＼今回限り！／ 銀行の裏側、ギリギリまで話します！融資を通すマル秘テク

不動産投資の書籍や大家の会で言われている融資バナシって本当なの？

株式会社Light Works

個人的には、大筋は間違っていないと思います。

ただし、融資の勉強をしすぎて、「●●銀行は頭金●●割、金利は●●％で、年収は●●万円でないと…」といった公式・方程式のようなものにがんじがらめになって、かえって身動きが取れなくなっている人も多いように思います。

たしかに銀行の担当との初期的なお話の中では、彼らが本部から通達されている基本条件を聞かされる事もあるでしょう。

ただし、銀行マンもいち人間。

実は、とにかく属性が良い方の融資を優先している訳ではなく、「通しやすさ」「通したいという気持ち」などの要素も影響しているんです。

講師は弊社の融資顧問でもあり、よく面白可笑しく恋愛に例えて融資のお話をしている訳ですが(笑)、例えば私たちが惹かれて交際をするお相手は、見た目や性格がパーフェクトな人に限らず、その時の御縁やタイミング、相性の影響の方が大きいですよね？

それと同じで、銀行マンが稟議を通したくなる（⇔通したくなくなる）人や案件というのがあるんです。

本セミナーで学べること（例）

実は不動産ローンの方程式はウソばっか

銀行マンに好かれるのってどんな付き合い方？（オフレコVer）

銀行はなんで路線価や再調達価格にこだわるのか？

不動産融資やローンの理論・理屈を越えた領域へ（オフレコVer）

など

ぜひ、下記のような方々のお力になりたいと思っています！

学習・成長意欲が高い方

決断/レスポンスが素早い方

地域や入居者の生活を想える方

向学心があり、人や地域を想える投資家さんとの出会いを心待ちにしております。

セミナー概要

日 時 ： 9月20日（土） 10：00 ～ 11：30 ※9：45会場

定 員 ： 15名

参 加 費 ： 無料

会 場 ： 横浜駅会場（駅徒歩4分）

講 師 ： 銀行本店支店長クラス、株式会社Light Works代表 柴田裕氣

注意事項 ： 録画・録音等一切不可（メモのみ）

＜申込先＞

不動産投資の「楽待」：https://www.rakumachi.jp/info_seminar/show/58061