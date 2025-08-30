8月30日（土）夜10時より放送、霜降り明星・粗品がMCを務める新番組『ドーピングトーキング』初回放送にマユリカ・中谷、真空ジェシカ・ガク、ケンドーコバヤシら6名の参加が決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』（全8回）を2025年8月30日（土）夜10時より放送いたします。このたび、初回放送に参加する芸人6名とトークテーマを発表いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=58V9NaUXE4g ]

新番組『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、本番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークです。番組MCには、「ABEMA」のレギュラー番組にて初MCとなる、霜降り明星・粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾けます。

8月30日（土）の初回放送に、稲田美紀（紅しょうが）、ガク（真空ジェシカ）、ケンドーコバヤシ、谷拓哉、チャンス大城、中谷（マユリカ）ら6名の参加が決定いたしました。トークテーマはそれぞれ「港区のギャラ飲み女子を仕切る女ボスを直撃（稲田美紀/紅しょうが）」、「噂は本当なのか？日本に実在した“とある島”に上陸（ガク/真空ジェシカ）」、「病が治る！？伝説のタイのゴッドハンド（ケンドーコバヤシ）」、「海外のビッグスターの今（谷拓哉）」、「殺人事件が起きた事故物件で1週間生活（チャンス大城）」、「総資産60億円成金ニートによる、億り人への最短ルート（中谷/マユリカ）」です。

また、『ドーピングトーキング』に参加する芸人第一弾として、今回の6名を含む25名をすでに発表。RG（レイザーラモン）、アントニー（マテンロウ）、稲田美紀（紅しょうが）、エース（バッテリィズ）、大東翔生（ダブルヒガシ）、奥田修二（ガクテンソク）、お見送り芸人しんいち、ガク（真空ジェシカ）、熊元プロレス（紅しょうが）、ケンドーコバヤシ、阪本（マユリカ）、谷拓哉、チャンス大城、徳井健太（平成ノブシコブシ）、友田オレ、中谷（マユリカ）、中山功太、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、新山（さや香）、ヒコロヒー、堀内健（ネプチューン）、松村祥維（ひつじねいり）、薄幸（納言）、森下直人（ななまがり）、吉村崇（平成ノブシコブシ）といった、お笑い賞レースの優勝者や常連メンバーほか、バラエティ番組を席巻するベテラン芸人まで、数多の話芸自慢が大集結しています。

「ABEMA」が新たにお届けするトークバラエティ番組『ドーピングトーキング』は、8月30日（土）夜10時より放送いたします。ぜひご期待ください。

■ABEMA『ドーピングトーキング』 概要

初回放送日：2025年8月30日（土）夜10時～

初回放送URL(https://abema.tv/channels/abema-special/slots/94naataTB5fMts)

番組ページURL(https://abema.tv/video/title/90-2041)

MC：

粗品（霜降り明星）

出演：

稲田美紀（紅しょうが）、ガク（真空ジェシカ）、ケンドーコバヤシ、谷拓哉、チャンス大城、中谷（マユリカ）

