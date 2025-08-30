ピッコマ独占！白泉社×Yeondamの新たなロマンスSMARTOON「ジュリエットが消えた夜」の独占配信をスタート。

株式会社カカオピッコマ

・白泉社×Yeondamコラボ作品第3弾の「ジュリエットが消えた夜」配信開始

・愛がすれ違う二人、去ろうとするヒロインと彼女に執着するヒーローの、危ういロマンス。

・「ジュリエットが消えた夜」作品ページ : https://piccoma.com/web/product/190417

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、株式会社白泉社と韓国のコンテンツ企業Yeondamがタッグを組んだSMARTOONコラボレーション作品第3弾、「ジュリエットが消えた夜」（作：彩りアルベルト）の独占配信を、2025年8月30日（土）より開始いたします。

すれ違う二人の想いが切なくも胸を揺さぶるロマンスを、ぜひピッコマでお楽しみください。

(C)彩りアルベルト,Cha Yuro / Yeondam×Hakusensha「ジュリエットが消えた夜」

若くして帝国北部の支配者となった公爵レノックス・カーライル。そんな彼の恋人ジュリエット・モナードには、今日、叶えてもらわなければならない願いがあった。「お前の欲しい物を何でも与えてやる。ただし結婚を除いてだ」「それでは……私と別れてください」

生まれて初めての感情に戸惑いながら、必死でジュリエットを追うレノックス。しかし、ジュリエットにはどうしても彼から離れたい理由があって……？

「待てば\0(R)」で配信中/毎週土曜日更新

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/190417

白泉社について

社名：白泉社

代表者：高木靖文

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

企業サイト：https://www.hakusensha.co.jp/

Yeondam（ヨンダム）について

代表者：クォン・ギス、チャン・ユンジュン

所在地：221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Yeondam（ヨンダム）は、カカオエンターテインメント傘下の女性向けウェブトゥーン／ノベルに特化した直契約レーベルです。

優れた作品を通じて、韓国国内外でのウェブトゥーンおよびノベルのヒットを牽引してきました。また、オリジナルIPの発掘はもちろん、ノベルを原作とするウェブトゥーン、いわゆる「ノベルコミックス（Novel Comics）」という新たな時代を切り開きました。代表作には『実は私が本物でした』『ジャンル、変えさせて頂きます！』『お見合い相手はうちのボス』などがあり、特に『お見合い相手はうちのボス』はドラマ化(ドラマ名：『社内お見合い』)でも成功を収め、世界中で多くの支持を得ました。

Yeondamはこれからも読者の皆様に楽しんでいただける最高の作品を継続的にお届けしてまいります。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。

●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