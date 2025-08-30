美麗-Bi-ray- 待望の新曲「Your Jealousy」を初披露
YOSHIKIプロデュースの4人組ガールズ・ボーカルグループ「美麗-Bi-ray-」が8月30日、東京・港区のグランドハイアットで行われている「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI」のブレックファーストショーに出演。待望の新曲「Your Jealousy」を初披露した。同曲はデビュー曲に続き、YOSHIKIが作詞・作曲・プロデュースを手がけた。ポップで華やかなダンスナンバーで、「嫉妬を恐れず輝きの証として受け止める」というメッセージが込められている。
「美麗-Bi-ray-」は今年6月20日に「Butterfly」で世界デビューをYouTubeで公開されたミュージックビデオは既に1,000万回再生を突破している。SNSでも「圧倒的な歌声」「新人離れした存在感」と高く評価され、注目を集めている。
さらに「美麗-Bi-ray-」は9月5日にデビュー曲「Butterfly」のアコースティックバージョンが配信リリースされる。同時にミュージックビデオも公開される。繊細なアレンジによって歌声が際立ち、楽曲の持つドラマ性やメロディの美しさが強調されている。ミュージックビデオはYOSHIKI自らが監督を務め出演者には映画「BRIDE HARD」で主演を務めるレベル・ウィルソンをはじめ、アンナ・キャンプ、ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ、ジジ・ズンバド、コリーン・キャンプらハリウッド女優が名を連ね、プロデューサーのYOSHIKI自身も登場する。
【美麗-Bi-ray-】
『Butterfly』MUSIC VIDEO：https://youtu.be/UPoS4-MrYXc?feature=shared
『Butterfly』Streaming & Download：https://biray.lnk.to/Butterfly
Instagram：https://www.instagram.com/Bi_RayOfficial
X：https://x.com/Bi_RayOfficial
YouTube：https://www.youtube.com/@bi_ray_official
Official Site：https://jp.bi-ray.net/
【YOSHIKI】
Instagram：https://www.instagram.com/yoshikiofficial/
X：https://x.com/yoshikiofficial
YouTube：https://www.youtube.com/yoshikiofficial
Official Site：https://jp.yoshiki.net/