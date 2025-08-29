ビジネスリサーチラボ代表 伊達氏が登壇「AIは採用の『質』をどう変えるのか　属人化を脱却し、学生の惹きつけを実現するには」を開催

株式会社i-plug

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、新卒採用セミナー「AIは採用の「『質』をどう変えるのか 属人化を脱却し、学生の惹きつけを実現するには」をオンラインで開催します。開催日は9月18日（木）と26日（金）です。

当セミナーについて

当セミナーは、新卒採用における「AI活用」がテーマです。厚生労働省「AI・メタバースのHR領域最前線調査WG（AI・メタバース関係の調査研究事業）」座長を務めた伊達氏をゲストに迎えます。伊達氏より、「新卒採用におけるAI活用」の現在と新たな可能性についてお話しいただく予定です。またAIを活用した「採用の質」向上や「学生の惹きつけ方」を具体的な活用方法として紹介します。

開催概要

イベント名

【専門家に聞く】 AIは採用の「質」をどう変えるのか 属人化を脱却し、学生の惹きつけを実現するには

日時

2025年9月18日（木）13:00～14:00

9月26日（金）10:00～11:00、12:00～13:00

※各回同じ内容です。ご都合の良い日程を選択ください。

※1日程目はリアルタイム開催、以降の日程は録画配信となります。

※録画配信回では直接講師に質問していただくことはできません。

場所

オンライン配信

参加費

無料

イベント詳細サイト :https://offerbox.jp/company/event/32407.html?utm_source=release&utm_medium=refferal&utm_campaign=seminar_20250729

※詳細は上記URLにてご確認ください。

講演者

【登壇者】

株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

伊達 洋駆 氏

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士（経営学）。

2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。

著書に『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』（すばる舎）や『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』（共著；日本能率協会マネジメントセンター）などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。

東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。

2024年 厚生労働省「AI・メタバースのHR領域最前線調査WG（AI・メタバース関係の調査研究事業）」座長

【モデレーター】

株式会社i-plug 法人マーケティンググループ

前本 貴生

専門商社にて新規開拓営業/法人パートナー営業ののち新卒採用担当として従事。

年間約1500名と面接・面談。一次選考・二次選考・初回接触から内定承諾までのフォローを担当。

23卒では内定承諾率100%に。採用活動をしながら出身大学でゼミ２クラスの就活講座を行う。

2022年10月、株式会社i-plugに入社。OfferBoxの運用・採用のサポートをするカスタマーサクセスを経験し、現在は企業向け採用セミナーの登壇/大学での就活講座の登壇・コラムや記事の監修を行う。

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は230,200名以上が登録。企業側では累計21,089以上が登録（※1）しています（2025年7月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト(https://offerbox.jp)

企業向けOfferBox公式サイト(https://offerbox.jp/company)

※1：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

会社概要

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：適性検査eF-1G（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：Tsunagaru就活（https://tsunashu.com）