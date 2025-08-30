9月5日（金）、9月6日（土）に開催される大吉祥寺.pmに協賛します！
9月5日（金）、9月6日（土）に開催される大吉祥寺.pm(https://kichijojipm.connpass.com/)にスポンサーとして協賛いたします。
また、9月6日（土）、会場では参加者ならどなたでも参加できる「句会」が開催予定となります。
参加された作品から、大吉祥寺.pm賞の副賞として、ワインと鍋のペアお食事券を贈呈いたします。
大吉祥寺.pm 2025について
大吉祥寺.pm 2025(https://kichijojipm.connpass.com/event/361631/)の参加登録は既に定員に達していますが、キャンセルによる繰り上がりも有りますので、参加登録自体は可能となります。
なお、前日９月５日（金）の夜に開催される前夜祭(https://kichijojipm.connpass.com/event/363301/)はまだお席に余裕がありますので、今から参加登録可能です。
スポンサーについては大吉祥寺.pm 2025のスポンサー様をご紹介します！(https://kichijojipm.hatenablog.com/entry/2025/08/29/013304)を参照いただけると幸いです。
店舗情報
店名：ワインと鍋
住所：東京都中央区日本橋箱崎町17-8 ノーベルコート箱崎 5F
アクセス：半蔵門線「水天宮前」3番出口より徒歩2分
営業時間：火～土 17:00～23:00（L.O. 料理22:00 ドリンク22:30）
定休日：月曜日、日曜日
予約電話番号：050-3101-4160
公式サイト：https://winenabe.jp/
SNS：X(Twitter) @winenabe、Instagram @wine.nabe
本プレスリリースに関するお問い合わせ先
店舗名：ワインと鍋
担当者：岩崎
電話番号：050-3101-4160
メールアドレス：y@vitis.jp