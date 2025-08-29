9月18日「食品寄贈とCSR連携推進フォーラム」開催～企業とフードバンクの連携で生まれる、地域支援の新たな形～

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

フードバンク山梨では、物価高騰の影響で、食の支援を必要とする世帯が増えています。


しかし、食品寄贈は減少しており、支援活動に深刻な影響を与えています。


夏のフードドライブでは、前年度２０トンから本年度１４トンへと約３０％減少、食品寄付件数も729件から554件へ２５％減少しました。



支援者から届く悲痛の声


現場には物価高騰で、


「買い物に行っても子どものものしか買えない」


「お菓子を買ってあげられない」といった、支援者からの悲痛な手紙が数多く届いています。



私たちフードバンク山梨の新たな課題


こうした状況の中で、新たな企業からの寄贈を増やすことが喫緊の課題です。


そこで、CSR・ESGの視点から持続可能な支援を考えるフォーラムを開催し、企業の皆様に寄贈への参加を呼びかけます。


フォーラムでは、企業の事例紹介や、高校生の表彰も実施


当日は、寄贈に取り組む企業の事例紹介や、フードドライブで大きく貢献した高校生徒の表彰もおこないます。


厳しい生活に直面する世帯の職体躯を守るため、ぜひ取材を通じて現場の声を広く伝えていただければ幸いです。


【取材のお願い】


日時：2025年9月18日（木）14:00-16:30　


会場：山梨県立図書館（甲府駅北口3分）


内容：食品寄贈とCRS連携推進フォーラム


タイムテーブル（予定）：


14:00～14:05 　開会あいさつ　


14:05～14:20　フードバンク活動　貢献表彰　3校


　　　　　　　白根高校・駿台甲府高校・東海大甲府高校


14:20～14:50 　動画上映


　　　　　　　活動報告「フードバンク山梨の最新支援状況と課題」


14:50～15:50　フードバンク活動に取り組む企業・受け取る団体の事例紹介


　　　　　　　株式会社はくばく（長澤重俊社長）・県外の企業・ぎんが工房


15:50～16:10　意見交換・質疑応答


16:10～16:15　閉会あいさつ


16:10～16:30 　名刺交換・ネットワーキング



認定特定⾮営利活動法人 フードバンク山梨
所在地：〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1603-1
代表 ：米山けい子
設立：2008年10月19日
代表TEL:055-298-4844
担当：佐伯（さえき）TEL:080-6618-5515
mail : info@fbyama.com
https://fbyamana.fbmatch.net