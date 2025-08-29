OpenAI社の最新LLM「GPT-5」を法人向け生成AIサービス「Tachyon 生成AI」に搭載

エムシーディースリー株式会社

エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、GPT/Gemini/Claudeの複数LLM利用が可能な法人向け生成AIサービス「Tachyon（タキオン）生成AI」において、OpenAI社の最新LLM「GPT-5」シリーズ全4モデルを新たに搭載しました。これにより、従来モデルを大幅に上回る性能と汎用性で、より高度なビジネス課題の解決を支援します。

今回搭載される新モデル「GPT-5」シリーズの特徴

「GPT-5」は、OpenAI社の最も高い性能・速度・汎用性を備えたフラッグシップモデルです。従来モデルと比較して知識が飛躍的に向上しており、特にコーディング、数学、データ分析、科学分野において専門的な回答が可能となりました。

また、ビジネスユースに重要となる文章作成支援でも優れた能力を発揮します。コンテキストウィンドウ(※1)も大幅に拡大し、大規模なデータを扱いやすくなったことで、長大な契約書の分析、複雑なプロジェクト資料の整理、大量のデータを基にしたレポート作成など、さらに多くのビジネスシーンに対応可能となりました。

※1：大規模言語モデル（LLM）が一度に処理できるデータの最大長

今回搭載される新モデル（全4種）の特徴

「Tachyon 生成AI」では、「GPT-5」シリーズとして以下4種のモデルを提供いたします。

- GPT-5 Thinking：最高レベルの精度と高度な推論能力シリーズで最も高度な推論能力を誇り、複雑な課題解決が可能です。精度を最優先したい場面での活用に適しており、難易度の高い専門的な分析や、多角的な視点が必要な企画立案、高度な技術調査などで圧倒的なパフォーマンスを発揮します。- GPT-5 Fast：高性能と高速度を両立した汎用モデル多くのユースケースに対応する高性能と、快適な応答速度を両立したバランスの良いモデルです。日常的な情報収集やドキュメント作成、アイデアの壁打ちなど、幅広い業務において高いコストパフォーマンスを実現します。- GPT-5 mini：優れたコストパフォーマンス高速かつ低価格での実行が可能な、コストパフォーマンスに優れたモデルです。定型的な文章生成や大量のデータ処理など、コストを抑えながら効率を重視したいタスクに最適です。- GPT-5 nano：シリーズ最高速度を無料で提供 本シリーズで最高速度を誇るモデルです。単純な処理を瞬時に行いたい場合に適しており、「Tachyon 生成AI」では無料でご提供します。ユーザーはコストを気にすることなく、高速なタスク遂行が可能です。

複数LLMを比較することで最適な回答を取得

「Tachyon 生成AI」では、今回追加された新モデルも含めて同時に最大4つのAIモデルの出力を比較可能な「モデル比較機能」を提供しております。各モデルの特徴を理解しながら、効率的に最適な出力結果を取得することが可能です。

「Tachyon 生成AI」に搭載されているLLM一覧

比較機能を用いて複数LLMから同時生成した「Tachyon 生成AI」の操作画面

「Tachyon 生成AI」では、OpenAI社が開発するLLM「GPT-4/5」や「o3/4」、Google社開発「Gemini 2/2.5」、Anthropic社開発「Claude 3.5/4」、Preferred Elements社開発「PLaMo Prime」を搭載しています。以下搭載モデル一覧です。

上記モデルシリーズを適材適所で活用することで、業務における生成AIの実行水準を高めることが可能となります。

例えば、極めて高度な専門知識や推論を伴う処理には「GPT-5 Thinking」「Gemini 2.5 Pro」、日常的な高品質業務には「GPT-5 Fast」「Claude 4 Sonnet」、コスト効率を重視した大量処理には「GPT-5 mini」「Gemini 2.5 Flash」、リアルタイム性が求められる軽微な処理には「GPT-5 nano」「Gemini 2.0 Flash Lite」など、各種LLMの長所を活かした柔軟な活用が可能となります。

本アップデートにより、ユーザー様のビジネスにおける生成AI活用の幅がさらに広がることを期待しています。

「Tachyon 生成AI」の概要

「Tachyon 生成AI」はエムシーディースリー株式会社が手掛ける月額770円(税込)(※2)からご利用可能な法人向け生成AIサービスです。入力されたデータは生成AIの学習に使用されないセキュアな環境下で生成AIをご活用いただくことが可能です。

個別の業務ユースケースに特化した機能を多数提供しております。

「Tachyon 生成AI 議事録機能」の詳細

「Tachyon 生成AI」の機能一覧<主要な機能>- チャット機能：GPT/Gemini/Claude/PLaMoの複数LLMから選択して生成AIとチャット形式での対話が可能。画像を入力としたマルチモーダルな会話や、文書ファイルを活用した要約やQA機能も搭載。- カスタムアシスタント機能：複数の文書ファイルを一括アップロードすることで、バックオフィス業務における問い合わせ対応や、日常業務におけるドキュメント整理を効率的に実施することが可能。- アノテーション機能：自由記述のアンケートデータ等をタグ付けして集計可能にすることで、テキストデータの定量化を推進し、集計作業の業務効率化や意思決定の高度化を支援する機能。- Web検索連動機能：最新のインターネット情報を参照し、より正確かつ最新の情報に基づいた回答を生成する機能。回答に参照ページが表示されるため、ユーザーはエビデンスを容易に確認することが可能。- 議事録機能：音声や動画ファイルを登録することで、1時間のMTGに対し、15分程度で文字起こしと議事録を自動作成する機能。日常の議事録作成業務を大幅に効率化することが可能。リアルタイム議事録機能や、オンラインMTG収録機能、辞書登録機能、自動話者分離機能等、豊富な機能を提供。※2：ユーザー1人当たりの金額。ご利用人数により変動します。

Tachyon 生成AIの議事録機能では、効率的な議事録作成業務を支える多様な機能を搭載しています。AI専門会社としての高い技術力を活かした独自開発のアルゴリズムや生成AIに最適化されたシステム設計により、高い議事録品質および業務削減効果をご提供いたします。

「Tachyon 生成AI - 議事録機能」に関する機能マップ無料トライアルについて

現在、無料トライアルを実施中です。無料トライアルでは「Tachyon 生成AI」の全ての機能をご利用いただけます。サービス説明やトライアルをご希望の企業様は、以下URLより必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

https://www.mcdigital.jp/tachyon_genai/

今すぐ試せるデモ版について

「Tachyon 生成AI」は、登録後すぐに試せるデモ版をご用意しております。無料トライアルに先んじて機能や価値をご体感いただけます。議事録の新機能「リアルタイム議事録機能（β版）」もご利用いただけます。ぜひ、「Tachyon 生成AI」の価値をご体感ください。（※3）

※3：デモ版は、一部機能の制限がございます。なお、無料トライアル前の簡易利用を想定しておりますので、利用期間は1カ月とさせていただいております。また過度なご利用が確認されたアカウントは、弊社からご連絡のうえ、ご利用を一時停止させていただく場合がございます。

エムシーディースリー株式会社について

エムシーディースリーは、2025年7月にインダストリー・ワン、エムシーデジタル、ＭＣデータプラスを統合し設立しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：-本社・デジタルプロダクトカンパニー

東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

-事業共創カンパニー

東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

-AI事業カンパニー

東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/