【HAKODATE海峡の風】北海道日本ハムファイターズ応援プランを販売中です！

野口観光マネジメント株式会社

エスコンフィールド北海道

野口観光マネジメント株式会社　HAKODATE 海峡の風（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員　支配人　西岡　浩樹）は全56室の全部屋60平方メートル 以上のお部屋で皆様をお待ち申し上げております。



野口観光は北海道日本ハムファイターズを応援しています！


本プランでは、応援価格として通常よりお得な内容でご提供いたします。
さらに、チェックイン日にパーソル パ・リーグ1位で、2倍に増える特典付きでございます。


今シーズンも北海道日本ハムファイターズのリーグ優勝を祈って、野口観光グループに泊まって


一緒に盛り上げましょう。



■特典■
・缶ビール（350ml）大人1人1缶
チェックイン日（12時時点）に北海道日本ハムファイターズがパーソル パ・リーグ１位だった場合は缶ビール2缶もしくは500ｍlへグレードアップ致します。売店にてお引換ください。



■宿泊対象期間■


2025年8月2日（土）チェックイン～2025年10月3日（金）チェックアウト分まで



