BBIA(ピアー)「グロウティント」が8月30日(土)より「ロフト」・「PLAZA」にて先行順次発売！（一部店舗を除く）

株式会社BBIA JAPAN

韓国コスメブランド BBIA（ピアー） の人気アイテム「グロウティント」が、リニューアルを経て新パッケージでオフラインに登場。 全17色のカラーラインナップの中から、14番～18番の全5色 が、8月30日（土）より「ロフト」と「PLAZA」にて先行順次発売（一部店舗を除く）されました。

ピアーのグロウティントは「ツヤ膜リップ」と呼ばれ、馴染みカラーで乾燥することなく塗りたてそのままの発色とツヤ感を長時間*キープするリップティントです。*メーキャップ効果による

揺れる水光のように生き生きとした光沢感を与えるのが特徴であり、しっとりとしているがべたつかずに軽く密着するテクスチャーで、高い満足度を誇る商品となっています。

商品詳細

「グロウティント」 3.2g 1,500円 (税込)

〈展開カラー〉

#14 Daily（デイリー）；ソフトニュートラルピンク

#15 Spring（スプリング）；ソフトピーチベージュ

#16 Summer（サマー）；ソフトロージーピンク

#17 Autumn（オータム）；ソフトコーラルブラウン

#18 Winter（ウィンター）；ソフトプラムモーヴ

BE BRAVE AS I AM = BBIA（ピアー）

「性別や年齢を問わず “自分らしさ”、“美しさ” を追求する、自分の本来の美しさを最大限に引き出すメイクアップを」というテーマで2004年に韓国で誕生。若い世代はもちろん、機能性の良さから幅広い世代に愛されています。

BBIA JP オフィシャルサイト：https://bbia.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/bbia.japan/

公式X(Twitter)：https://twitter.com/bbia_japan

公式LINE：https://lin.ee/gMq3mVB

【会社概要】

社名：株式会社BBIA JAPAN

所在地：〒130-0004 東京都墨田区本所4丁目19-3本所吾妻橋DJビル401号

代表取締役：李 昌洙

【お問い合わせ】

BBIAカスタマーサポート：03-6658-4500