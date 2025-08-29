既設低圧太陽光設備 長期利活用事業開始のご案内

株式会社スマートエナジー

株式会社スマートエナジー（代表取締役社長：大串 卓矢、以下「スマートエナジー」）とNCSアールイーキャピタル株式会社（代表取締役社長：新井 貴、以下「NCSアールイーキャピタル」）は、特別目的会社を共同で設立し、既設の低圧太陽光発電所を集約・購入する「既設低圧太陽光設備 長期利活用事業」を開始します。本事業により、全国に点在する既設の低圧太陽光設備（以下、「既設低圧設備」）を長期安定稼働可能な電源として集約的に維持管理・運用し、太陽光発電の有効活用を促進します。

■事業開始の目的・背景

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、再生可能エネルギーの導入拡大は世界的な潮流となっています。中でも太陽光発電は再エネ導入の中核を担う電源として期待されていますが、再エネ比率のさらなる向上のためには、新規開発のみならず、既に運転を開始している設備の長期安定的な稼働が重要です。

近年では、特別高圧・高圧太陽光発電所の適地不足や、地域との合意形成の難しさにより、太陽光発電所の開発トレンドは低圧設備に移行しつつあります。一方で、FIT制度の開始当時に建設された既設低圧設備は、事業環境の変化により収益回収が困難となり、管理不全や放置、事業廃止等のリスクが高まっています。

本事業では、こうした潮流を踏まえ、既設低圧設備に着目し、その取得、適切な運用・保守及び設備更新を施すことにより長期安定的な電源としての利活用を目指します。さらにFIP制度への転換・コーポレートPPAといった、FIT制度に頼らない新たな収益モデルへのシフトも視野に入れ、再エネ価値の最大化に取り組んでまいります。

これまでも再生可能エネルギー事業で協業してきた両社は、本事業を通じて既設低圧設備の利活用を進め、再エネの一層の普及と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■本件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6241/table/34_1_4a86136eeb8867173e3ac8165659f0e1.jpg?v=202508311255 ]

■事業スキーム

本事業開発を主導したスマートエナジーは、太陽光発電所の運用・保守（O&M）サービスで国内トップシェア（※）の実績を活かし、購入した既設低圧設備の運用・保守を手掛けるほか、案件情報の収集、デューデリジェンス、譲渡手続き支援、アセットマネジメント等、多岐にわたる業務を担います。NEC キャピタルソリューション株式会社（代表取締役社長：菅沼 正明、以下「NEC キャピタルソリューション」）の戦略子会社であるNCSアールイーキャピタルは、グループ全体での豊富な再エネ事業投資実績を活かし、本事業に出資します。

※『PVeye』2025年5月号より

■既設低圧設備 売却案件募集

本事業では、既設低圧設備を広く募集しています。

売却のご意向をお持ちの方は、下記専用フォームよりご連絡ください。

https://forms.gle/HxZ9WSjqpPav59Vi9

※既設の低圧太陽光発電所のみ対象

※土地は所有権のみ対象

※営農型、屋根置きは対象外

■株式会社スマートエナジー 会社概要

スマートエナジーは、2007年に設立した地球温暖化防止をミッションとして掲げる企業です。再生可能エネルギー推進のための事業を展開し、太陽光発電所の運用・保守（O&M）、アセットマネジメント、仲介事業においては、国内有数の実績を誇ります。これまで蓄積した様々なノウハウ・情報を駆使し、お客様の発電所資産取得の支援、事業性評価、設計・企画、資産運用・保守管理から発電所資産売却支援に至るまで、ワンストップで最適なサービスを提供していくことで、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

・HP：https://www.smart-energy.jp/

■NCS アールイーキャピタル株式会社 会社概要

NCS アールイーキャピタルは、2024年10月1日付のNECキャピタルソリューション株式会社の主要株主異動に伴い、同社の不動産事業及び再生可能エネルギー事業を承継し戦略子会社として発足いたしました。NEC キャピタルソリューショングループの一員として、グループビジョン「次世代循環型社会をリードする Solution Company」のもと、再生可能エネルギー事業への投融資、事業開発に柔軟かつスピーディーに取り組み、お客様や社会の課題を解決するとともに、企業価値の向上と次世代循環型社会の実現に向けて貢献して参ります。

・HP：https://www.necap.co.jp/RE/