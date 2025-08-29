アイスリーデザイン、「アプリ開発 発注前チェックリスト」を公開
株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：芝陽一郎、以下：当社）は、ホワイトペーパー「アプリ開発 発注前チェックリスト」を公開いたしました。
■概要
本資料は、新たにアプリ開発を検討している企業に向けて、発注前に確認すべきポイントを整理したチェックリストです。
アプリ開発を成功に導くために欠かせない視点や準備項目を、体系的にまとめています。
- 成功するアプリ開発の3つの原則
- 発注前事前チェックリスト
- チェック数に基づく推奨アクション
▼資料はこちら
https://www.i3design.jp/download/application-development/
■アプリケーション開発について
クラウドネイティブアーキテクチャの利点を最大限に活用し、アジャイル開発手法を効果的に適用しながら、優れたUX/UIを実現するモダンなアプリケーション開発を提供します。
▼サービスの詳細はこちら
https://www.i3design.jp/services/application-development/
アイスリーデザインについて
アイスリーデザインは、クラウドネイティブ、AI駆動開発、デザインシステムに精通したDigital Innovatorです。UX/UIデザイン、モダンスタック技術、CI/CD、DevOps環境、AIエージェントをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルシフトを支援します。
■会社概要
会社名 ：株式会社アイスリーデザイン
事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業
所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階
代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎
設立 ：2006年7月26日
URL ：https://www.i3design.jp
最新情報は公式X（旧Twitter）アカウントでも発信中です。
公式アカウント：https://x.com/i3design_jp
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
アイスリーデザイン 広報担当宛
問い合わせフォーム：https://www.i3design.jp/contact
e-mail：pr@i3design.co.jp