33種のオーガニック植物原料の酵素ドリンク『Natural FLORA』が二子玉川ライズのエシカルセレクトショップ「Ethical&SEA」で販売開始

株式会社Essencia

株式会社Essencia（本社：東京都中央区、代表取締役：柳田夕希）が展開するウェルネスブランド『Natural FLORA（ナチュラルフローラ）』は、2025年9月1日より、「Ethical&SEA（エシカルシー） 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ店」（運営：株式会社sign（東京都品川区、代表取締役社長：藤井桃子））にて販売を開始いたします。

有機JAS認証取得の厳選した33種類のオーガニック野菜と果物を、2年以上じっくりと発酵熟成させた酵素ドリンクは、保存料・香料・着色料などの添加物を一切使用せずに製造しており、体の内側から美と健康をサポートします。

店頭では試飲のご用意もございますので、ぜひこの機会にお試しください。

■Natural FLORAの特徴

オーガニック原料を使用・栄養価の高い素材を厳選

有機JAS認証の原材料だけを使用。野菜や果物は露地栽培にこだわり、ビタミンやミネラルを多く含むとされる種や皮までまるごと乳酸発酵させます。※アレルギー特定品目は使用しておりません。

２年以上の長期発酵熟成により栄養素を低分子化

野菜や果物の収穫時期や発酵期間が異なるため、素材ごとに発酵樽を分けた製法で発酵熟成させます。浸透圧抽出法によって抽出された発酵エキスはファスティングのお供としても適しています。

「発酵・熟成・加工」すべての段階でRAW (非加熱)製造

生きた微生物を相手にしているため、全ての工程は非加熱にこだわっています。機械を使用せず手作業で製造。添加物、人工甘味料、香料、着色料、保存料等は使用しません。

■商品概要

商品名：『Natural FLORA』（ナチュラルフローラ）

価格：通常価格13,500円（税込14,580円・送料無料）/ 定期価格12,150円（税込13,122円・送料無料）

容量：500ml / 約33日分

飲み方：1日15ml (大さじ１杯)を目安に水や炭酸水で希釈してお召し上がりください。

原材料・成分：いちご果肉エキス(国内製造)、有機植物発酵エキス(有機機黒糖、有機にんじん、有機キャベツ、有機大根、有機春菊、有機レタス、有機ズッキーニ、有機きゅうり、有機ごぼう、有機しょうが、有機ねぎ、有機玉ねぎ、有機みかん、有機伊予かん、有機ゆず、有機すだち、有機小松菜、有機チンゲン菜、有機水菜、有機かぼちゃ、有機トマト、有機なす、有機レモン、有機はっさく、有機甘夏、有機ブルーベリー、有機セロリ、有機ピーマン、有機にら、有機ほうれん草、有機生しいたけ、有機にんにく、有機パセリ)

公式HP : https://naturalflora.jp

公式instagram : https://www.instagram.com/naturalflora_official

■Ethical&SEA（エシカルシー）について

Ethical&SEAという名の通り、「エシカル」と「海」が大きなテーマ。

アメリカ西海岸カルチャーにインスピレーションを受けた「オーガニック」や「オーシャンフレンドリー」をメインキーワードに、海や地球環境、SDGsに配慮した商品や各種環境系認証商品を多数取り揃えています。

ブランドサイト：https://ethicalsea.com

■取り扱い店舗情報

Ethical&SEA 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ店

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川２丁目２３－1 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ 2階

営業時間：10:00～20:00 ※二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザに準じる

Ethical&SEA +m 梅田蔦屋書店

所在地：〒530-8558 大阪市北区梅田３－１－３ ルクア イーレ９階 梅田蔦屋書店

営業時間：10:30～21:00 ※ルクアイーレに準じる

■会社概要

名 称：株式会社Essencia

住 所：東京都中央区日本橋小網町16-18

設 立：2023年8月29日

代表者：代表取締役 柳田 夕希

URL ：https://naturalflora.jp

■本件にするお問い合わせ

電話番号：03-6327-8657（受付時間 平日10時～17時）

メールアドレス：info@naturalflora.jp

お問い合わせフォーム : https://naturalflora.jp/shop/contact