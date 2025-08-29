「福ちゃん」の京都エリア第1号店が誕生！「福ちゃん 京都伏見店」9月3日（水）にオープン

レクストホールディングス株式会社

レクストホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表：小栗 拓也）の子会社で、総合買取サービス「福ちゃん」を展開する株式会社REGATE（本社：大阪府大阪市中央区、代表：福島 道子）は、2025年9月3日（水）に京都エリア初となる店舗「福ちゃん 京都伏見店」を、京都市伏見区にオープンします。当店は完全予約制により、お客様をお待たせすることなく丁寧かつスムーズなサービスを提供します。

※福ちゃん 京都伏見店： https://www.fuku-chan.info/store/kyoto.php

「福ちゃん」において、かねてより出張買取・宅配買取の対象だった京都エリアですが、この度、ついに府内初となる店舗、「福ちゃん 京都伏見店」がオープンします。当店は京都市バス「国道大手筋」より徒歩3分、名神高速道路・京都南インターからも車でアクセスしやすい立地にあり、敷地内には無料駐車場も完備。お車でのご来店にも便利です。

取り扱い商材は、着物・切手・記念硬貨・古銭・骨董品・金や貴金属・ブランド品など多岐にわたり、査定費用は一切かかりません。また当店は完全予約制のため、待ち時間なくスムーズにサービスをご利用いただけます。ご予約をご希望のお客様は、フリーダイヤルまでお気軽にご連絡ください。

また、「福ちゃん」では店頭買取のほかにも出張買取・宅配買取と、お客様のご都合に合わせてサービスをご利用いただけます。今後も買取を通じてお客様に安心と満足を届ける活動を推進してまいります。

店舗概要

店舗名：福ちゃん 京都伏見店

オープン日：2025年9月3日（水）

店舗所在地：京都市伏見区下鳥羽上三栖町106

アクセス：京都市バス「国道大手筋」バス停から徒歩3分

電話番号：0120-905-287

営業時間：10:00 ～ 18:00（完全予約制 ※不定休）

店舗URL：https://www.fuku-chan.info/store/kyoto.php

「福ちゃん」概要

2014 年より始まった「福ちゃん」では、着物・和装小物をはじめ、ブランドバッグ、宝石、古銭から、骨董、美術品に至るまで、おうちに眠っているさまざまな品物を買い取らせていただきます。バブル景気の時期に購入したけれど今は不要、遺産相続したけれど自分には使いこなせない、そして今後も引き取り手がなさそう。そんな捨てるには忍びない品物の片付けをお手伝いいたします。

福ちゃん公式サイト：https://www.fuku-chan.info/

会社概要

株式会社REGATE

社名：株式会社REGATE

代表：代表取締役 福島 道子

本社所在地：大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番13号

URL：https://regate-inc.jp

設立年：2014年5月

資本金：3,000万円

事業内容：リユース事業

レクストホールディングス株式会社

社名：レクストホールディングス株式会社

代表：代表取締役 小栗 拓也

本社所在地：大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番13号

URL：https://www.rext.co.jp

設立年：2016年4月

資本金：7,000万円

事業内容：グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理など