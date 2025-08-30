バレーボール日本代表・高橋藍の24歳誕生日9月2日に「パーソナルブック百花繚藍」発売

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する報知新聞社（取締役社長・長谷川剛）は、バレーボール男子日本代表のエース格として活躍する高橋藍選手の魅力をたっぷり詰め込んだ報知グラフ2025年10月号「パーソナルブック百花繚藍（ひゃっかりょうらん）」（税込定価2,970円）を９月２日（火）に発売します。「高橋藍2026デジタルカレンダー」が付録です。全国の書店、主要オンライン書店のほか、ＥＣサイト「ショップ報知」でもご購入いただけます。書店でのお取り寄せ可能。お近くのＹＣ（読売新聞販売店）でも注文を承ります。藍選手の24歳の誕生日に発売のパーソナルブックを入手して、９月12日開幕の世界バレー（マニラ）で藍選手を応援しましょう。

スポーツ報知のカメラマンたちが撮影した迫力あるプレー写真を中心に、新聞企画用に撮り下ろした普段着姿やスーツ姿も織り交ぜたパーソナルブックでは、藍選手の様々な顔を見ることができます。「藍へ100の質問」で藍選手の素顔に迫りました。大同生命ＳＶリーグのサントリーサンバーズ大阪で一緒にプレーする実兄の塁選手との「らんるい対談」も収録。スポーツ報知に連載中の特別コラム「百花繚藍」も初回から第11回までをまとめて再録しました。

付録の「高橋藍2026デジタルカレンダー」には、全てオフショット写真を使用。スマホ画面に合わせたサイズで、専用アプリだけでなくブラウザーでも見られるので、スマホと一緒に持ち歩けます。

■出版概要

タイトル：報知グラフ2025年10月号「高橋藍パーソナルブック百花繚藍」

発売日：2025年9月2日（火）※書店発売が数日遅れる地域があります。

定価：2,970円（税込）

出版元：報知新聞社

仕様：ＡＢ判96ページオールカラー

予約受付：全国書店、主要オンライン書店、ＹＣ（読売新聞販売店）

《ＥＣサイト》ショップ報知 https://shop.hochi.co.jp/shopdetail/000000001851/ct80/page1/recommend/

◆海外のお客様はこちら

https://ringringdo.com/products/49100805110050

【報知グラフに関するお問い合わせ】

報知新聞社

東京本社代表電話03-6831-3333

受付時間：月～金11:00～17:00

【リリースに関するお問い合わせ】

pr1872@hochi.co.jp