アートリフォームグループのリフォームはまの、公式キャラクター“はましば”がついにLINEスタンプ化！ 「はましば」が、日常の会話に登場

株式会社アートリフォーム

全国でリフォーム・リノベーションを年間6000件を手掛ける株式会社アートリフォーム（本社：大阪府吹田市、代表者：代表取締役社長 大本哲也、以下「アートリフォーム」）のグループ企業・浜野電化株式会社（本社大阪府松原市、代表者：代表取締役社長 大本哲也、以下「リフォームはまの」）が、公式イメージキャラクター『はましば』のLINEスタンプがリリースされました。

リリースの背景・目的

リフォームはまのは、地域の“住まいの困りごと”を解決するパートナーとして長年信頼されてきました。そのイメージキャラクター「はましば」は、「親しみやすさ」「誠実さ」「頼れる存在」を伝えるアイコンとして誕生しました。「はましば」を通して、リフォームはまのを認知していただき、地域の皆様に愛される会社を目指したいと考えております。

このたびは、「もっと気軽にはましばに触れてもらいたい！」「普段の会話の中でも“はましば”に登場してほしい！」という想いから、LINEスタンプとしての提供を決定。日常の“トーク”の中で、楽しく、親近感をもって使えるスタンプを目指しました。

スタンプ内容・特徴

スタンプ販売開始：2025年8月1日

販売方法：LINEスタンプショップにて配信中

価格：120円

全80種類の豊富なスタンプ展開

例：「おはようございます」「了解しました！」「ありがとうございます！」など、日常で使いやすいセリフとシーンをセレクト

表情豊かなデザイン

笑顔・驚き・お節介顔・応援など、はましばらしさ満点のラインナップ。今後も新たなスタンプの追加を予定しております

アートリフォームグループについて

創業70年、年間6500件以上のリフォームを施工し、関東、関西、東海、九州に展開するアートリフォーム。大手不動産仲介会社各社のパートナーとなり、中古物件購入時のリフォームを手掛けるBtoB事業、WEBや折込チラシからの反響顧客に対するリフォーム提案のBtoC事業を展開。利用者数No.1のリフォーム会社サイト「ホームプロ」においては13年連続でリフォーム完了件数西日本第一位、2022年度は完了金額西日本第一位の表彰を受けている。また、2022年度の売上ランキングでは西日本の総合リフォーム店で1位となり、ビジョンである『業界の先頭集団』に向けて成長を続けている。

2017年から事業継承M＆Aにも取り組み、地域から愛される歴史ある企業群でグループを形成。グループとして売上100億円を越える企業体となっています。

【会社概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92375/table/136_1_96d7db71e2d7ba8459680b4bc8a2b972.jpg?v=202508311155 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/92375/table/136_2_7344a6dba950f87cb6da7c98c432be36.jpg?v=202508311155 ]