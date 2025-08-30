【高塚智人 バースデーイベント2025 supported by animelo・番組レポート】声優・高塚智人が杉田智和、小林大紀など声優仲間やファンと誕生日をお祝い！

株式会社ドワンゴ

2025年8月24日（日）に、ニコニコ生放送で配信された「高塚智人 バースデーイベント2025 supported by animelo」の模様をお届けします。

＜番組レポート＞

本イベントは、ニコ生の番組「オンラインくじ特番」などを通じてファンとの交流を深めてきた高塚が、日頃の感謝を込めてファンと共に誕生日を祝ったものです。昼の部・夜の部の二部構成で行われ、ゲストには杉田智和、田丸篤志、小林大紀、深町寿成、末次純（MC）が登場しました。

昼の部は、声優界のレジェンドである杉田智和、田丸篤志をゲストに迎えました。イベント冒頭で会場一体となって「たかぴー！（高塚の愛称）」と呼ぶと、後方からファンの間を通って高塚が登場。視聴者も一緒にコメント欄で「たかぴー！」と呼ぶなど、盛り上がりの様子が伺えました。オープニングでは、3人に共通する「手の綺麗さ」をアピールするため、高塚・杉田・田丸がそれぞれカメラに向かって手のひらを見せるという微笑ましい場面も。その後サプライズで高塚が「憧れの声優」に挙げる中村繪里子からボイスメッセージが到着。驚きと嬉しさで膝から崩れ落ちる高塚に対し、視聴者からは「嬉しそうでかわいい」「泣いちゃう」といったコメントが寄せられました。

盛りだくさんのオープニングでは、ファンからの質問に答えるコーナーも。「一番にお祝いしてくれるのは誰だと予想していますか？」という質問に対し、「深町（寿成）とか千葉翔也など仲の良い友人には、日付変わってすぐLINEするんですけど、僕はあんまりされない。男性でそういうことする人あんまりいないですよね」と高塚。続けて杉田は「近藤浩徳くんは必ず0時に連絡が来る」というエピソードを明かし、田丸は「中澤まさともさんが過去、フライングして送ってきた」という出来事を披露しました。

最初の企画は「超人フィーリング！箱の中身はキン消しです」。箱の中身のキン消しが、一体どの超人かを当てるというゲームです。田丸・杉田・高塚の順に挑戦するも苦戦する３人。難易度の高さに「好きでも分からんって！」と高塚が突っ込む場面も。ヒントとして会場のファンに、キン消しのポージングをお願いするなどファンとの連携プレーも見られ、視聴者からは「キン肉マンに詳しくなれる」「無理ゲーよ」といった声が寄せられました。

続く企画は「高塚智人のくじメイト～セリフは全部杉田さんと田丸さんのリクエスト編～」。事前に杉田と田丸が考えた高塚に言ってほしいセリフが書かれたくじを高塚が引き、そのセリフを読み上げるというもの。「またしても何も知らない高塚智人さん（32歳）」（杉田作）「君が笑うと、俺、なんか1日の疲れが全部吹き飛ぶんだ。だから、できればこれからもずっと、その笑顔を俺に見せてほしいな…」（田丸作）など、ユーモアあふれるセリフから胸キュンセリフまで用意され、「杉田さん天才すぎる」「田丸氏感謝」といったコメントが飛び交いました。

その後行われた「高塚智人 スペシャルバースデーライブ」では、ペンライトの光に包まれた会場で『強がりヒーロー』『est』の2曲を披露。高塚の歌声に視聴者からは、「歌声大好き」「たかぴの歌好きすぎる」といった感想が寄せられました。

最後は「プレゼント企画」として、抽選で選ばれたファンが「カジュアルあっち向いてホイ」に挑戦。一般的なプレゼント企画とは一味違う「経験」のプレゼントにファンも驚きつつ、会場一体となって楽しい時間を過ごしました。さらに杉田・田丸から、高塚へ「たぶん役に立つ言葉」のプレゼントが贈られました。締めのコメントでは「まさかお二人が来てくれるとは…夢みたいです。オタクをやっていた時に見ていた作品に出られていた方々なので」と、憧れの先輩たちとの共演への感謝を述べました。

夜の部では、高塚の“いつメン”である小林大紀、深町寿成がゲストに登場。「実家のような安心感」と高塚が語るように、リラックスした雰囲気でイベントはスタートしました。オープニングではSwitch2の話や、『ストリートファイター6』の話など、3人の共通の趣味であるゲームトークで会場を盛り上げました。

続くゲストからのプレゼントコーナーでは、小林から「サーキュレーター」、深町から「紫色の鞄」が贈られました。サーキュレーターをプレゼントした理由について、「（高塚が）“良いなー”って言っていたから」と小林が話すも、情報解禁前のラジオでの話だったことが発覚。「やばい！ごめん！」と焦る小林に対し、高塚は「未来で答え合わせができるかもしれない」とフォローしていました。その後、昼の部の中村同様、「憧れの声優」として挙げる斎藤千和、櫻井浩美からのサプライズボイスメッセージも到着。高塚は顔を覆ったり、心臓の辺りを押さえたりと終始嬉しそうな様子でした。

最初の企画は「たかピートーーク!!」。「一緒にモンハンをやった際、先に離脱したが、朝起きたらまだ（高塚が）ログイン状態だった」（深町）「タレントの名前を知らなすぎる」（小林）など、高塚と仲の良い２人だからこそ知るタレコミ情報が披露されました。「（タレントの名前を知らないことは）みんな知ってるよ」と高塚がツッコミを入れると、「たかぴって表裏ないから、タレコミで特に言うことないのよ」と小林が反論する場面も見られ、高塚のゲーム愛や飾らない人柄が伝わるエピソードが垣間見えました。視聴者からは「たかぴちゃんと寝てる？」「そんなたかぴが好き」などのコメントも届きました。

次の企画「たかぴークエスト！」では、3人が会場内をRPGのように冒険。ミッションの一つ「ジャンケンチャレンジ」は3人がファンと真剣勝負。「じゃんけんでグーを出してしまうんだよねという方いますか？」（深町）と聞くなど、途中八百長疑惑（？）も見られましたが大いに盛り上がりました。

ゲスト・ファンに高塚の良いところを聞く「ヒアリングチャレンジ」では、「何事にも一生懸命」（小林）「味方がやられた時のエイム力が高い」（深町）「手が綺麗なところ」「笑顔が素敵」（以上、ファン）など、高塚への愛が詰まった回答が飛び出しました。

ライブｓパートでは、「僕らのアンサー」「！！！！！！！！」を披露。歌い終わりでは「昼の部の一曲目の第一声からめっちゃ泣きそうになっていた」と高塚。最後に「これからも声優の仕事で恩返しして『たかぴ充』させるために頑張ります」と締めると、コメント欄は「888888888888」「これからも応援してるよ～！」などの温かい応援メッセージで溢れていました。

昼夜を通して、ゲストやファンの温かい祝福と愛に包まれた高塚のバースデーイベント。会場全体が一体となって高塚の誕生日を祝い、特別な時間を共有しました。

＜番組概要＞

高塚智人 バースデーイベント2025 supported by animelo

■日時：2025年8月24日（日）13時30分～15時00分（昼の部）、18時00分～19時30分（夜の部）

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348296554（昼の部、一部無料）

：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348296576（夜の部、一部無料）

■タイムシフト期間：2025年9月23日（火）23時59分まで／視聴は1回限り

■出演者：高塚智人、小林大紀、末次純、杉田智和、田丸篤志、深町寿成