いますぐ試せる！ブランド担当者のための「売場改善無料診断」サービスを提供開始
カゾクエスト株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：野本裕之）は、ブランド担当者向けに、「売場改善診断（完全無料）」を開始しました。
本サービスでは、商品がなぜ売場で選ばれにくいのかを分析し、ターゲットに響くメッセージやクリエイティブ・プロモーションの改善点を見える化。数日後には、改善の方向性を示した診断レポートを無料で受け取ることができます。
「たくさんの販促物を用意しているのに、売場で思うように売れない…」
そんな悩みを抱えるブランド担当者は少なくありません。商品力があっても、売場やSNS、動画、ツールの連携が不十分だと、消費者に魅力が伝わりきらず、手に取ってもらえないケースが多く見られます。
カゾクエストはこれまで多数のクリエイティブ・プロモーションを支援してきた経験から、「売れる売場には伝わる仕組みがある」ことを明らかにしてきました。今回スタートする「売れる売場づくり改善診断」は、その知見を完全無料で体験できるサービスです。
■サービス概要
「売れる売場づくり改善診断」では、以下の観点からブランド担当者の課題を可視化します。
・ターゲットに響くメッセージを言語化
→ ABC理論・3C分析・ポジショニング分析等を活用し、ターゲットのベネフィットや競合との差別優位性を整理します。
・売場で商品が選ばれない理由を見える化
→ なぜ今のプロモーションが「伝わっていない」のかを分析し、メッセージや見せ方の改善点を明確にします。
・ツールの統一感と導線をチェック
→ POP・動画・SNS・小冊子など、販促ツール同士のつながりを診断し、バラバラにならないための改善ポイントを提案します。
■利用の流れ
・メールで送られる質問事項に回答
・数日後に診断レポートを受け取り
※すべて無料で体験可能です。
■診断で得られる未来
診断によって、これまで気づけなかった「売れない理由」が明らかになります。
・「伝えたいこと」と「お客様に届いていること」のズレがなくなる
・売場・SNS・動画がつながり、統一感のあるプロモーションが実現
・ブランド担当者が、自信を持って次の一手を打てるようになる
結果として、売場で商品が選ばれる確率が高まり、売上アップにつながります。
■事例イメージ
診断前：
「健康食品の新商品を発売したが、販促POPやSNS投稿を増やしても売上が伸びない」
診断レポート結果：
「ターゲットの悩みに対するメッセージが曖昧」
「売場とSNSで訴求ポイントが統一されていない」ことが判明
改善提案：
「ベネフィットを強調したキャッチコピーに統一」
「売場POPとSNS投稿で同じビジュアルを活用」
改善後：
売場での立ち止まり率が上がり、指名買い客も増加。
発売2か月目で売上が前月比130％を達成
■サービス特徴
・完全無料で利用可能
・オンラインで完結、手間いらず
・実績データに基づいた具体的アドバイス
「売場改善診断」： https://uriba.kazoquest.jp/site/
■会社概要
会社名：カゾクエスト株式会社
住所：東京都中央区新富1-4-1 ウィンド新富ビル403号室
代表取締役：野本 裕之
事業内容：クリエイティブ・プロモーションで認知向上・売上UPを支援しています。
設立：2022年4月
URL：https://www.kazoquest.jp/