ハイエース専門店を全国展開するFLEX（フレックス）が、「FLEX ハイエース仙台店」を2025年8月30日(土)に移転リニューアルオープン！

フレックス株式会社

◼️FLEXとは？

FLEXはハイエース専門店を全国展開する自動車販売会社です。ハイエースの新車・中古車に、お客様ひとりひとりのライフスタイルに合わせたオリジナルカスタムと、専門店ならではの知識と技術を活かした万全のサポート体制によって、多くのお客様から長年にわたりご愛顧いただいております。



▪️ハイエース仙台店のポイントその1 東北エリア最大級のハイエース展示数

新しくなったハイエース仙台店は従来の店舗よりも敷地を拡張し、ハイエースの4WDモデルを中心とした良質な車両を取り揃えます。バンやワゴンの他に、キャンピングカーのMOBY DICKやFLEXオリジナルの内装架装を施したモデルなど、ハイエースの展示数は常時50～60台。ボディカラーやカスタムの仕様、シートアレンジなどのバリエーションは幅広く、さまざまなタイプの魅力的なハイエースを用意していますので、ご希望にあった一台を見つけていただけるはずです。

また、お好みのスタイルをカーライフアドバイザーにお伝えいただければ、ベース車両から理想の1台を作り上げることもできますし、全国のフレックス店舗を通じてお客様に最適な1台をお探しすることも可能です。

▪️ハイエース仙台店のポイントその2 広々とした商談ルーム

広々とした商談ルームには、壁一面に大きなアールの窓をとり入れ、視界が広がる開放的なスペースに仕上げました。自然光が差し込む明るい空間のなかで、快適にお過ごしいただけます。

窓の外側にはわんちゃんを滞在させられるリードフックを設けているため、愛犬の様子を窺いながらゆったりとクルマのご商談ができます。

また、店内にはキッズスペースも完備しているので、お子様連れでご来店いただいても安心です。

▪️ハイエース仙台店のポイントその3 ドッグランサイトを併設！

ハイエース仙台店はFLEX店舗初のドッグランサイト併設店舗となっております。

広さは144平方メートル で、ワンちゃんの大きさに応じて小型犬エリアと中・大型犬エリアの２つのエリアをご利用いただけます。地面にはわんちゃんの足腰に優しい人工芝を敷いており、足洗い場を完備。入口は二重扉になっているので安心してご利用いただけます。また、サイト内には4人掛けベンチも設置されているので飼い主様もお寛ぎいただけます。

FLEXのクルマに乗られているお客様はもちろんのこと、そうではない一般のお客様も、どなたでもご利用いただけるファシリティーとなっております。

▪️ハイエース仙台店のポイントその4 デリカD:5の取り扱いも！ デリカD:5のカスタムコンプリートはお任せください

展示場には、ハイエースだけでなく三菱 デリカD:5も取り揃えております。ミニバン＋4WDの良いとこ取りができるのが魅力のデリカD:5ですが、FLEXではアルミホイールやエアロパーツなどでコーディネイトしたカスタムコンプリートモデルも扱っております。

◼️8月30日(土)、31日(日)の2日間はリニューアルイベントを開催！

FLEX ハイエース仙台店のリニューアルを記念して、2025年8月30日(土)、31日(日)の2日間、リニューアルオープンイベントを開催いたします。ハイエースが便利で快適になる人気のカスタムパーツの特別セールや、ご来場者様全員に素敵なプレゼントをご用意しております。ぜひともお友達やご家族をお誘い合わせの上、お気軽にご来場ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

イベント名：FLEX ハイエース仙台店 リニューアルイベント

期間：2025年8月30日(土)、31日(日)

イベント内容：

1）以下の商品を特別価格で販売いたします。

ミラー格納キット

ルーフスピーカー

パワースライドドア予約ロック

レクサスホーン

アルティメットウインカーミラー

エアコンフィルター

2）イベント当日はスタッフを増員してお迎えいたします。ご購入いただいたパーツは、最短で即日の取り付けが可能です。



3）ご来場いただいた方全員にバターモナカ＆ボックスティッシュをプレゼント！

（※1組様につき1個。数に限りがございます。）



4）ワンちゃんを連れてご来場された方全員にオリジナルお散歩バッグをプレゼント！

（※1組様につき1個。数に限りがございます。）

◼FLEX ハイエース仙台店の概要

店名：FLEX ハイエース仙台店

店舗所在地：宮城県仙台市宮城野区岡田西町1-21

営業時間：10:00～18:30

定休日：毎週水曜日（祝祭日の場合は営業）、所定の火曜日

URL：https://www.flexnet.co.jp/hiace/h-shop/h-sendai（FLEX ハイエース仙台店専用ページ）

https://www.flexnet.co.jp/ (FLEX公式サイト)







