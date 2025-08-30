ÎëÌÚ¥Ð¥¤¥À¥ó¤ÈºûËÜ¤Ï¤ä¤Æ¤¬¿·¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Èー¥¥çー¥Þ¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¡¡½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¥Ð¥¤¥À¥ó¤ÈºûËÜ¤Ï¤ä¤Æ¤¬¡¢¿·¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Èー¥¥çー¥Þ¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢9·î27Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ö¥ëー¥¹¥¯¥¨¥¢»ÍÃ«¤Ë¤Æ¡¢·ëÀ®¸å½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤È¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Èー¥¯¥Þ¥ó¥º¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂÎÏÇÉ2Ì¾¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¤ÊÌç½Ð¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢FANY¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ8·î31Æü(Æü)10:00¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÎëÌÚ¥Ð¥¤¥À¥ó¡¿º¸¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºûËÜ¤Ï¤ä¤Æ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÊýÃµ¤·¤ò¤·¤Æ2Ç¯È¾¡¢¤ªÁû¤¬¤»ÃË¤òÁêÊý¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Èº²¹þ¤á¤ÆÌ¡ºÍ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ó¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤ò¡¢¤É¤¦¤«¥Ç¥£ー¥×¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚºûËÜ¤Ï¤ä¤Æ¡¿±¦¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÎëÌÚ¥Ð¥¤¥À¥ó¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Èー¥¥çー¥Þ¥ó¥º¤ò·ëÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¿§¡¹¤È¤ªÁû¤¬¤»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
²¼È¾´ü¤ÏÎÉ¤¤Êý¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Î¸õÊä¤Ë¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ëー¡×¤òËÍ¤¬µó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬
¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ´í¤¦¤¯ÄÌ¤ê¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢
¤½¤ÎÊÕ¤Î¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
£±.¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Èー¥¥çー¥Þ¥ó¥ºÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡×
¡ÚÆü»þ¡Û9·î27Æü(ÅÚ)18:10³«¾ì¡¡18:30³«±é¡¡19:30½ª±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Ö¥ëー¥¹¥¯¥¨¥¢»ÍÃ«
¡Ú½Ð±é¡Û¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Èー¥¥çー¥Þ¥ó¥º
ÈÎÇäURL¡§https://ticket.fany.lol/event/detail/6922
£².¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Èー¥¥çー¥Þ¥ó¥º¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥Èー¥¯¥Þ¥ó¥º¡×
¡ÚÆü»þ¡Û9·î27Æü(ÅÚ)20:10³«¾ì¡¡20:30³«±é¡¡21:30½ª±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Ö¥ëー¥¹¥¯¥¨¥¢»ÍÃ«
¡Ú½Ð±é¡Û¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Èー¥¥çー¥Þ¥ó¥º
ÈÎÇäURL¡§https://ticket.fany.lol/event/detail/6924
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
Î¾¸ø±é¶¦ÄÌ ¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¼«Í³ÀÊ
ÎÁ¶â¡§Á°Çä2,000±ß¡ÃÅöÆü2,500±ß ÇÛ¿®Ìµ¤·
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¢£8·î31Æü(Æü)10:00～9·î26Æü(¶â)23:59