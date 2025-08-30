堀込泰行の別名義「馬の骨」、J-WAVE『RADIO DONUTS』に9月度マンスリーセレクターとして登場！約16年ぶりの新曲「Let’s get crazy」を9月6日(土)に初オンエア

日本コロムビア株式会社

今年でデビュー20周年を迎える、堀込泰行の別名義「馬の骨」が、J-WAVE(81.3FM)で毎週土曜日に放送中の番組『RADIO DONUTS』(8:00～12:00)内「MELLOW MORNING」9月度のマンスリーセレクターとして登場。

アナログレコードをこよなく愛する面々が毎月セレクターとして、厳選したアナログレコードとともに穏やかで心地よい朝時間をお届けする人気コーナー。

「アナログレコードで聴きたい名盤」をテーマに、堀込泰行が4週に渡って、お気に入りのアナログレコードを自らセレクトし、想いを語る。

その初回放送日の9月6日(土)には、「馬の骨」の約16年ぶりとなる新曲「Let’s get crazy」が番組内で初オンエア。本楽曲は20周年を記念したベストアルバム「BEST OF UMA NO HONE 2005-2025」(9月24日(水)リリース)に収録される。

放送日は9月6日(土)／9月13日(土)／9月20日(土)／9月27日(土)を予定。

現在の創作活動にも大きく影響を与えたというアナログレコードとの出会いや、常に音楽と共にあった幼少期の思い出、さらに、音楽を聴く環境など、堀込泰行の音楽を紐解く興味深い内容となった。果たしてどんな名盤が選ばれたのか、セレクトに要注目だ。

堀込泰行の音楽的ルーツに繋がる楽曲と最新曲を一度に聴けるスペシャルな機会となる放送を、存分に楽しんでほしい。

「馬の骨」の今後の情報については特設サイトや各種SNSで発信予定のため、ぜひそちらでもチェックしてもらいたい。

【馬の骨20周年特設サイト】

https://columbia.jp/umanohone20th/

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：RADIO DONUTS

放送日：毎週土曜日

放送時間：8:00～12:00

ナビゲーター：渡辺祐、山田玲奈

番組HP： https://www.j-wave.co.jp/original/radiodonuts/

番組X： https://twitter.com/rajido_813

radiko： https://radiko.jp/r_seasons/10002980

【最新リリース 情報】

2025年9月24日(水) Release

デビュー20周年記念ベストアルバム 『BEST OF UMA NO HONE 2005-2025』

ご予約/ご購入はこちら： https://lit.link/umanohone

COCP-42531 3,300円 (税込)

【収録曲】

全11曲収録

＊M2-M11 -Remastered 2025-

1.Let’s get crazy 【New song】

2.Red light,Blue light,Yellow light

3.燃え殻

4.最低速度を守れ！

5.PING&PONG

6.枯れない泉

7.クモと蝶

8.Chewing gum on the street

9.Carol

10.だれかの詩

11.River

2025年11月26日(水) Release

【完全限定生産】7inch アナログ盤『Let’s get crazy / 燃え殻』

ご予約/ご購入はこちら： https://lit.link/umanohone

COKA-104 2,000円 (税込)

【収録曲】

A面 Let’s get crazy

B面 燃え殻

【各店舗ベスト／アナログ盤購入者特典】

●ベスト盤CDを下記店舗よりご購入の方に先着プレゼント

タワー／HMV／その他応援店共通：ジャケット絵柄ステッカー

Amazon：メガジャケ

●7inchアナログ盤を下記店舗よりご購入の方に先着プレゼント

タワー／HMV／その他応援店共通：ジャケット絵柄ステッカー

【EVENT 情報】

・オンラインイベント「20周年記念！馬の骨ショッピング」

日時：9月21日(日) 17時～

サイン物：オリジナル特典 (詳細は後日発表)

配信はこちらより：

https://www.youtube.com/channel/UCIwQC5Q_9Uy6mMMoE6zJJ5g

・インストアライブ

日時：９月24日(水) 19時～

会場：タワーレコード新宿店

【PROFILE/BIOGRAPHY】

馬の骨 (堀込泰行) 2005年キリンジの在籍時に堀込泰行が立ち上げたソロプロジェクト。

時に無骨に、時にスマートに、より等身大なメッセージとサウンドを探究するべく誕生。

同年デビューアルバム「馬の骨」そして2009年セカンドアルバム「River」を発売。

アルバム発売時には全国ツアーも敢行し、キリンジとは一味違うオルタナティブなバンドサウンドとスウィートな歌で観客を魅了。

2025年、馬の骨デビュー20周年を迎え、16年振りの新曲を加えたベストアルバムをリリース。