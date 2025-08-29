9月18日「食品寄贈とCSR連携推進フォーラム」開催～企業とフードバンクの連携で生まれる、地域支援の新たな形～

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨フォーラムチラシ

フードバンク山梨では、物価高騰の影響で、食の支援を必要とする世帯が増えています。

しかし、食品寄贈は減少しており、支援活動に深刻な影響を与えています。

夏のフードドライブでは、前年度２０トンから本年度１４トンへと約３０％減少、食品寄付件数も729件から554件へ２５％減少しました。

支援者から届く悲痛の声

食品寄贈量減少のグラフ

現場には物価高騰で、

「買い物に行っても子どものものしか買えない」

「お菓子を買ってあげられない」といった、支援者からの悲痛な手紙が数多く届いています。

私たちフードバンク山梨の新たな課題

支援者からの声

こうした状況の中で、新たな企業からの寄贈を増やすことが喫緊の課題です。

そこで、CSR・ESGの視点から持続可能な支援を考えるフォーラムを開催し、企業の皆様に寄贈への参加を呼びかけます。

フォーラムでは、企業の事例紹介や、高校生の表彰も実施

当日は、寄贈に取り組む企業の事例紹介や、フードドライブで大きく貢献した高校生徒の表彰もおこないます。

厳しい生活に直面する世帯の職体躯を守るため、ぜひ取材を通じて現場の声を広く伝えていただければ幸いです。

【取材のお願い】

日時：2025年9月18日（木）14:00-16:30

会場：山梨県立図書館（甲府駅北口3分）

内容：食品寄贈とCRS連携推進フォーラム

タイムテーブル（予定）：

14:00～14:05 開会あいさつ

14:05～14:20 フードバンク活動 貢献表彰 3校

白根高校・駿台甲府高校・東海大甲府高校

14:20～14:50 動画上映

活動報告「フードバンク山梨の最新支援状況と課題」

14:50～15:50 フードバンク活動に取り組む企業・受け取る団体の事例紹介

株式会社はくばく（長澤重俊社長）・県外の企業・ぎんが工房

15:50～16:10 意見交換・質疑応答

16:10～16:15 閉会あいさつ

16:10～16:30 名刺交換・ネットワーキング

認定特定⾮営利活動法人 フードバンク山梨

所在地：〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1603-1

代表 ：米山けい子

設立：2008年10月19日

代表TEL:055-298-4844

担当：佐伯（さえき）TEL:080-6618-5515

mail : info@fbyama.com

https://fbyamana.fbmatch.net