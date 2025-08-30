STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」ダイバーシティ東京でリリースイベント開催！

株式会社STU＊写真ご使用の際は(C)STUの表記をお願いします。

8月27日(水)に12thシングルをリリースしたSTU48が、発売記念イベントをダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場で開催した。

傷つくことが青春だ

1曲目に12thシングル表題曲『傷つくことが青春だ』をパフォーマンスすると、センターを務める高雄さやかは「『傷つくことが青春だ』は本当に大好評で、“神曲”と言ってくださる声がとても多いんですけど、披露するたびに私自身も“いい曲だな”と思いますし、大好きになっていくんです。もっとたくさんの方に聴いていただけたらと思うので、皆さん一緒に盛り上げてくださったら嬉しいです」、中村舞は「私も表題曲『傷つくことが青春だ』は本当に“神曲”だと思うんですけど、今回のシングルはカップリングも神曲がいっぱいで、個人的なお気に入りは『生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ』です。これは（瀬戸内に住む私たち）STU48にしか歌えないんじゃないかな？と思う楽曲で「じゃけぇ」と言っていてかわいいです」と、12thシングルをアピールした。

明日31日に開催される“@ JAM EXPO 2025”でSTU48第4期生オーディション合格者が初お披露目されることに触れると、石田千穂は「まだ何度かすれ違っているくらいなのですが、楽しみにしていてほしいなと思います。かなりかわいいです！」と期待を煽った。

息をする心

『Be honest』『小豆島へ行こう』などリリースイベントならではのユニット楽曲も立て続けに披露すると、最後に高雄は「今日はすごく暑かったのですが、みなさんと楽しい時間を過ごすことができて幸せでした。これからもSTU48は傷ついたり悩んだりしながらも成長して強くなって、進化していくのでみなさんずっと見ていてくれたら嬉しいです！」と意気込み、「みなさんも日々傷つくことがあると思いますが、そんなときは私達に会いにきてください！本日はありがとうございました！」と感謝した。

◆本日の実施概要 STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売記念イベント

【日時】2025年8月30日（土）16:00～

【会場】 ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場 (東京都)

参加メンバー：石田千穂・尾崎世里花・久留島優果・曽川咲葵・高雄さやか・中村 舞

【開催内容】ミニライブ＆特典会 ※ミニライブは観覧フリー。

◆本日のセットリスト M-1「傷つくことが青春だ」

M-2「Be honest」

〈MC〉

M-3「一瞬のスリル」

M-4「小豆島へ行こう」

M-5「息をする心

〈MC〉

M-6「夢力」

◆STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」MUSIC VIDEO URL 【MV】STU48 12th single 「傷つくことが青春だ」

https://youtu.be/n4Il_E_tuY0

■2025年8月27日発売 STU48 12th シングル「傷つくことが青春だ」商品情報 2025年8月27日発売 STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90827～8

【通常盤】品番：KIZM-827～8

CD

M-1. 傷つくことが青春だ

M-2. 青空を語り合おう

M-3. 人の隣を走るな

M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.

M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.

M-6. 人の隣を走るな off vocal ver.

Blu-ray

STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW～Peerless～ Digest vol.1

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90829～30

【通常盤】品番：KIZM-829～30

CD

M-1. 傷つくことが青春だ

M-2. 青空を語り合おう

M-3. あの頃のBGM

M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.

M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.

M-6. あの頃のBGM off vocal ver.

Blu-ray

STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW～Peerless～ Digest vol.2

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1444

M-1. 傷つくことが青春だ

M-2. 青空を語り合おう

M-3. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ

M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.

M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.

M-6. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ off vocal ver.

■12thシングル「傷つくことが青春だ」収録楽曲歌唱メンバー

■「傷つくことが青春だ」 全Type M-1収録

池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・★高雄さやか（センター）・中村 舞・原田清花・福田朱里・諸葛望愛・吉田彩良

■「青空を語り合おう」 全Type M-2収録

新井梨杏・池田裕楽・★石田千穂（センター）・石原侑奈・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・★久留島優果（センター）・迫 姫華・信濃宙花・清水紗良・曽川咲葵・高雄さやか・谷口茉妃菜・★中村 舞（センター）・濱田 響・原田清花・兵頭 葵・福田朱里・宗雪里香・森末妃奈・諸葛望愛・吉田彩良・渡辺菜月・奥田唯菜・北澤 苺

■「人の隣を走るな」 Type A M-3収録

石原侑奈・内海里音・濱田 響・原田清花・森末妃奈・★吉田彩良（センター）・奥田唯菜・北澤 苺

■「あの頃のBGM」 Type B M-3収録

池田裕楽（STU48）＆徳永ゆうき

■「生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ」 劇場盤 M-3収録

★新井梨杏（センター）・岡村梨央・久留島優果・迫 姫華・清水紗良・諸葛望愛

■STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～ 〈日程・会場〉

2025年

9月6日(土) 山口県・周南RISING HALL

9月21日(日) 大阪府・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

10月11日(土) 愛知県・名古屋Zephyr Hall

10月18日(土) 福岡県・UNITEDLAB

11月8日(土) 愛媛県・WstudioRED

11月15日(土)16日(日) 香川県・高松festhalle

公式HP：https://sp.stu48.com/news/detail/20579

■STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売記念イベント

【日時】2025年9月15日（月祝）16:00～

【会場】アリオ倉敷 屋外イベントステージ(岡山県)

参加メンバー：石田千穂・内海里音・岡村梨央・中村 舞・福田朱里・諸葛望愛

【日時】2025年9月27日(土）15:30～

【会場】三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1F オーバルパーク

参加メンバー：尾崎世里花・工藤理子・高雄さやか・原田清花・福田朱里・吉田彩良

【日時】2025年10月5日（日）15:30～

【会場】阪急西宮ガーデンズ 本館4Fスカイガーデン・木の葉のステージ(兵庫県)

参加メンバー：池田裕楽・岡田あずみ・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・吉田彩良

【開催内容】ミニライブ＆特典会

※ミニライブは観覧フリーとなります。

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

傷つくことが青春だ息をする心石田千穂尾崎世里花久留島優果高雄さやか曽川咲葵中村舞石田千穂・中村舞集合写真