いますぐ試せる！ブランド担当者のための「売場改善無料診断」サービスを提供開始

カゾクエスト株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：野本裕之）は、ブランド担当者向けに、「売場改善診断（完全無料）」を開始しました。

本サービスでは、商品がなぜ売場で選ばれにくいのかを分析し、ターゲットに響くメッセージやクリエイティブ・プロモーションの改善点を見える化。数日後には、改善の方向性を示した診断レポートを無料で受け取ることができます。

売場改善診断 :https://uriba.kazoquest.jp/site/

「たくさんの販促物を用意しているのに、売場で思うように売れない…」

そんな悩みを抱えるブランド担当者は少なくありません。商品力があっても、売場やSNS、動画、ツールの連携が不十分だと、消費者に魅力が伝わりきらず、手に取ってもらえないケースが多く見られます。

カゾクエストはこれまで多数のクリエイティブ・プロモーションを支援してきた経験から、「売れる売場には伝わる仕組みがある」ことを明らかにしてきました。今回スタートする「売れる売場づくり改善診断」は、その知見を完全無料で体験できるサービスです。

■サービス概要

「売れる売場づくり改善診断」では、以下の観点からブランド担当者の課題を可視化します。

・ターゲットに響くメッセージを言語化

→ ABC理論・3C分析・ポジショニング分析等を活用し、ターゲットのベネフィットや競合との差別優位性を整理します。

・売場で商品が選ばれない理由を見える化

→ なぜ今のプロモーションが「伝わっていない」のかを分析し、メッセージや見せ方の改善点を明確にします。

・ツールの統一感と導線をチェック

→ POP・動画・SNS・小冊子など、販促ツール同士のつながりを診断し、バラバラにならないための改善ポイントを提案します。

■利用の流れ

・メールで送られる質問事項に回答

・数日後に診断レポートを受け取り

※すべて無料で体験可能です。

■診断で得られる未来

診断によって、これまで気づけなかった「売れない理由」が明らかになります。

・「伝えたいこと」と「お客様に届いていること」のズレがなくなる

・売場・SNS・動画がつながり、統一感のあるプロモーションが実現

・ブランド担当者が、自信を持って次の一手を打てるようになる

結果として、売場で商品が選ばれる確率が高まり、売上アップにつながります。

■事例イメージ

診断前：

「健康食品の新商品を発売したが、販促POPやSNS投稿を増やしても売上が伸びない」

診断レポート結果：

「ターゲットの悩みに対するメッセージが曖昧」

「売場とSNSで訴求ポイントが統一されていない」ことが判明

改善提案：

「ベネフィットを強調したキャッチコピーに統一」

「売場POPとSNS投稿で同じビジュアルを活用」

改善後：

売場での立ち止まり率が上がり、指名買い客も増加。

発売2か月目で売上が前月比130％を達成

■サービス特徴

・完全無料で利用可能

・オンラインで完結、手間いらず

・実績データに基づいた具体的アドバイス

■「売場改善診断(完全無料)」のお問い合わせ

「売場改善診断」： https://uriba.kazoquest.jp/site/

■会社概要

会社名：カゾクエスト株式会社

住所：東京都中央区新富1-4-1 ウィンド新富ビル403号室

代表取締役：野本 裕之

事業内容：クリエイティブ・プロモーションで認知向上・売上UPを支援しています。

設立：2022年4月

URL：https://www.kazoquest.jp/