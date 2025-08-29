株式会社レスターとの系統用蓄電池設置工事請負契約締結のお知らせ

株式会社サンヴィレッジ

株式会社サンヴィレッジ（本社：栃木県足利市、代表取締役 三村 挑嗣、以下「当社」）と株式会社レスター（本社：東京都港区、代表取締役会長CEO 今野 邦󠄁廣󠄁、以下「レスター」）は高圧の系統用蓄電池設置工事請負契約を締結しました。埼玉県秩父郡で２MW/8MWhの高圧蓄電所を建設し、2025年12月の運転開始を目指します。卸電力市場、需給調整市場、容量市場での運用を行う予定です。

当社は、2012年の創業以来、「地域との調和と協調」を大切にし、「安全・安心な発電所の実現」というポリシーのもと、北関東を中心に太陽光発電所の開発・建設を進めてまいりました。近年では、非FIT（固定価格買取制度外）による太陽光発電所の開発にも積極的に取り組んでおります。再生可能エネルギーをより広く普及させるためには、電力系統の安定運用を確保する「調整力」としての蓄電池の導入が、極めて重要な課題とされています。当社は、北関東にとどまらず、全国各地において系統用蓄電所の開発・建設を推進しており、今後250か所・合計出力500MWの達成を目標に掲げています。これにより、再生可能エネルギーのさらなる普及と脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

レスターは、経営理念「情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献します」のもと、ステークホルダーとの信頼関係を重視し、あらゆるニーズに対応できる「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指しています。祖業であるエレクトロニクス商社として株式上場以来、半導体販売に加え、映像・音響機器、受託製造、再生可能エネルギー発電や植物工場などへと事業を多角化してまいりました。この度、脱炭素社会の実現に不可欠な「系統用蓄電池」ビジネスにも参入し、持続可能な社会への貢献を一層強化します。今後もグループシナジーを活かし、人々の暮らしと社会の発展へ貢献してまいります。

蓄電所の概要

■秩父郡長瀞町蓄電所

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86244/table/57_1_ac0409fb87d15d0fb522160b7f4b59b9.jpg?v=202508310626 ]

完成イメージ

【レスター】

社 名：株式会社レスター

代 表：代表取締役会長CEO 今野 邦󠄁廣󠄁

所 在 地：東京都港区港南二丁目10番9号 レスタービルディング

事業内容：半導体・電子部品の販売及び技術サポート、LSI設計開発、信頼性試験受託サービス

映像・音響・通信・計測のソリューション、設計・施工、保守エンジニアリング

太陽光発電による再生可能エネルギーの導入・普及に向けた運営管理

会社ホームページ：https://www.restargp.com/

【サンヴィレッジ】

社 名：株式会社サンヴィレッジ

代 表：代表取締役 三村 挑嗣

所 在 地：栃木県足利市寺岡町351番地

事業内容：太陽光発電所、系統用蓄電所の開発と再生可能エネルギー事業

会社ホームページ：https://sunvillage-co-ltd.com/

