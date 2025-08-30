日本全国より人気ヴィンテージショップ150店舗以上が集結！日本最大級のヴィンテージの祭典 「VCM VINTAGE MARKET Vol.7」今秋11月に開催！
ヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM（Vintage Collection Mall）」が手がける、日本最大級のヴィンテージの祭典「VCM VINTAGE MARKET」。毎回、1万人以上を動員するビッグイベントの第7回が、2025年11月2日（日）- 3日（月・祝）に開催。
全国より150店舗以上の人気ショップが大集結。初出店の店舗も多数。
ヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM（Vintage Collection Mall）(https://www.instagram.com/vcm_vintagecollectionmall/)」が主催する、日本最大級のヴィンテージの祭典「VCM VINTAGE MARKET」。
毎回、1万人以上を動員するビッグイベントの第7回が、2025年11月2日（日）- 3日（月・祝）に開催。
「VCM VINTAGE MARKET」では、『ヴィンテージ』に特化し、日本全国各地から勢揃いした150店舗以上の人気ヴィンテージショップが、価値ある1点物のヴィンテージアイテムを販売。
世界中から集められた貴重なヴィンテージコレクションが一堂に会する、類を見ないイベントとなっております。
今回のイベントでは出店ショップも更にパワーアップする他、グランドスポンサー Pay ID様による企画、新たなスポンサー SNKRDUNK（スニーカーダンク）様による企画など、目白押しとなっております。
その他 イベントのコンテンツなど、詳細についてはまた追って発表させて頂きます。
この秋も、最高峰のクオリティでお届けするヴィンテージの祭典。
皆様のご来場を心よりお待ちしております！
===================================
○チケット情報
★前売券は、各日10:00～の一般入場より30分早い、9:30～先行入場が可能となります。
9:30～ 前売券 入場開始
10:00～ 当日券 入場開始
_________________________________________
【前売券】
・11月2日(日) 入場チケット：\1,300
・11月3日（月・祝）入場チケット：\1,300
・11月2日(日)- 3日（月・祝）両日入場チケット：\2,300
🟠前売券は、こちらのサイト(https://vcmvintagemarket7.peatix.com)よりご購入いただけます。
（Peatixというチケット販売サイトでのご購入となります。）
【当日券】
・11月2日(日) 入場チケット：\1,500
・11月3日（月・祝）入場チケット：\1,500
_________________________________________
（注意事項）
※前売券のご購入後のキャンセルは、如何なる理由におきましても、一切承っておりません。
※当日券の入場は、前売券の待機列の状況により10時以降となる場合もございます。
※当日券は、現金のみでの販売となります。
※前売券の販売状況によっては、当日券の販売が少なくなる場合がございます。
※小学生以下のお子様は入場無料となります。
※再入場も可能です。
※リストバンドを紛失した場合、如何なる理由においても再発行はできませんのでご了承ください。
※イベント会場内での、お買い物についての支払い方法は、各ショップ様によって異なりますため、そちらにお問い合わせください。
【イベント詳細】
日程：2025年11月2日(日)～3日（月・祝）
時間：10:00～19:00
※前売券は9:30～ 先行入場可能
開催場所：パシフィコ横浜 展示ホールC
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1－1
（みなとみらい駅より徒歩5分）
【協賛】
グランドスポンサー：Pay ID
スポンサー：SNKRDNK
【問い合わせ先】
株式会社VCM / VCM運営事務局
MAIL：contact@vintagecollectionmall.jp