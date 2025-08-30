キマグレンが誕生するまでのストーリーが舞台化！ 2026年1月赤坂RED/THEATERにてキマグレンの歌と共に届ける「LIFE-海の家の物語-」
2024年に再結成をしたキマグレンが新たな境地に臨みます。キマグレンの誕生までのストーリーをベースにし、キマグレンによる生演奏・歌唱も交えながら贈る音楽劇「LIFE-海の家の物語-」を2026年1月10日（土）～18日（日）に赤坂RED/THEATERにて上演することが決定しました。
ISEKIとKUREIがどのようなことを感じたり、経験したりしてきたことで今のキマグレンに繋がっているのか、そのストーリーが見ることができる作品となってできる作品となります。脚本は、自らが主宰する演劇ユニット「劇団東京都鈴木区」にて脚本・演出を務め、近年では 2.5 次元舞台や朗読劇の脚本・演出のほか、TV アニメのシナリオにも携わるなど注目の劇作家・鈴木智晴が手掛け、演出は劇団山本屋主宰を務め、年代や国境を越えた人間の根本にある二律背反や愚かさをコミカル且つリアルに描き出すことを得意とし、近年では「午前5時47分の時計台」など社会派の作品にも手がける多様な作品の演出を手掛ける山本タクが担当します。
ストーリー部分のISEKI、KUREI役を演じるキャストも含めて詳細は後日発表となります。舞台化が決定となり、キマグレンの二人からのコメントも到着！
【ISEKIコメント】
あぁ、若いな。
キラキラしてるな。
熱過ぎて、恥ずかしいな。笑
舞台用に多少アレンジしてくれてるとはいえ
確かに俺たちの夏は熱かった。
恐いもの知らずで若々しく
二人は挑戦を積み重ねてゆく。
多くの失敗を重ね、迷惑もいっぱいかけてきたけど
その旅の途中でたくさん、本当にたくさんのことを学ばせてもらった。
僕らの人生に関わってくれた全ての仲間たちへの感謝を胸に抱き、
この厳しい時代を共に生き抜くあなたに
届いてくれたら嬉しい
【KUREIコメント】
幼馴染として地元のスイミングスクール出会って、
同じ学校に通った事もなく、将来掲げてた夢もバラバラ、
交わるはずのなかった二つの道が一つになって、
その道の先に沢山のドラマが待っていた。
この物語の主人公は、
普通の少年二人が葛藤の先でつかんだ光の話。
キマグレンが誕生するまでのストーリーを
僕らの歌と共に届ける、新しいスタイルの舞台になればと思います！
--------------------------------------------------------
＜公演概要＞
舞台『LIFE-海の家の物語-』
脚本：鈴木智晴（劇団東京都鈴木区）／演出：山本タク（演劇企画ユニット劇団山本屋）
■あらすじ
かつて海辺の小さな街で出会った二人の少年。
迷いも衝突も乗り越えながら、やがて彼らは“歌う場所”を見つけ、音楽という夢を形にしていく。
これは、誰もが胸の奥に抱える「自分らしく生きたい」という願いを描いた物語。
舞台『LIFE-海の家の物語-』──
青春と音楽、そしてあの夏の青さが、今も彼らを照らしている。
■公演日程
2026年1月10日（土）～18日（日）
■会場
赤坂RED/THEATER（〒107-0052 東京都港区赤坂3-10-9 赤坂グランベルホテルB2F）
■チケット (全席指定・税込)
特典付：9,900円／一般：8,800円
※当日券は＋500円
一般発売：2025年11月1日（土）
公式X：https://x.com/life_beachhouse
公演公式サイト：https://life-beachhouse.com
お問合せ：stage.contact55@gmail.com
制作：style office
主催：舞台「LIFE-海の家の物語-」実行委員会