オール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』から、すみぽん、森脇梨々夏、姫野ひなの、ちーまきの水着カットが公開

株式会社徳間書店『ENTAME 36℃』（徳間書店）通常版 表紙カット 似鳥沙也加 撮影◎加藤アラタ

「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）が8月28日（木）に発売された。発売に際して、16ページグラビアで登場しているすみぽん、森脇梨々夏、姫野ひなの、ちーまきグラビアカットが解禁された。

『ENTAME 36℃』（徳間書店）特別版 表紙カット 福井梨莉華 撮影◎佐藤佑一

表紙・巻頭を飾るのは、「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加。裏表紙は、1st写真集の発売も決定し、2025年“期待の星”から“グラビア界の大本命”に躍り出た福井梨莉華。

今回、解禁されたのはすみぽん、森脇梨々夏、姫野ひなの、ちーまきのグラビアカット。

親しみやすいキャラクターで人気を集めるすみぽん（高倉菫）は、『ENTAME 36℃』でもその持ち味を存分に発揮。開放的な笑顔や無邪気に戯れる姿はもちろんのこと、白のレース水着ではこれまでにない“大人の表情”も見せている。「触れられそうで、触れられない」彼女を、「もっと近くで感じたい」と思わせる内容となった。

『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）すみぽん 撮影◎西村康『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）すみぽん 撮影◎西村康

『佐久間宣行のNOBROCK TV』で見せたピュアなリアクションで瞬く間に時の人となった森脇梨々夏は夏らしい浴衣姿で登場。コンセプトである「熱」を表現すべく、真夏に汗だくになりながら鍋焼きうどんを食べるシーンにも挑戦。撮影後も「食べたい！」と完食した様子は、本誌の見どころのひとつだ。

『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）森脇梨々夏 撮影◎市川秀明『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）森脇梨々夏 撮影◎市川秀明

また、アイドルグループ・#Mooove!のリーダー姫野ひなのは、ガーリーな世界観で撮影。重厚感あふれるクラシカルな雰囲気の中、白のビスチェ風水着では、とびきりのお姫様姿を披露した。16ページに「素朴さ」と「華やかさ」の二面性を凝縮している。

『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）姫野ひなの 撮影◎大藪達也『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）姫野ひなの 撮影◎大藪達也

さらに、高校在学中に下着の企業案件を受けて退学処分になるも、圧倒的なビジュアルによってグラビアで大活躍中のちーまきも登場。白い布に巻かれたり、白い布をほどいたり……ポップでキュートな世界観を展開。彼女の白肌に吸い込まれそうになる16ページは必見だ。

『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）ちーまき 撮影◎U-YA『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）ちーまき 撮影◎U-YA

【商品概要】

撮影◎加藤アラタ『ENTAME36℃ vol.1』

出演者：似鳥沙也加、すみぽん、森脇梨々夏、姫野ひなの、ちーまき、福井梨莉華

発売日：2025年8月28日（木）

定価：1,870円（税込）

発行：徳間書店

ISBN：978-4-19-710568-7

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4197105681/(https://www.amazon.co.jp/dp/4197105681/)

撮影◎佐藤佑一『ENTAME36℃ vol.1 特別版』

出演者：福井梨莉華、似鳥沙也加、すみぽん、森脇梨々夏、ちーまき、姫野ひなの

発売日：2025年8月28日（木）

定価：1,870円（税込）

発行：徳間書店

ISBN:978-4-19-710569-4

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/419710569X/(https://www.amazon.co.jp/dp/419710569X/)

本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

【徳間書店広報窓口】株式会社C-パブリッシングサービス広報宣伝部

pr@c-pub.co.jp