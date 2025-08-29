ÉÔÆ°»ºÅê»ñ·¿¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡ÚDARWIN funding¡Û³«È¯·¿30¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò9·î1Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ¤è¤êÊç½¸³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
2009Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä»ñ»º±¿ÍÑÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Àー¥¦¥£¥ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃË¾¾Í´¼¡¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢1Ëü±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖDARWIN funding¡×¤Î³«È¯·¿30¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É½Ð»ñ¼ÔÊç½¸¤ò9·î1Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Êç½¸¶â³Û¤Ï35,820Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
DARWIN funding¤¬¤´°ÆÆâ¤¹¤ëÂè33ÃÆ¤Î°Æ·ï¤Ï¡¢ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¡ÖÀ¾Áã³û¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ9Ê¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¡ØËÌ¶èÂìÌîÀî¡Ù¤Î¿·ÃÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ò·úÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯·¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«È¯·¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ï¡©
³«È¯·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯ÍÑ¤Î»ö¶ÈÍÑÃÏ¤È·úÃÛÈñÍÑ¤òÅê»ñ²ÈÍÍ¤è¤ê¤´½Ð»ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½×¹©¤Î»þ´ü¤Ë´°À®¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇäµÑ±×¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤¿ÇÛÅö¤È½þ´Ô¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î³«È¯·¿30¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢·úÃÛÈñÍÑ¤ÎÄ´Ã£¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³«È¯·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«È¯·¿30¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Û
ËÌ¶èÂìÌîÀî¥¨¥ê¥¢¤Î¿·ÃÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹
¡¦Êç½¸¶â³Û¡§35,820Ëü±ß
¡¦ÁÛÄêÍø²ó¤ê(Ç¯Íø)¡§6.5¡ó
¡¦ÁÛÄê±¿ÍÑ´ü´Ö¡§9¥ö·î
¡¦ºÇÂçÅê»ñ¶â³Û¡§10,000Ëü±ß
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)9:00～2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)17:00
¡¦½Ð»ñ¼Ô³ÎÄêÆü¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)18:00
¡¦»ÙÊ§´üÆü¡§2025Ç¯9·î24Æü(¿å)
¡¦±¿ÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü～2026Ç¯6·î30Æü
¡¦Ê¬ÇÛ¶â»ÙÊ§Æü¡§2026Ç¯7·î27Æü
◼️½Ð»ñ¼ÔÆÃÅµ
¡Ú30¹æ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
½Ð»ñ¸ý¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
½Ð»ñ¸ý¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤ÎÉÕÍ¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬UP¡ª
³«È¯·¿30¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë30¸ý°Ê¾å½Ð»ñ³ÎÄê¤µ¤ì¤¿Êý
¡¡2025Ç¯9·î1Æü(·î)～9·î20Æü(ÅÚ)
½Ð»ñ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼«Í³¤Ë¤¨¤é¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¦¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤êÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Æâ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://giftee-user.zendesk.com/hc/ja/articles/15780350956313
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È·ôÌÌ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¸ò´¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥ìー¥È¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤¿É¬Í×¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¿ï»þÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï´ü¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥à²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦´ü¸Â½ªÎ»¸å¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È»Ä¹â¤Ï¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄÉ²Ã¥Á¥ãー¥¸¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾¦ÉÊ¸ò´¹¸å¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡ÖDARWIN funding ³«È¯·¿30¹æ¡×¤Ø¤Î³ÎÄê¤µ¤ì¤¿½Ð»ñ¸ý¿ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÅöÁª¸å¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Þ¤¿¤ÏÌ¤Æþ¶â¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÆÃÅµ¤ÎÉÕÍ¿´üÆü¤ÏÅö³º¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¸å1¥ö·î°ÊÆâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ã»½Ì¡¦Ãæ»ß¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢DARWIN funding¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️Êç½¸¥Úー¥¸
³«È¯·¿30¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Àー¥¦¥£¥ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1 ¿·ÀÄ»³¥Ó¥ëÅì´Û3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃË¾¾Í´¼¡
ÁÏ¶È¡§2009Ç¯9·î18Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Åê»ñÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢Ãç²ð¡¢ÄÂÂßµÚ¤Ó´ÉÍý¡¢¿·ÃÛ¥¢¥Ñー¥È¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È
HP¡§https://www.darwin-ap.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Àー¥¦¥£¥ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±¿±Ä»öÌ³¶É
Mail¡§info-fund@darwin-ap.co.jp