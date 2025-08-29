【生成AI×業務棚卸】中小企業支援を担うBPOパートナーを全国募集！

■中小企業の外注ニーズ急増中。BPOパートナーを全国募集！

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 恭介）は、生成AIを活用した「業務棚卸サービス」で中小企業の業務を可視化・最適化し、そこで生まれる外注ニーズに応えるBPOパートナー企業を募集しています。

営業代行、採用代行、事務代行、経理・労務アウトソースなど、幅広い業務領域が対象。

信頼できる外注先として、共に中小企業の業務改革を推進してくださる企業様のご参画をお待ちしております。

■案件連携の流れ

当社が提供する「業務棚卸サービス」では、営業・バックオフィス業務を洗い出し、

外注・自動化に適した業務を特定した上で、最適なBPO先をご提案しています。

この際、提携パートナー企業様に優先的に案件情報をご紹介します。

■報酬・契約モデル（業務提携のポイント

- 商談（初回面談）成立ごとに1件あたり30,000円（税別）の紹介手数料- 初回5件分の商談を想定し、150,000円（税別）の前金方式（返金保証あり）- 発注元企業との契約が締結された場合、契約金額の10％（税別）を成果報酬として支払い（1年間）- 追加案件は5件単位（250,000円／返金対応あり）で対応可能

提携にあたっての詳細は「業務提携契約書」に基づきます。安心してご参画いただける体制です。

■ご参画のメリット

■【パートナー提携をご希望の企業様へ】

- 成果報酬型・返金保証ありで、営業リスクを抑えて案件獲得- 案件は生成AIによる業務棚卸を経た状態で届くため、ミスマッチが起きにくい- 業務内容・業種・対象業務など、自社の得意領域で提案可能- 継続的なパートナー制度のため、長期的な安定案件につながる可能性あり

ただいまパートナー枠を順次拡大中です。

ご興味のある企業様は、下記TimeRexよりお打ち合わせ日程のご予約をお願いいたします。

ご説明はZoomミーティングまたはお電話のいずれかをお選びいただけます。

お打ち合わせのご予約はこちら :https://timerex.net/s/3133/e92fff43

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階

設立：2021年1月

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

・人事評価内製化プログラム『ジョブオペ(R)︎』

・営業まるごとDX！「ジョブオペ(R)︎ BPO」

・経営者限定交流会『ズバセル(R)️』運営