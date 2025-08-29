SIGNATE、「第11回 戦略人事フォーラム」に登壇 ～生成AIが加速する“デジタル人的資本”経営を提唱～

株式会社SIGNATE

企業のDX内製化を支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤 秀、読み方：シグネイト、以下「SIGNATE」）は、2025年9月16日（火）に開催される「第11回 戦略人事フォーラム」（主催：JBpress／Japan Innovation Review）に協賛し、当社 執行役員 セールス＆マーケティング本部長の糸賀 拓馬が登壇することをお知らせいたします。

本講演では、労働人口の減少という社会課題に対し、企業が持続的に成長していくためには、AIを活用した新たな労働力の創出が不可欠であるという視点から、SIGNATEが提唱する「AI労働力」と「AI協働力」の2つの枠組みを紹介します。さらに、企業の業務全体におけるAI活用を可視化するサービス「SIGNATE Work AI」の活用方法や導入事例を取り上げ、企業が“デジタル人的資本”を構築するための具体的なステップを提示します。



■登壇セッション概要

講演タイトル ：生成AIが加速する“デジタル人的資本”経営

登壇者 ：執行役員 セールス＆マーケティング本部長 糸賀 拓馬

講演日時 ：2025年9月16日（火）14:40～15:00

詳細URL ：https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/week/humanweek

イベント名：第11回 戦略人事フォーラム（Strategic HR Forum）

開催日時：2025年9月16日（火）10:00～15:40

開催形式：オンライン配信（事前登録制）

主催：JBpress／Japan Innovation Review

受講料：無料

対象：経営者、人事部門、経営企画部門、総務部門、情報システム部門、各事業部門責任者 ほか

■戦略人事フォーラムについて

「戦略人事フォーラム」は今回で第11回を迎え、「持続可能な成長を実現する戦略人事」をテーマに開催されます。タレントマネジメント、リスキリング、ダイレクトリクルーティング、ジョブ型雇用、従業員エンゲージメントなどのキーワードが注目される中、企業変革に欠かせない「戦略人事」の考え方や実践手法を、各業界の専門家による講演を通じて学ぶことができます。

■参加登録・詳細情報

ご視聴には事前申し込みが必要です。下記「参加登録はこちら」ボタンより、お申し込みください。

URL:https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/hrstrategy(https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/week/humanweek)

■SIGNATE（https://signate.co.jp/）について

SIGNATEは、国内最大10万人超のAI・データ人材会員ネットワークを通じて、様々な産業領域におけるDX推進や生成AIプロジェクトを支援する会社です。DXに向けた人材変革（HX）とAIによる業務変革（BX）を通じて企業・行政のDXを支援し、労働生産性の向上に取り組んでいます。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー16階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp