【限定10組】「とろ生バスチー」完成記念 特別試食会

株式会社関屋リゾート

SEKIYA RESORTは、新作スイーツ「とろ生バスチー（バスクチーズケーキ）」の完成を記念し、2025年9月24日（水）にSEKIYA RESORT Galleria Midobaru レストラン「THE PEAK」にて、限定試食会を開催いたします。抽選で選ばれた10組限定のご招待となる、特別な一日です。

SEKIYA RESORT Galleria Midobaru

本試食会でご用意する「とろ生バスチー」は、SEKIYA RESORT初の完全オリジナルスイーツ。総料理長・今村がスペイン・サンセバスチャンで出会った本場の味に着想を得て、幾度もの試作を経て完成しました。高温・短時間で焼き上げることで実現した“とろける食感”と、スプーンで味わう新しいスタイルが特徴です。（詳しくはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000151015.html）

試食会では、出来立ての「とろ生バスチー」をその場でお楽しみいただけるほか、撮影用にご用意したバスチーはお土産としてお持ち帰りいただけます。また、とろ生バスチーの味わいを引き立てるドリンクや、「鴨ローストとあんぽ柿のピンチョス」「イチジクとゴルゴンゾーラ ハチミツ」などのオリジナルフードもご用意しております。

さらに、ご参加いただいた方には特典として、レストランでご利用いただける「ペアランチ券（ランチコース5品またはアフタヌーンティー）」をプレゼント。大切な方との特別なひとときをお楽しみいただけます。

お申し込みは、Galleria Midobaru公式InstagramのDM、または公式ホームページのお問い合わせフォームより承ります。応募多数の場合は抽選により参加者を決定いたしますので、あらかじめご了承ください。募集期間は9月10日まで。当選者の方には、その後のご案内をもって当選通知とさせていただきます。ご希望の方は、ぜひお早めにお申し込みください。

SEKIYA RESORTが贈る新しいスイーツ体験──「とろ生バスチー」を通じて、ここでしか味わえない特別なひとときを皆さまにお届けいたします。

Galleria Midobaru公式Instagramはこちら

https://www.instagram.com/galleriamidobaru/?igsh=MXA0OWR4czc0cTN2YQ%3D%3D#

SEKIYA RESORT公式HPはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。