i-dle、JAPAN 1st EP『i-dle』ビジュアル&トラックリスト公開！本日よりPreadd & Presaveもスタート！

写真拡大

VT CUBE JAPAN 株式会社


今、最も注目を集める5人組グローバルガールズグループi-dleが、JAPAN 1st EP『i-dle』を2025年10月3日（金）にリリースする。



今回、日本で撮り下ろした『i-dle』ビジュアルとCDジャケットデザインが公開された。公開されたアートワークは、Y2Kを飛び越えた80’s～00’sムードを感じるヴィンテージの質感が新鮮な、ジャパンカルチャーをi-dle流に昇華した世界観となっており、これまでの彼女達のイメージとはまた違った魅力を引き出している。



また同時にトラックリストも公開。


ソヨンによる書き下ろしのリードトラック「どうしよっかな」と全編日本語詞のバラード「愛せなかった世界へ永遠にじゃあね」、「Invincible」を含む完全新曲3曲に加え、大ヒット曲「Fate」の日本語verとなる「傷つくのは嫌いだから」、「Queencard (Japanese ver.)」の全5曲を収録。


これまでのi-dleとこれからのi-dleを2口味わう事の出来るEPとなった。



現在、JAPAN 1st EP『i-dle』を期間内にApple Music・Spotifyにて事前予約を実施した方にはもれなく「i-dleスペシャル画像」をダウンロード出来るPreadd / Presave キャンペーンもスタート。



10月には埼⽟・さいたまスーパーアリーナ、兵庫・GLION ARENA KOBEの2都市にて「i-dle first japan tour（仮称）」を開催するi-dleの一挙手一投足に目が離せない。


【リリース概要】


2025年10月3日(金) 発売


i-dle


JAPAN 1st EP『i-dle』



トラックリスト


M1. どうしよっかな ★リード曲


M2. Invincible


M3. 愛せなかった世界へ永遠にじゃあね


M4. 傷つくのは嫌いだから ※Fate (Japanese ver.)


M5. Queencard (Japanese ver.)



Preadd / Presaveリンク： https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep


CD商品購入リンク：https://i-dlejp.lnk.to/1stEP_i-dle



【i-dle JAPAN 1st EP「i-dle」Apple Music/Spotify事前予約キャンペーン】


●Pre-add / Pre-saveとは？


Apple Music の Pre-add、SpotifyのPre-saveは、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。


事前にPre-add/Pre-seveをしておくと、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。



●応募期間


2025年8月30日(土)18:00～10月2日(木)23:59


※上記の応募期間以外はご応募いただけません。


※Apple Music・Spotifyでの特典内容は同一となります。


※時間帯によっては（締切間近は特に）、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。


【応募方法】


Pre-add / Pre-saveはこちらから


https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep



★Apple Musicの方はこちら


1.「https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep 」にアクセスしてください。


2.Apple Music「Pre-add」をタップしてください。


3.規約にご同意いただき、サービスにログインしてください。


4.Thank Youメッセージが表示されたら「i-dleスペシャル画像」をダウンロードいただけます。




★Spotifyの方はこちら


1.「https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep 」にアクセスしてください。


2.Spotify「Pre-save」をタップしてください。


3.規約にご同意いただき、サービスにログインしてください。


4.Thank Youメッセージが表示されたら「i-dleスペシャル画像」をダウンロードいただけます。




【フィジカル商品形態・仕様】


Limited Edition Ver.


品番：WPCL-13711


価格：3,273円（税抜）3,600円（税込）


・68P写真集


・トレーディングカード（Limited Edition Ver. 全5種より１種封入）


・ロゴステッカー封入



Poster Ver.


品番：WPCL-13710


価格：2,273円（税抜）2,500円（税込）


・Poster（全5種のうちランダム１種）


・トレーディングカード（Poster Ver. 全5種より１種封入）


・ロゴステッカー封入



Jewel Ver.


