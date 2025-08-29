指定公共交通機関で、銀聯カードのタッチ決済をすると即時99円割引に！シルバーウィーク前に海外旅行をさらにお得にするキャンペーンもご紹介

UnionPay International Co., Ltd.

決済業界をグローバルにリードする国際カードブランド「UnionPay（ユニオンペイ）」は、2025年8月1日（金）から10月31日（金）までの期間、日本国内の指定公共交通機関において、UnionPayのタッチ決済（モバイルQuick Passおよびタッチ対応クレジットカード）をご利用いただくと、即時に99円が割引されるキャンペーンを展開しています。また、シルバーウィークの海外旅行をさらにお得にご利用いただけるキャンペーンを紹介いたします。

■万博開催やインバウンド需要拡大を見据えたキャッシュレス推進として、即時99円割引キャンペーンを実施

2025年4月に開幕した大阪・関西万博の影響もあり、国内外から大阪・関西エリアを中心に、日本各地へ多くの訪日旅行者が訪れています。日本政府観光局（JNTO）の統計によると、2025年4月から7月までの訪日外客数は約1,441万7,515人に達し、前年同期比で約115.2％増と大幅な伸びを示しました。この流れを受け、UnionPayの決済利用も拡大しており、昨年同期間（4月～7月）と比較して23.6％増に達しました（UnionPay調べ）。利用シーンはショッピングや飲食にとどまらず、公共交通機関での決済利用へと幅広く広がっています。

UnionPayは、この流れを受け、2025年8月1日（金）から10月31日（金）までの期間、日本国内の指定公共交通機関において、タッチ決済（モバイルQuickPassおよびタッチ対応クレジットカード）をご利用いただくと、その場で即時に99円が割引されるキャンペーンを実施しています。本キャンペーンを通じて、より「お得」で「快適」なキャッシュレス体験を皆さまにお届けいたします。

・キャンペーン期間：2025年8月1日（金）から10月31日（金）

・キャンペーン内容：2025年8月1日～10月31日の期間中、日本の指定交通機関の改札にてUnionPayモバイルQuickPass、または非接触タッチ決済対応のUnionPayクレジットカードで支払うと、その場で99円割引を受けられます。

割引はカード1枚につき1日1回（1路線または複数路線を含む）まで、最低運賃100円以上が条件です。プロモーション期間中、各カードにつき最大10回まで割引を受けられます。

・キャンペーン対象鉄道事業者 下記のリンクにご参照ください。

・キャンペーン対象カード：全てのタッチ決済機能が搭載する銀聯カード

・キャンペーン詳細URL：

https://m.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/wap/merchant/990136018154?type=1

■シルバーウィークの海外旅行をさらにお得に！

シルバーウィークを前に、UnionPayでは、近年ますます高まるアジア旅行人気を背景に、韓国・中国マカオ・中国香港・タイといった人気渡航先で利用できる特別な提携キャンペーンを展開しています。銀聯カードをお持ちの皆さまは、旅行中のショッピングやグルメ体験はもちろん、交通機関での移動、観光施設でのエンターテインメントなど、多彩なシーンでお得な特典をご利用いただけます。特に今年のシルバーウィークは、円安傾向の中でも近距離のアジア旅行が注目を集めており、短期間で手軽に海外を楽しみたい旅行者から高い関心を集めています。UnionPayは、こうした需要に応えるかたちで、現地での支払いをスムーズかつ安心に、さらに「お得」にご利用いただける環境を整えることで、日本の旅行者の皆さまに、より快適なキャッシュレス体験を提供します。

●韓国

〈ロッテ百貨店キャンペーン〉

・キャンペーン期間：2025年8月11日（月）から2025年11月11日（木）

・キャンペーン内容：UnionPayカードで10万ウォン以上ご利用の場合、即時7,500ウォン割引

・キャンペーン店舗：ロッテ百貨 明洞店

・キャンペーン対象カード：韓国国外で発行された銀聯カード

・キャンペーン詳細URL：

https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/991313768126?type=1

〈Eマートキャンペーン〉

・キャンペーン期間：2025年7月1日（火）～2026年5月25日（月）

・キャンペーン内容：

１.UnionPayカードで5万ウォン以上ご利用いただくと、その場で10％割引（1回の取引につき最大1万ウォンまで）

２.UnionPayカードで免税購入をすると、追加で8％の優待

・キャンペーン店舗：Eマート 新済州店、Eマート 済州店、Eマート 麻浦孔徳店、Eマート 清渓川店、Eマート 海雲台店、Eマート 新村店、Eマート 龍山店、Eマート 永登浦店、Eマート 往十里店、Eマート 西帰浦店、Eマート 門峴店、Eマート 紫陽店、Eマート 沙上店、Eマート 九老店

