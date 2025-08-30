日本全国より人気ヴィンテージショップ150店舗以上が集結！日本最大級のヴィンテージの祭典 「VCM VINTAGE MARKET Vol.7」今秋11月に開催！

株式会社VCM

ヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM（Vintage Collection Mall）」が手がける、日本最大級のヴィンテージの祭典「VCM VINTAGE MARKET」。毎回、1万人以上を動員するビッグイベントの第7回が、2025年11月2日（日）- 3日（月・祝）に開催。

全国より150店舗以上の人気ショップが大集結。初出店の店舗も多数。

ヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM（Vintage Collection Mall）(https://www.instagram.com/vcm_vintagecollectionmall/)」が主催する、日本最大級のヴィンテージの祭典「VCM VINTAGE MARKET」。

毎回、1万人以上を動員するビッグイベントの第7回が、2025年11月2日（日）- 3日（月・祝）に開催。

⁡

「VCM VINTAGE MARKET」では、『ヴィンテージ』に特化し、日本全国各地から勢揃いした150店舗以上の人気ヴィンテージショップが、価値ある1点物のヴィンテージアイテムを販売。

世界中から集められた貴重なヴィンテージコレクションが一堂に会する、類を見ないイベントとなっております。

⁡

今回のイベントでは出店ショップも更にパワーアップする他、グランドスポンサー Pay ID様による企画、新たなスポンサー SNKRDUNK（スニーカーダンク）様による企画など、目白押しとなっております。

その他 イベントのコンテンツなど、詳細についてはまた追って発表させて頂きます。

この秋も、最高峰のクオリティでお届けするヴィンテージの祭典。

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

===================================

○チケット情報

⁡

★前売券は、各日10:00～の一般入場より30分早い、9:30～先行入場が可能となります。

⁡

9:30～ 前売券 入場開始

10:00～ 当日券 入場開始

_________________________________________

⁡

【前売券】

⁡

・11月2日(日) 入場チケット：\1,300

・11月3日（月・祝）入場チケット：\1,300

・11月2日(日)- 3日（月・祝）両日入場チケット：\2,300

⁡

🟠前売券は、こちらのサイト(https://vcmvintagemarket7.peatix.com)よりご購入いただけます。

（Peatixというチケット販売サイトでのご購入となります。）

⁡

【当日券】

⁡

・11月2日(日) 入場チケット：\1,500

・11月3日（月・祝）入場チケット：\1,500

⁡

_________________________________________

⁡

（注意事項）

※前売券のご購入後のキャンセルは、如何なる理由におきましても、一切承っておりません。

※当日券の入場は、前売券の待機列の状況により10時以降となる場合もございます。

※当日券は、現金のみでの販売となります。

※前売券の販売状況によっては、当日券の販売が少なくなる場合がございます。

※小学生以下のお子様は入場無料となります。

※再入場も可能です。

※リストバンドを紛失した場合、如何なる理由においても再発行はできませんのでご了承ください。

⁡※イベント会場内での、お買い物についての支払い方法は、各ショップ様によって異なりますため、そちらにお問い合わせください。

⁡

【イベント詳細】

日程：2025年11月2日(日)～3日（月・祝）

時間：10:00～19:00

※前売券は9:30～ 先行入場可能

⁡

開催場所：パシフィコ横浜 展示ホールC

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1－1

（みなとみらい駅より徒歩5分）

【協賛】

グランドスポンサー：Pay ID

スポンサー：SNKRDNK

【問い合わせ先】

株式会社VCM / VCM運営事務局

MAIL：contact@vintagecollectionmall.jp