原宿にブランドの世界観を伝える国内唯一の路面店『MOUNTAIN HARDWEAR HARAJUKU』2025年8月29日(金)11:00グランドオープン
1993年にアメリカ・カリフォルニア州で誕生したマウンテンスポーツブランド「マウンテンハードウェア」(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン新宿区新宿6-27-30 7F 代表：マッスィモラッザリ)は、ブランドの世界観を伝える国内唯一の路面店『MOUNTAIN HARDWEAR HARAJUKU』を原宿にて2025年8月29日(金)11：00にグランドオープンいたします。
テントやシュラフを含むマウンテンハードウェアの全カテゴリーを網羅する店舗として、ブランドの世界観を余すことなく体感いただける空間を実現いたしました。店内はゾーニングによる分かりやすい商品展開を採用するとともに、アルパインやクライミングから着想を得て製作した什器などを配置いたしました。また「SEEK WILDER PATHS -より険しい道を探す-」をテーマとしたビジュアルを展開し、ブランドが掲げる冒険心と挑戦の精神を表現しております。当社は創業当初より「8000mを超える過酷な山岳環境においても行動を可能にする高品質で耐久性のある製品を提供する」という理念を受け継ぎ、研究開発を続けてまいりました。今後もクライマーやアルピニストをはじめとするアスリートの声を反映したものづくりを行い、未知なる領域に挑み続けるすべての冒険者を支える製品を提供してまいります。
■店内イメージ
■STORE INFO
店舗名 ：MOUNTAIN HARDWEAR HARAJUKU
住所 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目１３－１１
原宿川名 1F
営業時間：11:00-20:00(不定休)
売場面積：70.91平方メートル
連絡先 ：csj-MHW_Harajuku-p@columbia.com
ABOUT：Mountain Hardwear （マウンテンハードウェア）
1993年にアメリカ・カリフォルニア州で設立されたマウンテンハードウェア。創業当時から変わらないコンセプトは「8000mを超える過酷な山でも使える、高品質で耐久性のあるウェアおよびエキップメントを作る」こと。すべての製品において「耐久性があり、信頼性が高く、高品質であること」を第一とし、そのために数々のプロダクトテストや、クライマーやアルピニスト、マウンテンスポーツなど様々なジャンルで活躍するアスリートの声を元に開発を行ってきました。固定概念にとらわれない挑戦を原動力として、フィールドで信頼できるタフな製品を作り続けます。
■プレスリリース画像はコチラから↓
https://bit.ly/4mV2hKA(https://bit.ly/4mV2hKA)
■読者からのお問い合せ先
株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン
フリーダイヤル：0120-193-803
受付時間 月～金 10:00 18:00(土日祝休み )
http://www.mountainhardwear.jp/