・キャンペーン対象カード：韓国で発行された銀聯カードを除く、全ての銀聯カード

・キャンペーン詳細URL：

https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/963733537583?type=1

●中国マカオ地域

〈ギャラクシー・マカオキャンペーン〉

・キャンペーン期間：2025年8月1日（金）から2025年10月31日（金）

・キャンペーン内容：UnionPayカード利用者向けの限定ダイニング特典。指定レストランにて特別価格でのコースメニューを提供

・キャンペーン店舗：ギャラクシー・マカオ内レストラン

・キャンペーン対象カード：「62」で始まるカード番号の銀聯クレジットカードまたはデビットカード

・キャンペーン詳細URL：https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/99507681169?type=1

〈マリオット・インターナショナル（マカオ対象）キャンペーン〉

・キャンペーン期間：2025年7月18日（金）から2025年12月31日（水）

・キャンペーン内容：UnionPayカードで宿泊予約をすると即時割引とボーナスポイントを付与

・キャンペーン店舗：マリオットインターナショナル（マカオ対象ホテル）

・キャンペーン対象カード：中国本土、中国香港、または中国マカオで発行銀聯カード

・キャンペーン詳細URL：

https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/98002348135?type=1

●中国香港地域

〈ランドマーク香港 キャンペーン〉

・キャンペーン期間：2025年8月1日（金）から2025年9月14日（日）

・キャンペーン内容：ランドマーク香港にてUnionPay限定リワード提供

・キャンペーン店舗：ランドマーク香港

・キャンペーン対象カード：銀聯カード、銀聯モバイル決済、銀聯QRコード

・キャンペーン詳細URL：

https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/995719404025?type=1

●タイ

〈MRTブルーライン・パープルライン キャンペーン〉

・キャンペーン期間：2025年8月1日（金）から2026年1月31日（土）

・キャンペーン内容：UnionPayカードで乗車券を購入すると、最大50%割引を適用

・キャンペーン店舗：MRTブルーラインおよびパープルライン各駅

・キャンペーン対象カード：イオン銀聯プラチナクレジットカード、バンコク銀行銀聯プラチナクレジットカード、KTC銀聯クレジットカード、KTCプラウド銀聯キャッシュカード、ICBC（タイ）銀聯クレジットカード

・キャンペーン詳細URL：

https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/994436148215?type=1

〈シーライフ バンコク オーシャン ワールド＋マダムタッソー キャンペーン〉

・キャンペーン期間：2025年7月1日（火）から2025年12月31日（水）

・キャンペーン内容：UnionPayカードでの利用で、最大THB600まで10%割引

・キャンペーン店舗：シーライフ バンコク オーシャン ワールド＋マダムタッソー

・キャンペーン対象カード：「62」「81」で始まるカード番号の銀聯クレジットカード（タイ発行の銀聯デビットカードを除く）

・キャンペーン詳細URL：

https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/965633557588?type=1

■UnionPayカードとは

UnionPayカードは、世界183の国と地域で使用可能です。84の国と地域で発行されています。（2025年7月時点）銀聯カード会員は、銀聯QRコード決済や銀聯モバイル決済（UnionPayモバイルPay）を含む銀聯のモバイル決済サービスを、世界100以上の国と地域でご利用いただけます。

◆UnionPayカードWEBサイト： http://www.unionpayintl.com/jp/

■UnionPay International（銀聯国際）とは

銀聯国際は、会員制度を通じて世界中のパートナーを惹きつけ、銀聯カードの海外加盟店ネットワークを拡大し、カードの発行および利用を促進するとともに、革新的な決済手段のクロスボーダーでの活用を進め、銀聯ブランドの国際的な影響力を高めています。銀聯国際は、世界最大規模のカード保有者に対し、質の高い、効率的かつ安全なクロスボーダー決済サービスを提供しており、多くの海外発行銀聯カード会員に対して、現地での利便性の高いサービスを提供しています。日本では2006年よりカード発行業務を開始し、銀聯カードの利用は主要な消費シーンをすでにカバーしており、特に東京と大阪ではほぼ全ての店舗で利用可能となっています。また、各大手銀行や全国のコンビニATMでも利用可能です。