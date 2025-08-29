神奈川県葉山町がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、神奈川県葉山町（町長：山梨 崇仁）がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入したことをお知らせします。

葉山町では、大きく変化していく行政課題に対応するための多様な人材の確保と育成を目的に、「葉山町人材育成・基本方針」を策定しています。この方針の中で、地域のために高い成果を上げる組織をつくるため、職員一人ひとりが組織の一員として自律的に能力を発揮できる環境作りを全庁的に推進することを目指しています。

その一環として、これまで表計算ソフトで管理していた人事評価をシステム化し、人事評価の過程と結果を一元管理することでデータを蓄積・分析し、職員配置や人材育成に効果的に活用するため、この度タレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入いただくことになりました。引き続き当社では、業種や規模を問わずタレントマネジメント推進に向けて積極的に貢献してまいります。

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にします。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)＞

■ カオナビEnterprise Edition（エンタープライズエディション）について

カオナビEnterprise Editionは、「カオナビ」の全ての機能から、人事課題解決に向けたコンサルティングサポート体制、大規模利用を想定したインフラ基盤までを盛り込み、大規模組織の人事課題を解決します。

＜カオナビEnterprise Edition ：https://www.kaonavi.jp/enterprise/(https://www.kaonavi.jp/enterprise/)＞

■ カオナビ Government Cloud（ガバメントクラウド）について

当社では、官公庁・自治体向けプラン「カオナビ Government Cloud」も提供しています。なお、「カオナビ」は、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）クラウドサービスリストに登録されています。

「カオナビGovernment Cloud」詳細サイト https://www.kaonavi.jp/government/(https://www.kaonavi.jp/government/)

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性やスキルを理解することで、キャリアの自律や多様な働き方ができる社会を目指しています。

利用企業数4,000社以上※のタレントマネジメントシステム「カオナビ」をはじめ、労務管理システム「ロウムメイト」や予実管理システム「ヨジツティクス」などを提供し、企業や団体の経営戦略・人材戦略の実現に貢献しています。

※2024年12月末時点

＜会社HP ： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)＞

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、労務管理システム「ロウムメイト」、勤怠管理システム「ロウムメイト勤怠」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート