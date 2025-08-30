【HAKODATE海峡の風】北海道日本ハムファイターズ応援プランを販売中です！
エスコンフィールド北海道
野口観光マネジメント株式会社 HAKODATE 海峡の風（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員 支配人 西岡 浩樹）は全56室の全部屋60平方メートル 以上のお部屋で皆様をお待ち申し上げております。
野口観光は北海道日本ハムファイターズを応援しています！
本プランでは、応援価格として通常よりお得な内容でご提供いたします。
さらに、チェックイン日にパーソル パ・リーグ1位で、2倍に増える特典付きでございます。
今シーズンも北海道日本ハムファイターズのリーグ優勝を祈って、野口観光グループに泊まって
一緒に盛り上げましょう。
■特典■
・缶ビール（350ml）大人1人1缶
チェックイン日（12時時点）に北海道日本ハムファイターズがパーソル パ・リーグ１位だった場合は缶ビール2缶もしくは500ｍlへグレードアップ致します。売店にてお引換ください。
■宿泊対象期間■
2025年8月2日（土）チェックイン～2025年10月3日（金）チェックアウト分まで
ご予約はこちらから
（https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12203150(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12203150) ）
海峡の風にご宿泊の際は、是非公式ホームページからご予約下さい。
（https://hakodate-uminokaze.com/ ）
会員登録することでポイントの付与などの優待特典や、リピーター様限定の特典もございます。
函館でのご滞在には是非、HAKODATE海峡の風をご利用下さいませ。
皆様のご予約を心よりお待ち申し上げております。