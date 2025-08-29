ÅìËÌ½é¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¨¡¨¡¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¦Î¥¿¦Î¨¤Î¾ï¼±¡×¤ËÄ©¤à ¤æ¤á¤Å¤¯¤êÅìËÌ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼¡À¤Âå´ë¶ÈÉáµÚµ¡¹½¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Û¥ï¥¤¥ÈºâÃÄ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¤ÎÁí¹çÅª¤Ê´ë¶ÈÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ§Äê¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ÈÂ²¤ä¼Ò²ñ¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤´ë¶È¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä¿Íºà°éÀ®¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¡¢Ï«Æ¯Ë¡½å¼é¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë70¹àÌÜ¤ËµÚ¤Ö¸·³Ê¤Ê¿³ºº´ð½à¤ò¤â¤È¤ËÁí¹çÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯8·î»þÅÀ¤ÇÎß·×584¼Ò¤¬¤³¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î1ÆüÉÕ¤Ç¤æ¤á¤Å¤¯¤êÅìËÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ´¤ò¤Ä¤¯¤ë´ë¶È¡×¤¬¡¢¤Þ¤º¼Ò°÷¤ÎÌ´¤ò¼é¤ë
¡Ö¿ÍÀ¸¤ËÌ´¤Å¤¯¤ê¡¢¤æ¤á°î¤ì¤ë¿Í¤Å¤¯¤ê¡×¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤æ¤á¤Å¤¯¤êÅìËÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅìËÌÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÈþÍÆ¥µ¥í¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¼Ò°÷¤«¤é¤â¡ÖÅìËÌ¤ÎÈþÍÆ¤È¤¤¤¨¤Ð¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´ë¶È¡×¡£
ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ä¶È³¦Á´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ëÊÑ²½¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤Ï¡È¶È³¦¤Î²ÁÃÍ¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¸°
ÈþÍÆ¶È³¦¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¦Î¥¿¦Î¨¤Î¹â¤µ¡¦ÂÔ¶ø¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ê¤É¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤á¤Å¤¯¤êÅìËÌ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶È³¦¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡ÖÆ¯¤¯´Ä¶¤Î·òÁ´²½¤³¤½¤¬¶È³¦¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤Î³Î¿®¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌ¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼Ô¤Ë¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¿¦¾ì¤Ø
¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´°Á´½µµÙ2ÆüÀ©¡¢·îµë25Ëü±ß¡¢9»þ～18»þ¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ê¤É¡¢À©ÅÙÌÌ¤Ç¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò³ÎÊÝ
¡¦¶µ°éÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤È¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÌÀ³Î²½¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹»Ù±ç
¡¦¸ý¥³¥ß3,000·ïÄ¶¤Î¸ÜµÒËþÂÅÙ¤¬»Ù¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ
¡¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿ºÎÍÑ¤Î¶¯²½¤È¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤É¶È³¦³èÆ°¤Ø¤Î»²²è¤Ë¤è¤ë¶È³¦¹×¸¥
¡¦Áé¿È¡¦¾®´é¡¦¤Þ¤Ä¤²¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤ÎÀìÌçÀ¶¯²½¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬
¡¦DX¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤â¡ÖÈþÍÆ¶È³¦¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¿¦¾ì´Ä¶¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤á¤Å¤¯¤êÅìËÌ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½ ÃæÂ¼»á¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÄ©Àï
¤æ¤á¤Å¤¯¤êÅìËÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¡¡ÆïËÜÊ¸ºÈ »á¡Êº¸¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÂÀ²í »á¡Ê±¦¡Ë
¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Ç§Äê¤ò¡ÈÄÌ²áÅÀ¡É¤Ë
ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡È¤³¤Î»Å»ö¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤äÂÔ¶øÌÌ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤éÎ¥¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¶È³¦¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ëÀ©ÅÙ¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÄÌ²áÅÀ¡É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢À©ÅÙÌÌ¡¦¶µ°éÌÌ¡¦Ê¸²½ÌÌ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤æ¤á¤Å¤¯¤êÅìËÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤È¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤È¤¤¤¦Î¾ÌÌ¤«¤é¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÀ©ÅÙ¤È¼Â¹Ô¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¼Ò°÷¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¤æ¤á¤Å¤¯¤êÅìËÌ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èËºê£³ÃúÌÜ£±£¶－£±£¶¡¡¥Ö¥é¥ó¥º¥¿¥ïーÇßÅÄNorth2514¹æ
¡¡ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§ÆïËÜ Ê¸ºÈ¡¢ÃæÂ¼ ÂÀ²í
¡¡ÀßÎ©Ç¯¡¡¡¡¡§2021Ç¯6·î
¡¡HP¡¡¡¡ ¡¡ ¡§https://the-slim-line.com/recruit/
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¡Ê¥Ü¥Ç¥£¡¢¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¡¢Ã¦ÌÓ¡Ë¤Î·Ð±Ä¡¡/¡¡¥¢¥¤¥µ¥í¥ó¤Î·Ð±Ä¡¡/¡¡²½¾ÑÉÊ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä
´ë¶È¾ðÊó¡Ê¤æ¤á¤Å¤¯¤êÅìËÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë :
https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/12152
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤È¤Ï
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤¬³Ú¤·¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼¡À¤Âå´ë¶ÈÉáµÚµ¡¹½¡Ê¥Û¥ï¥¤¥ÈºâÃÄ¡Ë¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¡×¤È¤Ï¡¢À¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ä¼Ò²ñ¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤´ë¶È¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§Äê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Ò°÷¤¬²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´ë¶È¤ò¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¸ÄÀ¤äÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿ÁÏÂ¤Åª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤¬³Ú¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡ÖÁí¹çÉ¾²Á¤ÎÇ§Äê¡×
1,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È²½¤Ë¸þ¤±¤¿70¹àÌÜ¤ÎÀßÌä¤òºîÀ®¡£¤³¤ÎÀßÌä¤ò7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ç§Äê¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Áí¹çÅª¤Ë¿Í»öÀ©ÅÙ¤ä´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÇ§Äê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜÍ£°ì¤ÎÇ§ÄêÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç¡¢Îß·×584¼Ò¤¬Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿³ºº´ð½à¡Û¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë/À¸»ºÀ¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¡¢¿Íºà°éÀ®/Æ¯¤¤¬¤¤¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£ー¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢Ï«Æ¯Ë¡½å¼é
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤Î¾ÜºÙ :
https://jws-japan.or.jp/recognition/