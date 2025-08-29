¡Ú811Ì¾»²²Ã¡ÛAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÆÃµö¼ÂÌ³¤Î¡È¤É¤³¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¡©¡ÚÂçÀ¹¶·¸æÎé¡¦¥»¥ß¥Êー¥ì¥Ýー¥È¡Û
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§º´¡¹ÌÚÎ´¿Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î23Æü¤Ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÆÃµö¼ÂÌ³¤Î¡È¤É¤³¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¡©¶ÈÌ³¸úÎ¨¡¦È½ÃÇ¥¹¥Ôー¥É¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ëºÇ¿·»öÎã¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï811Ì¾¤¬»²²ÃÅÐÏ¿¤·¡¢ÃÎºâ¡¦ÆÃµö¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÆÃµö¼ÂÌ³¤Î¡È¤É¤³¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¡©¶ÈÌ³¸úÎ¨¡¦È½ÃÇ¥¹¥Ôー¥É¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ëºÇ¿·»öÎã¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Ê¿°æÃÒÇ·¡Ê¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCOO¡Ë
»²²ÃÅÐÏ¿¼Ô¿ô¡§811Ì¾
¹Ö±é¥ì¥Ýー¥È 1. AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÃÎºâÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ
À¸À®AI¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ
À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤ÏIT³×Ì¿¤ä¥¯¥é¥¦¥É³×Ì¿¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Á¡¢ÃÎºâ¡¦ÆÃµö¶ÈÌ³¤ËÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤ò¶ñÂÎÅª»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
2. ¥Äー¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡§MyTokkyo.Ai¤ÏÆþÎÏ¥Çー¥¿¤òAI¤Î³Ø½¬¤ËÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤ÆÃµö¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤Ë°·¤¨¤ë¡£
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡§ÆÃµöÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Çー¥¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÆÍÑAI¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê·ë²Ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£
Äã¥³¥¹¥È¡§·î³Û2Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¼«¼Ò¹½ÃÛ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤ËÄã¥³¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
3. AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÈóAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î°ã¤¤
ÈóAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÃ±°ìµ¡Ç½¤Ç±þÅú¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Äー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃµö¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸¡º÷»öÎã¤Ç¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÍ¸úÀ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
4. ÃÎºâ¶ÈÌ³¤Î¸½¾õ¤ÈÇØ·Ê
ÃÎºâ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÍè¤ä¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¡×¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤òÊä¤¤¡¢Ã¯¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Î¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö60ÅÀ¤òÃ¯¤Ç¤â¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
5. ¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¿¥×¥í¥ó¥×¥È½¸
È¯ÌÀÃê½Ð¡§²ñµÄ¥á¥â¤òAI¤Ë²òÀÏ¤µ¤»¡¢ÀøºßÅªÈ¯ÌÀ¤òÂ¨ºÂ¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¡£
Í×ÁÇÊ¬²ò¡§µ»½Ñ¥á¥â¤òAI¤¬¼«Æ°À°Íý¤·¡¢½Ð´ê¸õÊä²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
Èæ³Ó¡¦ÆÈ¼«ÀÈ½Äê¡§¿·µ»½Ñ°Æ¤È´ûÂ¸ÆÃµö¤òAI¤¬¾È¹ç¤·¡¢º¹Ê¬¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.tokkyo.ai/pvt/)
¤³¤ì¤é¤òÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢MyTokkyo.Ai¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È½¸¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AIÆ³Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤â¡ÖÃÎºâ¡¦ÆÃµö¡ßAI¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢ºÇ¿·ÃÎ¸«¤È¼ÂÌ³³èÍÑ»öÎã¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾: ¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©: 2021Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§3²¯8,000Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¡¡º´¡¹ÌÚ Î´¿Î
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-13-1¡¡¸×¥ÎÌç40MT¥Ó¥ë£´F
URL: https://www.legaltech.co.jp/
»ö¶È³µÍ×¡§ÆÃµöÄ´ºº¡¦È¯ÌÀÃê½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¡¢¼«¼ÒÀìÍÑAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAI IPGenius¡×¡¢¶¦Æ±³«È¯»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯VDR¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