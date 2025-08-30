¡Ö¿·À¤µªËö¡×¤ÎÀï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ðー¤ÎÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡ª¡©¡Ø¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í ËÌÅÍ¤Î·ý¡ß17LIVE supported by Sammy ～¿·À¤µªËöÇÛ¿®¼ÔÅÁÀâ～¡Ù³«ºÅ¡ª
17LIVE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¸¥ã¥ó¡¦¥Û¥ó¥Õ¥¤¡¢URL¡§https://jp.17.live/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾å¤â¤ÎÄ¹¤¤´ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í ËÌÅÍ¤Î·ý¡ß17LIVE supported by Sammy ～¿·À¤µªËöÇÛ¿®¼ÔÅÁÀâ～¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö17LIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ðー¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤ä¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤ÈÆü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢À¤Âå¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í ËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í ËÌÅÍ¤Î·ý¡ß17LIVE supported by Sammy ～¿·À¤µªËöÇÛ¿®¼ÔÅÁÀâ～¡Ù¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÇ§¾Ú¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿·×50Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅÔÆâ²ñ¾ì¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸«»ö¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¾å°Ì¤Î¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥×¥é¥¤¥º¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²óºÇ½ªÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¶Ê¡Ö°¦¤ò¤È¤ê¤â¤É¤»!!¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¡¦¥à¥Ã¥·¥åµÈºê¡É¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢²Î¾§ÈäÏª¤ä¥Èー¥¯¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ËÌÅÍ¤Î·ý¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä³ÎÇ§Ãæ¡×¤µ¤ó¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢²ñ¾ì¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¥é¥¤¥ÐーÆ±»Î¤Ç¼ÂºÝ¤Î¥¹¥Þ¥¹¥íãþÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿¾¡Éé¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÞÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¤Î¸ø¼°ÇÛ¿®¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ä¤·¤Î¥é¥¤¥Ðー¤¬½Ð¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜ¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í ËÌÅÍ¤Î·ý¡ß17LIVE supported by Sammy ～¿·À¤µªËöÇÛ¿®¼ÔÅÁÀâ～¡Ù¤Î³µÍ×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ã³«ºÅÆü»þ¡ä¡¡2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë17:40～¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ãÇÛ¿®¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ä¡¡17LIVE_REALEVENT¡Êhttps://17.live/ja/profile/r/415264¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¡¦¥à¥Ã¥·¥åµÈºê¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä³ÎÇ§Ãæ¤µ¤ó
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥×¥é¥¤¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥²¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥¥ó¥°¡¦¥à¥Ã¥·¥åµÈºê
»³¸ý¸©²¼´Ø½Ð¿È¡¡¡Ö»³¸ý¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¡¡
1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡ö¥à¥Ã¥·¥åµÈºê¡¡¤¬1971Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ46Ç¯¡ËÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¤ò·ëÀ®¡£
1976Ç¯¥Ç¥£¥¹¥³¥«¥Ðー¶Ê¡Ö¥«¥â¥ó¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡¡¥Ù¥¤¥Óー¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー
1978Ç¯Âè16²ó¥ä¥Þ¥Ï¥Ý¥×¥³¥óÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖÌÀÆü¤Ø¤ÎÎ¹Î©¤Á¡×¤ÇÆþ¾Þ
1979Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ54Ç¯¡Ë¡ÖÂçÅÔ²ñ¡×¤Ç18²ó¥ä¥Þ¥Ï¥Ý¥×¥³¥óÁ´¹ñÂç²ñ¤È
Âè10²óÀ¤³¦²ÎÍØº×¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ê¥à¥Ã¥·¥åµÈºê¡áÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Ë
1980Ç¯(¾¼ÏÂ55Ç¯)¡¡Âè31²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¡£
¡Öéçµ¤Ï°¡×¡¦¡Ç84ËÌÅÍ¤Î·ýTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡Ö°¦¤ò¤È¤ê¤â¤É¤»¡ª¡ª¡×¡Ö¥»¥·¥ë¡×¡Ç84¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹Ô¿Ê¶Ê(¤»¤È¤¦¤Á ¤³¤¦¤·¤ó¤¤ç¤¯¡Ë¡×¡¡Â¾¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤â¤Ä¡£
2006Ç¯～2008Ç¯¡¡¿¿µßÀ¤¼çÅÁÀâ¡¡ËÌÅÍ¤Î·ý¡¡¥é¥ª¥¦ÅÁ½Þ°¦¤Î¾Ï¡¡ÁÞÆþ²Î¡¡°¦¤ò¤È¤ê¤â¤É¤»¡ª¡ªMOVIEver/¿¿µßÀ¤¼çÅÁÀâ¡¡ËÌÅÍ¤Î·ý¡¡¥æ¥ê¥¢ÅÁ¥Æー¥Þ¶Ê¥æ¥ê¥¢¡¦¡¦¡¦±Ê±ó¤ËMOVIEver
¥¥ã¥Ù¥Ä³ÎÇ§Ãæ
ÅìµþNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë8´üÀ¸
¤·¤Þ¤¾¤¦Z¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ú¥¶¥³¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤Ë¤è¤ëµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó
¢£ËÌÅÍ¤Î·ý¤Î¥±¥ó¥·¥í¥¦¤È¥¶¥³¥¥ã¥é¤Î¥³¥ó¥È¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤äÉñÂæ¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¤·¤Þ¤¾¤¦Z¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Î¥Þ¥Í¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ò»ý¤Á¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ú¥¶¥³¤ÏÆÃµ»¤Ç¤¢¤ë
¡Ö¥Ð¥ëー¥ó¥¢ー¥È¡×¤ÇÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2003Ç¯¥Ç¥Ó¥åー
¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë1983Ç¯～1988Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¸¶ºî¡¦ÉðÏÀÂº¡¢Ì¡²è¡¦¸¶Å¯É×¤Ë¤è¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£³ËÀïÁè¤Ë¤è¤êÊ¸ÌÀ¼Ò²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Ë½ÎÏ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤µªËö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ËÌÅÍ¿À·ý¤ÎÅÁ¾µ¼Ô¡¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¬°¦¤È°¥¤·¤ß¤òÇØÉé¤¤µßÀ¤¼ç¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£TV¥¢¥Ë¥á¤ä·à¾ìÈÇ¡¢ÏÆÌò¤¿¤Á¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿³°ÅÁ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£
ËÌÅÍ¤Î·ý¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://hokuto-no-ken.jp/
ËÌÅÍ¤Î·ý ¸ø¼°¾ðÊó¶É¡§@hokutonokeninfo¡¡https://twitter.com/hokutonokeninfo?s=20
(C)ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983, (C)️COAMIX 2007 (C)️Sammy
¡Ö17LIVE¡×»ëÄ°ÊýË¡
°Ê²¼¤è¤êÌµÎÁ¤Î¡Ö17LIVE¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨¡Ë
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Ï°ìÉôÍÎÁ¤Î¥á¥Ë¥åー¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç5,000Ëü°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡Ê2023Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ¤Î¤â¤È¡¢¼·¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ðー¡ÊÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤È¥ê¥¹¥Êー¡Ê»ëÄ°¼Ô¡Ë¤¬¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¶¦Í¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö17LIVE¡× ¸ø¼°HP¡§ https://jp.17.live/
X¡§ https://x.com/17livejp
Facebook¡§ https://www.facebook.com/17LIVEJP/
Instagram¡§ https://www.instagram.com/17livejp/
YouTube¡§ https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw