STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」ダイバーシティ東京でリリースイベント開催！

株式会社STU

8月27日(水)に12thシングルをリリースしたSTU48が、発売記念イベントをダイバーシティ東京 プラザ　2Fフェスティバル広場で開催した。



1曲目に12thシングル表題曲『傷つくことが青春だ』をパフォーマンスすると、センターを務める高雄さやかは「『傷つくことが青春だ』は本当に大好評で、“神曲”と言ってくださる声がとても多いんですけど、披露するたびに私自身も“いい曲だな”と思いますし、大好きになっていくんです。もっとたくさんの方に聴いていただけたらと思うので、皆さん一緒に盛り上げてくださったら嬉しいです」、中村舞は「私も表題曲『傷つくことが青春だ』は本当に“神曲”だと思うんですけど、今回のシングルはカップリングも神曲がいっぱいで、個人的なお気に入りは『生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ』です。これは（瀬戸内に住む私たち）STU48にしか歌えないんじゃないかな？と思う楽曲で「じゃけぇ」と言っていてかわいいです」と、12thシングルをアピールした。


明日31日に開催される“@ JAM EXPO 2025”でSTU48第4期生オーディション合格者が初お披露目されることに触れると、石田千穂は「まだ何度かすれ違っているくらいなのですが、楽しみにしていてほしいなと思います。かなりかわいいです！」と期待を煽った。



『Be honest』『小豆島へ行こう』などリリースイベントならではのユニット楽曲も立て続けに披露すると、最後に高雄は「今日はすごく暑かったのですが、みなさんと楽しい時間を過ごすことができて幸せでした。これからもSTU48は傷ついたり悩んだりしながらも成長して強くなって、進化していくのでみなさんずっと見ていてくれたら嬉しいです！」と意気込み、「みなさんも日々傷つくことがあると思いますが、そんなときは私達に会いにきてください！本日はありがとうございました！」と感謝した。



◆本日の実施概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　STU48　12thシングル「傷つくことが青春だ」発売記念イベント


【日時】2025年8月30日（土）16:00～


【会場】　ダイバーシティ東京 プラザ　2Fフェスティバル広場 (東京都)


参加メンバー：石田千穂・尾崎世里花・久留島優果・曽川咲葵・高雄さやか・中村 舞


【開催内容】ミニライブ＆特典会　※ミニライブは観覧フリー。



◆本日のセットリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M-1「傷つくことが青春だ」


M-2「Be honest」


〈MC〉


M-3「一瞬のスリル」


M-4「小豆島へ行こう」


M-5「息をする心


〈MC〉


M-6「夢力」



◆STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」MUSIC VIDEO URL　　　　　　　　　　　　　【MV】STU48 12th single 「傷つくことが青春だ」


https://youtu.be/n4Il_E_tuY0



■2025年8月27日発売　STU48 12th シングル「傷つくことが青春だ」商品情報　　　　　　　　2025年8月27日発売　STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」


価格：\1,900(税抜き価格\1,727)　形態：CD＋Blu-ray


[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】


[通常盤]生写真1種ランダム封入



●収録内容


＜Type A＞


【初回限定盤】品番：KIZM-90827～8


【通常盤】品番：KIZM-827～8


CD


M-1. 傷つくことが青春だ


M-2. 青空を語り合おう


M-3. 人の隣を走るな


M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.


M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.


M-6. 人の隣を走るな off vocal ver.


Blu-ray


STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW～Peerless～ Digest vol.1


＜Type B＞


【初回限定盤】品番：KIZM-90829～30


【通常盤】品番：KIZM-829～30


CD


M-1. 傷つくことが青春だ


M-2. 青空を語り合おう


M-3. あの頃のBGM


M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.


M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.


M-6. あの頃のBGM off vocal ver.


Blu-ray


STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW～Peerless～ Digest vol.2


＜劇場盤＞


価格：\1,250(税抜き価格\1,136)


品番：NMAX-1444


M-1. 傷つくことが青春だ


M-2. 青空を語り合おう


M-3. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ


M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.


M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.


M-6. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ off vocal ver.



■12thシングル「傷つくことが青春だ」収録楽曲歌唱メンバー　　　　　　　　　　　　　　　　　



■「傷つくことが青春だ」 全Type M-1収録


池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・★高雄さやか（センター）・中村 舞・原田清花・福田朱里・諸葛望愛・吉田彩良



■「青空を語り合おう」 全Type M-2収録


新井梨杏・池田裕楽・★石田千穂（センター）・石原侑奈・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・★久留島優果（センター）・迫 姫華・信濃宙花・清水紗良・曽川咲葵・高雄さやか・谷口茉妃菜・★中村 舞（センター）・濱田 響・原田清花・兵頭 葵・福田朱里・宗雪里香・森末妃奈・諸葛望愛・吉田彩良・渡辺菜月・奥田唯菜・北澤 苺



■「人の隣を走るな」 Type A　M-3収録


石原侑奈・内海里音・濱田 響・原田清花・森末妃奈・★吉田彩良（センター）・奥田唯菜・北澤 苺



■「あの頃のBGM」 Type B　M-3収録


池田裕楽（STU48）＆徳永ゆうき



■「生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ」 劇場盤 M-3収録


★新井梨杏（センター）・岡村梨央・久留島優果・迫 姫華・清水紗良・諸葛望愛



■STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈日程・会場〉


2025年


9月6日(土)　山口県・周南RISING HALL


9月21日(日)　大阪府・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール


10月11日(土)　愛知県・名古屋Zephyr Hall


10月18日(土)　福岡県・UNITEDLAB


11月8日(土)　愛媛県・WstudioRED


11月15日(土)16日(日)　香川県・高松festhalle


公式HP：https://sp.stu48.com/news/detail/20579


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■STU48　12thシングル「傷つくことが青春だ」発売記念イベント　　　　　　　　　　　　　　　


【日時】2025年9月15日（月祝）16:00～


【会場】アリオ倉敷 屋外イベントステージ(岡山県)


参加メンバー：石田千穂・内海里音・岡村梨央・中村 舞・福田朱里・諸葛望愛



【日時】2025年9月27日(土）15:30～


【会場】三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1F オーバルパーク


参加メンバー：尾崎世里花・工藤理子・高雄さやか・原田清花・福田朱里・吉田彩良



【日時】2025年10月5日（日）15:30～


【会場】阪急西宮ガーデンズ　本館4Fスカイガーデン・木の葉のステージ(兵庫県)


参加メンバー：池田裕楽・岡田あずみ・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・吉田彩良



【開催内容】ミニライブ＆特典会


※ミニライブは観覧フリーとなります。



■STU48公式SNS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　STU48公式X：https://x.com/STU48_official_


STU48公式HP：https://sp.stu48.com


STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858



