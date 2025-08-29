UNIONがB Corp認証を取得。スノーボードを未来へ繋げる。

カスタムプロデュース株式会社

2025年8月 - イタリア・コリーコ - Union Binding Companyは、B Corporation（B Corp）認証を正式に取得したことをて発表しました。これにより、当社は社会的および環境的パフォーマンス、説明責任、透明性において最高基準を満たすグローバル企業の一員となりました。

スノーボード業界で数少ないB Corp認証企業の一つであるUNIONにとって、今回の認証はスノーボードの未来に対して継続的に、そして真剣に取り組む上で重要な転換点を意味します。

Union Binding Co.のCEO兼ジェネラルマネージャーであるマルティーノ・フマガリは次のように述べています。「スノーボードは情熱、人々、そして私たちが滑るフィールドの上に築かれています。B Corp認証の取得は、これらの基盤を守っていく私たちの責任を再確認するものです。これにより、私たちの製品、プロセス、そして協力関係が、これから何世代にもわたってポジティブな影響を与えていくことを保証します。」

厳格なBインパクトアセスメントは、ガバナンス、従業員、コミュニティ、環境、顧客という5つの主要分野で企業を評価します。UNIONは総合スコア92.2を獲得しました。これは、企業の平均スコア50.9を大きく上回るものです。認証の詳細はB Corpディレクトリでご確認いただけます。

UNIONのB Corp認証は、以下のコミットメントを評価したものです。

持続可能な製品： 耐久性のある素材を使用し、長持ちする製品を製造しています。

責任あるサプライチェーン： 倫理的な原料調達とモノづくりに対する会社のやり方や姿勢を注視しています。

ポジティブな職場環境： 誠実さと透明性をもって、従業員、アスリート、パートナーを支援しています。

コミュニティへの影響： スノーボードをはじめとするアウトドア業界において、意義のある変化を推し進めています。

今後の展望

B Corp認証はこれまでの進歩を認めると同時に、UNIONが今後も前進するにあたり継続的な改善のための枠組みとして機能します。

Societa Benefit（ソシエタ・ベネフィット）

私たちはB Corp認証を取得しただけでなく、さらに一歩進んで「Societa Benefit」となったことを誇りに思います。これは、利益追求と社会・環境へのプラスの影響を両立させる企業を認める法的地位であり、透明性、責任、持続可能性を核として運営されます。Societa Benefitというモデルは、長期的なミッションを事業戦略や価値創造と結びつけるための強力な法的基盤を提供します。非営利団体や社会起業家とは異なり、Societa Benefitは従来の営利企業の進化形であり、人々と地球に共通の価値をもたらしつつ、21世紀の課題に対応するために設計されています。

詳細はこちら：https://unionbindingcompany.com/pages/societa-benefit

認証に関する注意事項

「Certified B Corporation」は、非営利の民間団体であるB Labが商標として管理しており、Bインパクトアセスメント（BIA）を完了した企業にライセンスが付与されます。B Labは、欧州連合規則（EU）No 765/2008で定義される適合性評価機関でも、欧州連合規則（EU）No 1025/2012に基づく国内、欧州、または国際的な標準化団体でもありません。BIAの基準は、ISOやその他の規格とは明確に異なり、独立したものであり、国や欧州の公的機関によって承認されたものではありません。

NEWS

以下のリンクから、この素晴らしいニュースの共有にご協力ください。

Union公式Instagram投稿 - https://www.instagram.com/p/DNx8ieG2OVq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=ZGxkcWx2a2V2YnNz(https://www.instagram.com/p/DNx8ieG2OVq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=ZGxkcWx2a2V2YnNz) （ストーリーズでシェア）

Unionウェブサイト - https://unionbindingcompany.com/pages/b-corp （Unionの公式ランディングページ）

B Corpウェブサイト - https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/core-srl/ （Core SRLの公式B Corpプロフィール）

写真 - https://drive.google.com/drive/folders/13pDvnOIYZNkuZh9ero4b1W45iEFehMyx?usp=drive_link

【報道関係者 お問い合わせ先】

Custom Produce Inc. 担当：飯塚

ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせフォーム :https://jp.unionbindingcompany.com/pages/help?viewHelp=contact