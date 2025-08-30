9月5日（金）、9月6日（土）に開催される大吉祥寺.pmに協賛します！

株式会社vitis

9月5日（金）、9月6日（土）に開催される大吉祥寺.pm(https://kichijojipm.connpass.com/)にスポンサーとして協賛いたします。

また、9月6日（土）、会場では参加者ならどなたでも参加できる「句会」が開催予定となります。

参加された作品から、大吉祥寺.pm賞の副賞として、ワインと鍋のペアお食事券を贈呈いたします。

大吉祥寺.pm 2025について

大吉祥寺.pm 2025(https://kichijojipm.connpass.com/event/361631/)の参加登録は既に定員に達していますが、キャンセルによる繰り上がりも有りますので、参加登録自体は可能となります。

なお、前日９月５日（金）の夜に開催される前夜祭(https://kichijojipm.connpass.com/event/363301/)はまだお席に余裕がありますので、今から参加登録可能です。



スポンサーについては大吉祥寺.pm 2025のスポンサー様をご紹介します！(https://kichijojipm.hatenablog.com/entry/2025/08/29/013304)を参照いただけると幸いです。

店舗情報

店名：ワインと鍋

住所：東京都中央区日本橋箱崎町17-8 ノーベルコート箱崎 5F

アクセス：半蔵門線「水天宮前」3番出口より徒歩2分

営業時間：火～土 17:00～23:00（L.O. 料理22:00 ドリンク22:30）

定休日：月曜日、日曜日

予約電話番号：050-3101-4160

公式サイト：https://winenabe.jp/

SNS：X(Twitter) @winenabe、Instagram @wine.nabe

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

店舗名：ワインと鍋

担当者：岩崎

電話番号：050-3101-4160

メールアドレス：y@vitis.jp