品番：WPCL-13709


価格：1,818円（税抜）2,000円（税込）


・トレーディングカード（Jewel Ver. 全5種より１種封入）


・ロゴステッカー封入



＜Warner Music Store Edition＞ ※Poster Ver. 5枚セット受付中！


価格：11,365円（税抜）12,500円（税込）




【JAPAN 1st EP「i-dle」先着購入者特典】


NEVERLAND JAPAN SHOP：ユニットトレーディングカード＜NEVERLAND JAPAN Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）


Warner Music Store：ユニットトレーディングカード＜Warner Music Store Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）


mu-mo SHOP：トレーディングカード＜mu-mo SHOP Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）


タワーレコード：トレーディングカード＜タワーレコード Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）


HMV：トレーディングカード＜HMV Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）


応援店：トレーディングカード＜応援店 Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）


Amazon.co.jp：メガジャケ（各ジャケット写真絵柄）


楽天ブックス：アクリルキーホルダー（全5種のうち1種ランダム）


セブンネットショッピング：アクリルバッジ（全5種のうち1種ランダム）


TSUTAYA （店舗のみ）：ポスター（集合写真）



※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。


※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。


※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。


※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。




【JAPAN 1st EP「i-dle」抽選企画】


■オフラインイベント&プレゼント企画


対象のCDショップ・ECサイトにてJAPAN 1st EP「i-dle」をご予約でオフラインイベント＆プレゼント企画にご応募いただけます。応募方法はCDショップ、ECサイトによってそれぞれ異なりますので、オフィシャルサイトをよく読んでご応募ください。



■イベント開催日程・場所


2025年10月6日(月)東京会場（某所）


2025年10月20日(月)大阪会場（某所）



A賞：メンバー指定個別サイン会　合計500名様


B賞：メンバー指定個別2ショットチェキ撮影会　合計200名様


C賞：メンバー指定個別ハイタッチ会　合計1,000名様


D賞：直筆サイン入り団体ワイドチェキ　10名様



応募期間


2025年8月26日(火)10:00～2025年9月16日(火)23:59


当選発表：2025年9月22日(月)18:00頃


URL：https://wmg.jp/idle/news/90206/


【公演情報】


■公演タイトル


「i-dle first japan tour (仮称)」



■開催日程


埼玉・さいたまスーパーアリーナ


2025年10月4日（土）


2025年10月5日（日）




兵庫・GLION ARENA KOBE


2025年10月18日（土）


2025年10月19日（日）



■会場


埼玉・さいたまスーパーアリーナ (〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8)


https://www.saitama-arena.co.jp/




兵庫・GLION ARENA KOBE (〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町2-1)


https://www.totteikobe.jp/




■チケット情報


楽天チケット2次先行抽選受付期間


2025年8月26日(火) 18:00～2025年9月1日(月) 23:59



楽天チケット2次先行抽選受付ページ


https://r-t.jp/i-dle




主催：VT CUBE JAPAN 株式会社


企画・制作：CUBE Entertainment INC, / VT CUBE JAPAN 株式会社


【アーティスト情報】


■i-dle(読み：アイドゥル)


韓国発のグローバルガールズグループとして2018年5月に韓国でデビュー、2019年7月には日本メジャーデビューを果たした。デビューと同時に新人賞9冠に輝き、音楽性とセルフプロデュース力で韓国国内を問わず海外からも注目を集めている。




2022年以降も「TOMBOY」 「Nxde」 「Queencard」など多数のヒットを記録し、YouTubeでは1億回再生超えのパフォーマンス映像1本とミュージックビデオ9本を含む、合計10本を保有。2024年の2nd Full Album 『2』では初動153万枚を突破し、日本公演を含むワールドツアーも成功させた。




2025年5月、グループ名を「i-dle」として新たに始動し、8th Mini Album 『We are』をリリース。同年8月には「SUMMER SONIC 2025」への出演も果たし、10月にはJAPAN 1st EP「i-dle」の発売と最大規模のジャパンツアーを予定している。



【関連リンク】


■JAPAN HP：https://i-dle.cubeent.co.jp/


■JAPAN X：https://twitter.com/i_dle_JP


■JAPAN FC：https://neverland-japan.com/


■Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCritGVo7pLJLUS8wEu32vow


■TikTok：https://www.tiktok.com/@official_i_dle


■Instagram：https://www.instagram.com/i_dle_official


■ WMJ HP：https://wmg.jp/idle/