GOAL¥°¥ëー¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¾¦¹æ¤ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒGOAL Fintech¡×¤ØÊÑ¹¹
¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿ÍGOAL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ²¼µ®Âç¡Ë¤Ï¡¢ÀßÎ©°ÊÍè¡ÖºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¤È¡¡¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¼¡¤ÎGOAL¤Ø¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Ë¡¿Í»Ù±ç¤«¤é³Æ¼ïµöÇ§²Ä¡¢Æþ´É¥µ¥Ýー¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Áí¹ç¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤´ë¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÀßÎ©10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡¡À®Ä¹¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥é¥ó¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ²¼µ®Âç¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î7ÆüÉÕ¤Ç¾¦¹æ¤ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒGOAL Fintech¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥ë ¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢ÅÐµ¤â´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î½õÀ®¶â¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¾®´ë¶È¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥íー¥ó¤ÎÄó°Æ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾¦¹æÊÑ¹¹¤Ï¡¢GOAL¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿ÍGOAL¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢ÀÇÌ³¡¦Ï«Ì³¡¦·Ð±Ä»Ù±ç¤Ê¤É³ÆË¡¿Í¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖÀìÌçÆÃ²½¡ßÊ£¿ôÎÎ°è¡×¤ÎÂÎÀ©¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤è¤êÉý¹¤¤²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾¦¹æ°Ê³°¤Î½êºßÃÏ¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©Åù¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ûÂ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê°Â¿´¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿ÍGOAL
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-15-7-402¡Ê10·î°ÜÅ¾Í½Äê¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐ²¼µ®Âç
ÀßÎ©¡§2013Ç¯10·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿ÍGOAL¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Ç¡¢Ä©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£µ¯¶È»Ù±ç¤«¤éµöÇ§²Ä¿½ÀÁ¡¦Æþ´É¿½ÀÁ¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://go-al.co.jp/
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒGOAL Fintech¡Êµì¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥é¥ó¥Á¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-15-7-502¡Ê10·î°ÜÅ¾Í½Äê¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐ²¼µ®Âç
ÀßÎ©¡§2014Ç¯7·î31Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³ô¼°²ñ¼ÒGOAL Fintech¤Ï¡¢Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î½õÀ®¶â¡×¤ò±¿±Ä¡£Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤«¤é¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥íー¥ó¤ÎÄó°Æ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤â¹Ô¤¤¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://goal-fintech.jp/