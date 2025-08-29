Craif¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡§¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¼çÆ³¤Î¡ÖInnovation Infusion Japan¡Êi2.JP¡Ë¡×¤Ë»²²è
¡¡Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢CEO¡§¾®ÌîÀ¥ Î´°ì¡¢°Ê²¼ Craif¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¼çÆ³¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖInnovation Infusion Japan (i2.JP)¡×¤Î³èÆ°ÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ç¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¡ÊmiRNA¡Ë¤ÎÌÖÍåÅª²òÀÏ¤Èµ¡³£³Ø½¬¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ªAIµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎµÊ¶Û²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤¬¤ó¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢°åÎÅ»ñ¸»ÇÛÊ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£i2.JP¤Ø¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¶¦ÁÏ¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¡¦Áá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅºÇÅ¬²½¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£i2.JP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡i2.JP¡Ê¥¢¥¤¥Äー¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥¸¥§¥¤¥Ôー¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«¤¬À¤³¦¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢½¸¹çÃÎ¤Ç¼ÂÍÑÅª¤ÊºÇÅ¬²ò¤ò°ì½ï¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.i2jp.net/index.html
¢£ Craif¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Craif¡Ê¥¯¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Ï ¤¬¤óÁá´üÈ¯¸«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à2018Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Ð¥¤¥ªAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Ç¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ±Õ¤«¤é¡¢DNA¤ä¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²òÀÏµ»½Ñ´ðÈ×¡ÖNANO IP(R)︎¡ÊNANO Intelligence Platform¡Ë¡×¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤¬¤ó¤ÎÄ¶Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¡¦Áá´üÉüµ¢¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¸¡ºº¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈAI¤ÎÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¡¹¤¬Å·¼÷¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥é¥¤¥Õ¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¡§Craif Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÌîÀ¥ Î´°ì
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶È¡§¤¬¤óÎÎ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡À¤Âå¸¡ºº¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)︎¡×¤ÎÄó¶¡
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®8-30 THE PORTAL iidabashi B1F
URL¡§https://craif.com/(https://craif.com/)