Amebaブログ(https://ameblo.jp/sentaku8/)

楽天のショッピングSNS「ROOM」について

https://room.rakuten.co.jp/items

楽天が運営するショッピングSNS。「楽天市場」で購入した商品やお気に入りの商品を、楽天IDで作成するユーザー専用ページ「my ROOM」上に収集、紹介できるサービスです。収集した商品には、「楽天市場」のページに掲載されている画像や説明文だけでなく、ユーザー自身が撮影した画像や文章で、おすすめポイントを掲載することができます。「my ROOM」上で紹介した商品を他のユーザーが購入すると売上金額の最大7%分の「楽天キャッシュ」が付与されます。

なお、「ROOM」では「ROOM」での目利き力が光る人気のユーザーと「楽天市場」の店舗がコラボした「ROOM」限定商品なども開発しています。

株式会社HAYNI / ジュエリー事業部Ops. 概要

◎金属アレルギーについて

Ops.のアクセサリーは一定の品質以上の素材のみの使用となります。

金属アレルギーの原因となる安価な合金は地金にも表面にも使用しておりませんので、

金属アレルギーを起こしにくくなっており、安心して着用いただけます。

（※アレルギーには個人差がありますので、全ての方にアレルギーがでないわけではございません。）

参考：https://ops-official.com/f/about_material



◎Ops．紹介



「定番」を身に着けることが増えた毎日に、

【一つとりいれるだけで、ありふれたものが「自分流お気に入り」になる瞬間】

をコンセプトに、シンプルながらもデザイン性のある、アクセサリー&ジュエリーをお届けします。



＜philosophy ＞

『 お家でゆっくりと過ごす日 』

『 仕事モードな日 』

『 大切な人と特別に過ごす日 』



色々ある日常の中で、

ふと鏡にわたしが映るほんの一コマ。

それは、どれもありのままの自然体な自分。

どんな日も

あなたの傍に寄り添える存在で

ありますように。





◎各種サイト

■オフィシャルサイト(日本向け)：https://ops-official.com/

■楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/opale/

■Yahoo店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ops-jewel/

■オフィシャルサイト(海外向け)：https://ops-official.net/

■LINE：https://lin.ee/Uo58KZT

お友達登録で500円分のポイント＆10%OFFクーポンプレゼント中

※キャンペーン内容は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■オフィシャルfacebook： https://bit.ly/3o6N1P0

■オフィシャルInstagram： https://www.instagram.com/ops_accessory/

■Ops.オフィシャルタグ：@ops_accessory #オプスアクセ





◎会社概要

会社名：株式会社HAYNI（ヘイニ）

所在地：〒532-0001 大阪市淀川区十八条3-9-35

代表者：上間亜希子

設立：2017年4月17日

URL：https://www.hayni.jp/

https://ops-official.com/

事業内容：オリジナルバッグ、アクセサリー等の企画および通信販売業