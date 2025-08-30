9月6日（土）「ブラジリアンデージャパン愛知2025」トークショーにマテウス選手出演のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

このたび、9月6日(土)に豊田スタジアム西イベント広場で開催される 「ブラジリアンデージャパン愛知2025」 において、名古屋グランパスのマテウス カストロ選手がトークショーに出演することとなりましたのでお知らせいたします。

今年は、日本とブラジルが外交関係を樹立してから 130周年という節目の年です。愛知県は6万人以上のブラジル人が生活しており、今回豊田市で開催される 「ブラジリアンデージャパン愛知2025」 は、両国の文化を称え、文化や言語の壁を越えて、地域・クラブ・コミュニティがつながり、互いを尊重し合いながら共生する未来を描く象徴的なイベントです。

名古屋グランパスは、ホームタウン活動を通じて、子どもたちや外国にルーツを持つ方々など、誰もが優しいパスで支え合い、誰もがゴールを決められる共生社会の実現を目指しています。愛知という地域が持つ多様性、そして豊田市とブラジルコミュニティとの深いつながりがあり、今回のイベント参加につながりました。

イベントでは、ブラジル出身で名古屋グランパスで活躍するマテウス カストロ選手が、フリースタイルフットボーラーRAQUEL氏と共にステージに登壇し、司会者からの質問に答えながら、自身の経験や母国への想い、そしてこの地域での暮らしについて語ります。

□詳細はこちら

https://nagoya-grampus.jp/news/pressrelease/2025/0830962025.php