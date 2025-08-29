¡ÖÎ¥¿¦Î¨¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ÉÔ°Â¡×»þÂå¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤òÄü¤á¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ø¡£¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢¤¬¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤ò¼èÆÀ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼¡À¤Âå´ë¶ÈÉáµÚµ¡¹½¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Û¥ï¥¤¥ÈºâÃÄ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¤ÎÁí¹çÅª¤Ê´ë¶ÈÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ§Äê¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ÈÂ²¤ä¼Ò²ñ¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤´ë¶È¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä¿Íºâ°éÀ®¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¡¢Ï«Æ¯Ë¡½å¼é¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë70¹àÌÜ¤ËµÚ¤Ö¸·³Ê¤Ê¿³ºº´ð½à¤ò¤â¤È¤ËÁí¹çÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯8·î»þÅÀ¤ÇÎß·×584¼Ò¤¬¤³¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î1ÆüÉÕ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢¤¬¿·¤¿¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÇ°¤ËÂ©¤Å¤¯¡ÖÀÚ¤ê³«¤¯ÎÏ¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢
¡Ö¾ðÊóµ»½Ñ¤Ç¿Í¡¦¥â¥Î¡¦À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò´ë¶È»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¤Ï ¡ÈCleave¡ÊÀÚ¤ê³«¤¯¡Ë¡É ¤È ¡ÈSoftware¡É ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖCleave¡×¤Ë¤Ï¡Èº¤Æñ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¿Ê¤à¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ°Â°×¤ÊÆ»¤òÁª¤Ð¤º¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î·Ð±Ä¤È¸½¾ì¤ÎÎ¾Êý¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¦´¶¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê
¥¯¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤¬¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö¹¥¤¡×¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£
¿Í´ÖÀË¤«¤Ê¿Íºâ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºâ¤ò°é¤Æ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ»½ÑÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤µ¤¨¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶¯¸Ç¤ÊÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£
¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë´ë¶È¼«ÂÎ¤âÀ®Ä¹¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬Æ±¼Ò¤Î¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛÁü¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¥¿¦Î¨¤ÎÍÞÀ©¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÉÔ°Â¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶È»ÑÀª¤Î°ì´Ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¤¢¤ë¶¯¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï
¸½ºßÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿Íºâ°éÀ®¤äÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡¢Æ¯¤¯´Ä¶À°È÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¤ÎÉ¾²Áµ¡´Ø¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Î½ÅÅÀÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¼Ò°÷¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢ ÂåÉ½ ³ÑËÌ»á¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÄ©Àï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢¡¡ÂåÉ½¡¡³ÑËÌ¶¯ »á
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
º£¤Ï¤Þ¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤ËËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤¬¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¼Ò°÷¤È´ë¶È¤¬¶¦¤Ë°é¤Á¹ç¤¦¡×¤³¤È¤ò¿¿·õ¤ËÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÇ°¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢À©ÅÙ¤ä´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷¤Î¡ÈÁÛ¤¤¡É¤¬³è¤¤ë¶õµ¤¤ò°é¤à――¤³¤ÎÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ÎÀè¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÈ¿¥¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¼Ò°÷¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èËºê3-20-12¡¡¥Ñー¥ë¥°¥ì¥¤¥Ó¥ë9F
¡¡ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§³ÑËÌ ¶¯
¡¡ÀßÎ©Ç¯¡¡¡¡¡§2008Ç¯1·î
¡¡HP¡¡¡¡ ¡¡ ¡§https://www.cleaveware.com/
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§´ë¶È¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¼õÂ÷³«È¯¶ÈÌ³¡¢³¤³°¸þ¤±EC¥µー¥Ó¥¹¶ÈÌ³¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
´ë¶È¾ðÊó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Ö¥¦¥§¥¢¡Ë :
https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/12165
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤È¤Ï
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤¬³Ú¤·¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼¡À¤Âå´ë¶ÈÉáµÚµ¡¹½¡Ê¥Û¥ï¥¤¥ÈºâÃÄ¡Ë¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¡×¤È¤Ï¡¢À¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ä¼Ò²ñ¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤´ë¶È¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§Äê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Ò°÷¤¬²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´ë¶È¤ò¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¸ÄÀ¤äÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿ÁÏÂ¤Åª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤¬³Ú¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡ÖÁí¹çÉ¾²Á¤ÎÇ§Äê¡×
1,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È²½¤Ë¸þ¤±¤¿70¹àÌÜ¤ÎÀßÌä¤òºîÀ®¡£¤³¤ÎÀßÌä¤ò7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ç§Äê¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Áí¹çÅª¤Ë¿Í»öÀ©ÅÙ¤ä´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÇ§Äê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜÍ£°ì¤ÎÇ§ÄêÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç¡¢Îß·×584¼Ò¤¬Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿³ºº´ð½à¡Û¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë/À¸»ºÀ¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¡¢¿Íºà°éÀ®/Æ¯¤¤¬¤¤¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£ー¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢Ï«Æ¯Ë¡½å¼é
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê¤Î¾ÜºÙ :
https://jws-japan.or.jp/recognition/