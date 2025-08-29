「ニチバングループ統合報告書2025」発行のお知らせ
ニチバン株式会社
ニチバン株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：高津敏明）は、財務・非財務情報を統合的に報告する「ニチバングループ統合報告書2025」を発行し、本日、当社公式ホームページに公開しました。
「ニチバングループ統合報告書2025」PDFダウンロードURL:
https://www.nichiban.co.jp/corp/sustainability/report/
「ニチバングループ統合報告書2025」では、中長期ビジョン『NICHIBAN GROUP 2030 VISION』の達成に向けて推進中の中期経営計画「CREATION 2026」の進捗と、事業活動ならびにESG経営への新たな取り組みなど、持続的に企業価値を向上させるための取り組み内容と今後の展望をまとめております。
「ニチバングループ統合報告書2025」の概要
■ 2025年8月29日発行
■ 主な項目
● 企業理念、価値創造プロセス、人的資本経営への取り組み、など
● トップメッセージ、中期経営計画の進捗状況、財務戦略、事業戦略・研究開発
● サステナビリティ（環境・社会・人的資本）・ガバナンスに関する取り組みなど
● データ集：財務・非財務サマリー、会社概要、株式の状況、他
■ 形態 縦A4 PDF
■ 英語版は後日公開予定
本件に関するお問い合わせ先
ニチバン株式会社 経営企画室コーポレートコミュニケーション部
Email: nb-press@nichiban.co.jp
ニチバン公式ホームページ: https://www.nichiban.co.jp/