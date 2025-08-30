「美女図鑑アンバサダーオーディション」を開催！街頭スナップ動画で次世代の美女インフルエンサーを発掘

ウィンナビ株式会社

ウィンナビ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大橋武馬）が運営する美女メディア「日韓美女図鑑」は、次世代の美女インフルエンサーを発掘する「美女図鑑アンバサダーオーディション」を開催いたします。



本企画は、街頭でのスナップ動画を通じて“リアルな美女”を紹介し、SNSを中心に活躍するインフルエンサーを発掘・育成していく新しいオーディションプロジェクトです。

合格者は「美女図鑑公式アンバサダー」として活動し、SNSでの発信やブランド案件、イベント出演を通じて幅広く活躍できる機会を得られます。

■ オーディション概要

名称：「美女図鑑アンバサダーオーディション」

募集期間：2025年8月30日より常時受付

応募資格：16歳以上の女性（国籍・経験不問）

選考方法：

- 街頭スナップ動画出演- SNS審査（Instagram／TikTok）- 面接審査（オンライン予定）

合格者特典：

- 美女図鑑公式アンバサダー認定- SNSでの発信・出演チャンス- ファッション・コスメブランドとのコラボ案件参加- イベント出演・メディア露出の機会

公式Instagram：https://www.instagram.com/@nikkanbijo_official

公式サイト：https://nexpro.co.jp/

■ 本企画の特徴

- 街頭からスター発掘→ 街頭スナップ動画を通じて、リアルな魅力を切り取り拡散。- フォロワー数不問→ 発信力や表現力、個性を重視した審査。- 企業コラボにつながるPR設計→ ブランド案件やタイアップに直結する活動機会を提供。

■ 今後の展望

日韓美女図鑑は、SNS時代にふさわしいインフルエンサーの発掘・育成を進めています。今回の「美女図鑑アンバサダーオーディション×街頭スナップ動画」の取り組みを皮切りに、日韓を中心としたファッション・コスメ・ライフスタイルブランドとのコラボをさらに加速させていきます。

■ 代表コメント

ウィンナビ株式会社 代表取締役 大橋 武馬

「今回開催する『美女図鑑アンバサダーオーディション』は、SNS時代にふさわしい“次世代の美女インフルエンサー発掘プロジェクト”です。街頭スナップというリアルな形で、日常の魅力を持つ女性にスポットライトを当て、SNSを通じて新しいスターを生み出していきたいと考えています。

私たちは、この企画を通じて、美容・ファッション・カルチャーの分野で活躍できる人材を発掘し、日本と韓国をつなぐ次世代インフルエンサーの育成を進めてまいります。」

■ NEXPRO事務所とは

日本と韓国を拠点に活動するインフルエンサー事務所「NEXPRO（ネクプロ）」

「日韓の架け橋となる次世代クリエイターの育成と発信」を理念に、インフルエンサー・モデル・VTuber・配信者のマネジメントを行っています。

また、SNSを活用したPR・広告代理事業、日韓交流イベントの企画運営、ブランドとのタイアッププロモーションなど幅広い事業を展開し、日韓双方の市場における新しい価値創造を目指して世界へ―。

公式サイト：https://nexpro.co.jp/

会社概要

会社名：NEXPRO（ウィンナビ株式会社）

所在地：東京都渋谷区

代表者：大橋武馬

事業内容：インフルエンサー事務所、PR広告代理店、アパレルブランド運営、アウトソーシング、海外留学支援

公式サイト：https://winnavi.site

本件に関するお問い合わせ先

NEXPRO／美女図鑑運営事務局

E-mail：nikkanbijo@nexpro.co.jp