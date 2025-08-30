『世界アイドル共和国』開国式典開催！　河村たかし議員も登壇

株式会社NDP

■ グランドオープン式典開催

株式会社NDP（名古屋市中区）は2025年8月29日（金）、体験型エンタメ施設「世界アイドル共和国（WIR：WORLD IDOL REPUBLIC）」のグランドオープンを記念し、開国式典を開催いたしました。

式典は「WORLD DREAM STUDIO」（5F）にて行われ、開国を告げるファンファーレを手始めに、主催者挨拶・テープカット・パフォーマンスなど、多彩なプログラムで会場は祝賀ムードに包まれました。※一般観覧はなく、メディア・関係者限定で実施。

開国ファンファーレで華やかに開幕

壮大なファンファーレと共に式典がスタート。

“夢の共和国”の門出を祝う音楽が会場に響き渡り、緊張と期待感が高まりました。

式典始めには、今後DREAMING STUDIOで公演予定の能狂言や和太鼓、イリュージョンショーなどのパフォーマンスの一部が披露されました。

主催者挨拶：株式会社NDP代表取締役 谷口誠治

株式会社NDP代表取締役の谷口誠治が登壇し開会を宣言。続くプログラムの紹介とともに会場全体が祝賀ムードに包まれました。「来年は名古屋でアジア大会がありますので、まだまだ取り込めていないインバウンドや国内の観光客に向けてオリジナルショーやイベントを発信していく予定です。６階が“夢を叶える場所”、５階が”夢を見られ場所”という位置づけで、世界アイドル共和国が新たなエンタメの発信場所として、名古屋から全国・世界へ目指したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします」と力強く語りました。

主賓挨拶：衆議院議員 河村たかし氏

名古屋を代表する衆議院議員・河村たかし氏も登壇。

「どえりゃ面白くやってちょー、皆で応援しよみゃーGood Luck」と得意の名古屋弁で祝辞を送りました。

ビデオメッセージ：名古屋市長 広沢一郎氏

名古屋市長・広沢一郎氏からはビデオメッセージが上映され、

「グランドオープン、誠におめでとうございます。名古屋に新しい名所ができたと感じております。

名古屋随一の繁華街である“栄”と、コンセプトカフェなどが連なるサブカルチャーの聖地“大須”が重なる立地ということで、今後の盛り上がりに大いに期待しています」と、施設へのエールが寄せられました。

テープカットセレモニー

河村たかし氏に加え、狂言師の野村信朗氏やイリュージョニストMAGUS氏らが登壇し、テープカットで施設の正式オープンを宣言しました。会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こりました。

アンバサダーパフォーマンス：SAKURA GRADUATION

WIRのメインアンバサダー「SAKURA GRADUATION」が登場し、「BE MY FRIEND!!」、「セイシュンノカケラ」、そしてWIR公式テーマソング『ちゅちゅる革命☆』を初披露。迫力あるステージで、式典に華やかな彩りを添えました。

【施設概要】世界アイドル共和国（WIR）とは？

「世界アイドル共和国」は、“アイドル文化 × 国際交流 × インバウンド × 推し活”を核にした、次世代型の体験型エンタメ施設です。

名古屋・栄の新たな観光拠点として、日本のポップカルチャーを世界へ発信する役割を担います。

所在地：愛知県名古屋市中区栄3-32-6 BECOME SAKAE 5F・6F

アクセス：地下鉄名城線「矢場町駅」4番出口から徒歩2分

公式サイト：https://world-idol-republic.jp





■ 各フロア紹介

【６F DREAMING STUDIO】

「あなたが主役」になれる、アイドル体験型スタジオ

ラグジュアリーなメイクルームから、そのまま夢の世界へ。スポットライトを浴びた瞬間、あなたはもうステージの主役。憧れのアイドル体験が、ここで叶います。

【５F WORLD DREAM STAGE】

「夢を見られる場所」をテーマとした常設ステージ

アイドルのステージはもちろん、未来のスターたちによるライブやショー、日本伝統芸能を融合したアバンギャルドなパフォーマンスなど、国内外に響く多彩なコンテンツを展開。

■ 世界アイドル共和国テーマソングCD 9月19日（金）発売決定！

メインアンバサダー「SAKURA GRADUATION」によるWIR公式テーマソング

『ちゅちゅる革命☆／セイシュンノカケラ』が待望のCDリリース！



SAKURA GRADUATION（WIRメインアンバサダー、MC出演）

“青春を支えるマネージャー的存在”として、ファンと共に歩むストーリーが話題。

《プロフィール》

キミの青春に、桜満開のエールを！夢も恋も全力で応援！SAKURA GRADUATION。通称サクラグ。

勉強、恋、夢、友情――どんな瞬間も、そばで応援し、背中を押せる

そんな青春を支える“マネージャー的な存在”の6人組ガールズグループ。

学校生活や青春のワンシーンに寄り添う「優しい応援団」のような存在に。

公式サイト：https://kuragra.com/

「WIR」は今後、国内外のアイドルカルチャーをつなぐ“世界的発信拠点”として、さらに成長してまいります。施設のグランドオープンに向け、今後も多彩なプログラムとコンテンツを展開予定です。